Escogido el proyecto de la plataforma marina del Fòrum que culminará el frente litoral

La propuesta para finalizar la transformación del frente marítimo con la urbanización de la zona del Fòrum y su plataforma se divide en dos grandes áreas de intervención: los bordes y una gran explanada central. La explanada tendrá dos zonas diferenciadas: una zona de equipamientos —con un nuevo campo de fútbol, un centro de control de playas y un nuevo centro del mar para deportes náuticos— y un gran espacio abierto diáfano adaptable a usos deportivos, lúdicos y culturales.

Los bordes conectarán la ciudad con el mar enlazando la plataforma con los otros espacios del litoral hasta el Fòrum a través de la continuidad de los laterales de la ronda Litoral, un paseo cerca del mar y un acceso ininterrumpido desde la rambla de Prim. El paseo cerca del mar, continuación del paseo de la Mar Bella en dirección al Fòrum, será un espacio diáfano de hasta 60 metros de ancho, con zonas sombreadas, miradores, bancos y áreas deportivas.

Las obras en marcha en el paseo de la Mar Bella —iniciadas en julio del 2025 y que acabarán durante la primavera del 2027— se concatenarán con la urbanización de la plataforma marina y completarán así el frente litoral de Barcelona. Esta actuación culminará décadas de renovación del litoral desde que la ciudad giró la mirada hacia el mar y, con los Juegos Olímpicos de 1992, ganó las playas y el paseo marítimo.

La propuesta ganadora, titulada Delta Prim, es obra del equipo formado por EsteycoSA y Estudi Martí Franch (EMF) .