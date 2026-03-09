Abierta la convocatoria de subvenciones 'Fortalecemos la ESS 2026'

El Ajuntament de Barcelona abre el período para presentar las solicitudes de la nueva edición de la convocatoria específica de subvenciones ' Fortalecemos la economía social y solidaria 2026 ' , en el marco del Programa de subvenciones para el fortalecimiento de la economía social y solidaria y para la intercooperación dentro de la Estrategia #ESSBCN2030. El plazo para optar a las ayudas será del 2 al 31 de marzo de 2026.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 900.000 euros y está orientada a apoyar proyectos de economía social y solidaria con capacidad de impacto local y colectivo. Las ayudas pueden cubrir hasta el 80% del coste total subvencionable de cada proyecto, con importes máximos que varían según la modalidad.

Prioridades de la convocatoria 2026

'Fortalecemos la ESS 2026' prioriza, en su ámbito A, el fortalecimiento de las empresas y organizaciones de la economía social y solidaria, y en su ámbito B, la promoción de la intercooperación en el marco de la Estrategia #ESSBCN2030 y los objetivos del Plan de impulso de la economía social y solidaria 2024-2027.

La convocatoria se estructura en diferentes modalidades para dar respuesta a las necesidades de creación, consolidación, digitalización e intercooperación del sector.

Sesiones informativas para las entidades

Con el objetivo de facilitar la preparación de las solicitudes, se han programado diversas sesiones informativas en línea para explicar las modalidades y resolver dudas.

Las entidades interesadas pueden consultar toda la información sobre la convocatoria y el calendario de sesiones en la web de Economía Social y Solidaria del Ajuntament de Barcelona.

'Fortalecemos la ESS 2026' representa una nueva oportunidad para reforzar la sostenibilidad, la cooperación y el impacto social de las iniciativas de economía social y solidaria de la ciudad, y consolidar un modelo económico arraigado en el territorio y orientado al bien común.