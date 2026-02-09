Más plazas y guarderías municipales en Barcelona

La mejora y ampliación de la red de guarderías supone un nuevo paso adelante en la apuesta de Barcelona por una educación de calidad en las primeras etapas de la vida. Con este paquete de medidas, la ciudad llegará a las 111 escuelas públicas y las 9.550 plazas. Actualmente, la red incluye 105 centros y 8.845 plazas.

Siete proyectos de guarderías municipales

La construcción de seis guarderias municipales (EBM) nuevas y la ampliación de una séptima supondrá una ganancia de 705 plazas para niños desde los cuatro meses y hasta los tres años. Estos son los proyectos en que se está trabajando:

EBM Casernes : situada en el barrio de Sant Andreu, esta nueva escuela con nombre provisional se encuentra en fase de obras y está previsto que se acabe para iniciar la actividad el curso 2026-27. El edificio donde está situada es de vivienda pública municipal y se encuentra en la isla que forman las calles de Fernando Pessoa, Manuel Muñoz, Teresa Boronat y Marta Mata. Se trata de una guardería con siete estancias, con capacidad para siete grupos y 104 plazas. Con una inversión de 2,5 millones de euros, la escuela dispondrá de lavandería, cocina, comedor, espacio para guardar los cochecitos, una sala para las personas educadoras y un patio de 636 metros cuadrados.

: situada en el barrio de Sant Andreu, esta nueva escuela con nombre provisional se encuentra en fase de obras y está previsto que se acabe para iniciar la actividad el curso 2026-27. El edificio donde está situada es de vivienda pública municipal y se encuentra en la isla que forman las calles de Fernando Pessoa, Manuel Muñoz, Teresa Boronat y Marta Mata. Se trata de una guardería con siete estancias, con capacidad para siete grupos y 104 plazas. Con una inversión de 2,5 millones de euros, la escuela dispondrá de lavandería, cocina, comedor, espacio para guardar los cochecitos, una sala para las personas educadoras y un patio de 636 metros cuadrados. EBM La Mar : actualmente en funcionamiento con cinco grupos y 750 metros cuadrados, este centro de la Barceloneta empezará el próximo curso educativo con dos aulas más, que suman unos 250 metros cuadrados, y podrá ampliar la oferta con 41 plazas nuevas. Las obras han tenido un coste de 784.000 euros.

: actualmente en funcionamiento con cinco grupos y 750 metros cuadrados, este centro de la Barceloneta empezará el próximo curso educativo con dos aulas más, que suman unos 250 metros cuadrados, y podrá ampliar la oferta con 41 plazas nuevas. Las obras han tenido un coste de 784.000 euros. EBM en Can Carreres : la antigua masía situada en el parque central de Nou Barris, considerada un edificio singular y con un gran valor simbólico, se transformará en un conjunto de equipamientos que incluirán un nuevo jardín de infancia municipal, y que dispone de una inversión de 3,6 millones de euros. Tendrá capacidad para 6 grupos y 96 plazas. El espacio destinado a la escuela es de 1.223 metros cuadrados, incluyendo los patios y las zonas porticadas de la entrada del edificio. Aparte de las 6 estancias para los grupos, la nueva escuela estará equipada con cocina, despensa, comedor, lavandería, guardacochecitos, sala de profesorado, sala de usos múltiples, un taller, una sala para visitas y un trastero.

: la antigua masía situada en el parque central de Nou Barris, considerada un edificio singular y con un gran valor simbólico, se transformará en un conjunto de equipamientos que incluirán un nuevo jardín de infancia municipal, y que dispone de una inversión de 3,6 millones de euros. Tendrá capacidad para 6 grupos y 96 plazas. El espacio destinado a la escuela es de 1.223 metros cuadrados, incluyendo los patios y las zonas porticadas de la entrada del edificio. Aparte de las 6 estancias para los grupos, la nueva escuela estará equipada con cocina, despensa, comedor, lavandería, guardacochecitos, sala de profesorado, sala de usos múltiples, un taller, una sala para visitas y un trastero. EBM La Marina : se está redactando ya el proyecto ejecutivo, con el objetivo de tenerlo acabado el próximo verano. La previsión de apertura de esta escuela es el curso 2028-2029.

: se está redactando ya el proyecto ejecutivo, con el objetivo de tenerlo acabado el próximo verano. La previsión de apertura de esta escuela es el curso 2028-2029. EBM Marillac : se ha hecho la publicación del concurso de ideas y actualmente se ha constituido el tribunal y se tienen que valorar las propuestas presentadas.

: se ha hecho la publicación del concurso de ideas y actualmente se ha constituido el tribunal y se tienen que valorar las propuestas presentadas. EBM Sant Bartomeu : las gestiones previas a la tramitación del concurso de arquitectura ya están en marcha, y se prevé que a lo largo de este curso se desarrolle la licitación del concurso de arquitectura. En octubre del 2026 está previsto empezar la redacción del proyecto ejecutivo con el fin de iniciar las obras en julio del 2028. La previsión es iniciar la actividad el curso 2030-2031.

: las gestiones previas a la tramitación del concurso de arquitectura ya están en marcha, y se prevé que a lo largo de este curso se desarrolle la licitación del concurso de arquitectura. En octubre del 2026 está previsto empezar la redacción del proyecto ejecutivo con el fin de iniciar las obras en julio del 2028. La previsión es iniciar la actividad el curso 2030-2031. EBM Besòs-Maresme: durante el 2026 está previsto llevar a término las gestiones correspondientes al concurso de arquitectura. En enero del 2027 está previsto empezar la redacción del proyecto ejecutivo con el fin de iniciar las obras en octubre del 2028, con previsión de incorporarse a la red el curso 2030-2031.

Espacio de juego de la Escola Bressol Municipal Nenes i Nens / Ajuntament de Barcelona

Más de un centenar de guarderías municipales

La red de guarderías municipales tiene, en la actualidad, un total de 105 equipamientos abiertos por todos los distritos de la ciudad. Dispone de 8.845 plazas, de las cuales:

824 son plazas para bebés de 0 años.

son plazas para 3.369 son plazas para niños de 1 a 2 años .

son plazas para . 4.652 son las plazas para niños de 2 a 3 años.

Con esta capacidad, las guarderías municipales pueden atender un volumen de demanda del 66% de las solicitudes de plaza.

El compromiso municipal con la educación de la pequeña infancia empezó hace cerca de 90 años, cuando, durante la Segunda República, se crearon los primeros centros para atender necesidades que en aquel momento eran fundamentalmente benéficas y asistenciales. Desde los años setenta del siglo pasado, este servicio municipal adquirió un marcado carácter educativo y se amplió significativamente.

El gran salto se produjo a partir del año 2002, en el que se empezó a dar respuesta a la demanda de plazas expresada por la ciudadanía, y se inició un proceso de construcción de nuevas guarderías en todos los distritos de la ciudad, que permitió pasar de 38 escuelas a las 105 que configuran la red actual.