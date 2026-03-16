Adjudicadas las parcelas de los huertos urbanos para personas mayores y entidades

Barcelona dispone de quince huertos municipales distribuidos por los diez distritos de la ciudad. Este mes de marzo se termina el proceso de la entrega de parcelas a los usuarios y usuarias que cultivarán los huertos urbanos municipales destinados a personas mayores y entidades sin ánimo de lucro. Las adjudicaciones tienen lugar una vez cerrado el concurso impulsado por el Instituto Municipal de Parques y Jardines, a través de ' Mans al verd ' , un programa que implica a la ciudadanía, las entidades y las empresas de Barcelona en la promoción y la conservación de la biodiversidad y los espacios verdes de la ciudad.

Estos espacios de huerta están parcelados de manera que se cede una superficie de entre 20 y 40 metros cuadrados a personas mayores de 65 años y a entidades sin ánimo de lucro de la ciudad. Se han entregado las llaves de un total de 329 parcelas de la Red de Huertos Municipales. Con respecto a los usuarios y usuarias, se presentaron un total de 477 solicitudes para 266 plazas disponibles. Con respecto a las entidades, se recibieron un total de 41 solicitudes, de las que 37 han cumplido los requisitos. Estas entidades trabajarán un total de 63 parcelas. La cesión de los huertos municipales es por un periodo de cuatro años.

Huertos urbanos de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Los valores sociales y educativos de los huertos urbanos

Los huertos urbanos son espacios que promueven la actividad física saludable y la relación social entre la ciudadanía. Además, aportan un alto valor ambiental, ya que crean espacios verdes donde la huerta y la biodiversidad son protagonistas.

También cumplen una función educativa importante, con actividades para centros educativos para que niños y niñas y jóvenes conozcan el mundo agrario y los principios de la agricultura ecológica. Estas actividades favorecen la convivencia intergeneracional, ya que facilitan la relación entre niños y niñas, jóvenes, personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión social.