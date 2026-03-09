Nuevo punto de atención sobre el Alzheimer y otras demencias

El Ajuntament de Barcelona y las entidades Alzheimer Catalunya Fundació, la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (AFAB) y la Fundació Uszheimer forman parte de la Mesa Barcelona por el Alzheimer , el ente encargado de llevar a cabo el nuevo Punto de información especializado sobre el Alzheimer y otras demencias para ofrecer información actualizada, útil y personalizada.

Se dirige tanto a personas diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias como a sus familias y personas cuidadoras. Profesionales especializados orientan sobre el diagnóstico y la evolución de la enfermedad, los recursos sociosanitarios disponibles en la ciudad, el apoyo emocional y social, los derechos y prestaciones asociadas y las actividades comunitarias relacionadas con la atención a las demencias.

El Punto de información está ubicado en el Espai Barcelona Cuida y ofrece atención sin cita previa todos los miércoles. El horario es de 10.30 horas a 12.30 horas el primer, tercer y quinto miércoles de mes, y de 16.00 horas a 18.00 horas el segundo y cuarto miércoles. Con esta nueva herramienta, la ciudad refuerza su compromiso con el acompañamiento y el apoyo a las personas que conviven con las demencias.