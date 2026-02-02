Barcelona es la primera capital europea del comercio local

El jurado de los primeros premios de la Unión Europea a las capitales europeas del comercio local y de proximidad (European Capitals of Small Retail Awards) ha reconocido la fortaleza de un sector comercial presente en todos los barrios de la ciudad, dinámico y con capacidad para combinar la tradición y la innovación, con el propósito de contribuir a la construcción económica de la ciudad y aportar valor a la cohesión social y la configuración urbana de Barcelona.

La capitalidad europea del comercio local es una iniciativa impulsada por Barcelona Comerç y Vitrines d’Europa , aprobada por el Parlamento Europeo en el 2023, y que se abrió en el mes de julio del 2025 a la participación de todas las ciudades de la Unión Europea. Además de la ciudad, optaban como finalistas Utrecht (Países Bajos) y Zaragoza.

La elección de la candidatura

La candidatura barcelonesa ha sido trabajada conjuntamente entre administraciones y entidades del comercio de la ciudad y se ha basado en los puntos fuertes y las buenas prácticas en cuatro criterios de evaluación: sostenibilidad del comercio; apoyo al emprendimiento y vinculación con la comunidad; digitalización, y atractivo de la ciudad y vitalidad.

La capitalidad dispone de un presupuesto de cerca de tres millones de euros de la Unión Europea para desarrollar y financiar un programa de más de cien actividades, con eventos, formación e intercambios y residencias profesionales, que empezarán ya en el mes de febrero.