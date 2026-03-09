Nuevo punto de atención sobre el Alzheimer y otras demencias
El nuevo Punto de información especializado sobre el Alzheimer y otras demencias es un servicio pensado para ofrecer información actualizada, útil y personalizada sobre los recursos disponibles en la ciudad
El objetivo es facilitar la toma de decisiones y mejorar el bienestar de las personas afectadas y de su entorno durante todas las fases de la enfermedad
El Ajuntament de Barcelona y las entidades Alzheimer Catalunya Fundació, la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (AFAB) y la Fundació Uszheimer forman parte de la Mesa Barcelona por el Alzheimer, el ente encargado de llevar a cabo el nuevo Punto de información especializado sobre el Alzheimer y otras demencias para ofrecer información actualizada, útil y personalizada.
Se dirige tanto a personas diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias como a sus familias y personas cuidadoras. Profesionales especializados orientan sobre el diagnóstico y la evolución de la enfermedad, los recursos sociosanitarios disponibles en la ciudad, el apoyo emocional y social, los derechos y prestaciones asociadas y las actividades comunitarias relacionadas con la atención a las demencias.
El Punto de información está ubicado en el Espai Barcelona Cuida y ofrece atención sin cita previa todos los miércoles. El horario es de 10.30 horas a 12.30 horas el primer, tercer y quinto miércoles de mes, y de 16.00 horas a 18.00 horas el segundo y cuarto miércoles. Con esta nueva herramienta, la ciudad refuerza su compromiso con el acompañamiento y el apoyo a las personas que conviven con las demencias.
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
- Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
- Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
- 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
- El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes
- Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia