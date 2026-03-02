Ayudas para la protección y mejora del paisaje urbano

Ya está abierta la convocatoria de subvenciones del Ajuntament de Barcelona destinadas a fomentar la conservación y mejora de fincas particulares catalogadas o con interés histórico, la imagen exterior de establecimientos comerciales, así como actuaciones de mejora del paisaje a través de paredes medianeras o cubiertas verdes. Los interesados pueden presentar el proyecto hasta el 16 de noviembre de 2026 y optar a las ayudas, que se agrupan en un presupuesto total de 3.200.000 euros.

Actuaciones de obras de interés patrimonial

Las subvenciones para actuaciones de interés patrimonial incluyen los elementos comunes, como son fachadas, patios, cubiertas o vestíbulos, así como la restauración de ascensores históricos y el arreglo de instalaciones en edificios.

Actuaciones de mejora de la imagen exterior en el comercio de la ciudad

La convocatoria también prevé ayudas destinadas a la ordenación y la mejora de la imagen exterior de los locales comerciales, con un énfasis especial en el comercio emblemático. Hay una subvención específica destinada a la ordenación de la imagen exterior de los locales comerciales situados en torno al espacio de gran afluencia de la Sagrada Família.

Actuaciones de rehabilitación de paredes medianeras, cubiertas verdes y naturalización

El programa de subvenciones está dirigido a paredes medianeras visibles desde el espacio público o espacios colectivos, y sobre las cuales es imprescindible la integración arquitectónica y el aislamiento térmico, con la voluntad de que las paredes medianeras se conviertan en nuevas fachadas con la incorporación de ventanas y balcones.

En cuanto a las cubiertas verdes y naturalizaciones, se incluyen actuaciones de construcción de una nueva cubierta verde, restauración de una existente e implementación de huertos urbanos en cubiertas. También se incluye la naturalización y permeabilización de vallas ciegas y de espacios libres de edificación.