¿Cómo será el interior del Castillo de los Tres Dragones?

El proyecto preservará y realzará todos los elementos originales del edificio de Domènech i Montaner, como son el pavimento, los techos, la escalera principal y los elementos ornamentales.

La planta baja del equipamiento cobrará protagonismo, ya que será la puerta de entrada del Museo de Ciencias Naturales: se ha proyectado una gran sala expositiva de recepción, de divulgación científica y de restauración integrada con una cafetería. Se expondrán piezas singulares del patrimonio natural catalán y barcelonés, como el mamut de Sarrià reconstruido y minerales de un valor patrimonial excepcional. También se da protagonismo a los accesos al edificio, que facilitan la integración del castillo con el resto de equipamientos patrimoniales del museo y de la Ciutadella del Conocimiento: el Invernadero, el Umbráculo y el Centro Martorell de Exposiciones.

En la primera planta se concibe un salón de actos que se integra con las galerías de manera que se consigue unificar el espacio. El gran salón recupera los elementos ornamentales más característicos: policromías, escudos, barandillas y bronces. Se trata de un espacio polivalente que podrá incorporar gradas retráctiles que se adaptarán al espacio con múltiples formatos. Además, las nuevas instalaciones audiovisuales se integrarán en un sistema discreto de railes y cortinajes.

En la segunda planta se proyecta una biblioteca, abierta a la ciudadanía, y espacios de exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales representativos de la flora, la fauna y la geología de Cataluña. En el sótano se ha proyectado una zona de trabajo del museo, una de mantenimiento, la cocina y distintos almacenes.

Las obras de rehabilitación del exterior del Castillo de los Tres Dragones ya están en marcha y está previsto que se terminen en el primer trimestre del 2027, con un coste estimado de 8 millones de euros.

Primera planta del auditorio / Ajuntament de Barcelona

Ciutadella del Conocimiento

El Castillo de los Tres Dragones forma parte, conjuntamente con el Invernadero, el Centro Martorell de Exposiciones y el Umbráculo, del eje patrimonial de la Ciutadella del Conocimiento, un proyecto científico y urbanístico pionero que apuesta por convertir el parque y sus entornos en un nodo de conocimiento, divulgación, investigación e innovación puntero en Europa.