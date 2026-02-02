Barcelona invertirá más de 200 millones de euros en el 2026 en la mejora el espacio público

El mantenimiento integral del espacio público, línea de trabajo prioritaria del Pla Endreça , aumenta este 2026 la inversión y las actuaciones de mantenimiento, renovación y transformación de la ciudad. Durante este año se llevarán a cabo más de 1.300 actuaciones en 28 barrios de Barcelona, con una inversión de más de 200 millones de euros, la inversión anual más importante realizada en estos ámbitos.

Uno de los ejes centrales de mejora en el 2026 es la sustitución y el mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores que se llevará a cabo en Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris. Concretamente, se sustituirán 24 escaleras mecánicas, se sustituirán y se modernizarán 13 ascensores y se renovará en toda la ciudad la señalización informativa. El objetivo es que en el año 2027 ninguna escalera mecánica de la ciudad tenga más de 20 años y que los ascensores con más de 15 años de antigüedad se hayan renovado y modernizado. Se trata de un importante salto adelante para mejorar la accesibilidad en los barrios de montaña de la ciudad, donde hay más zonas con desniveles.

Paralelamente, se trabaja en un plan de choque con la empresa adjudicataria del servicio para minimizar las averías de estas infraestructuras y acelerar la puesta en servicio en caso de que se produzcan. El año pasado los 55 ascensores de la ciudad acumularon 6,8 millones de viajes, y el centenar de escaleras mecánicas son utilizadas por 20,9 millones de personas en sus trayectos cotidianos.

Otras actuaciones destacadas de mantenimiento este 2026 son la renovación de puentes, las mejoras en la red de alumbrado y la renovación y mejora de hasta 10 kilómetros de alcantarillado, una superficie equivalente a la longitud de la avenida Diagonal.

Un plan ambicioso

Entre el 2025 y el 2027 se ejecutarán más de 3.000 actuaciones de mejora, mantenimiento y transformación en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto total de 435 millones de euros. Forman parte del plan más ambicioso que ha tenido la ciudad los últimos quince años en mantenimiento preventivo del espacio público.

Las actuaciones de mejora del espacio público empezadas en el 2025 en 29 barrios de la ciudad han supuesto la renovación de 220.000 metros cuadrados de asfalto, 38.000 metros cuadrados de aceras, 25 kilómetros de riego, 9.600 metros cuadrados de verde, 1.100 elementos urbanos y 1.300 luces. Además, se está completando la retirada de 11 kilómetros de cableado aéreo y de 279 palos de madera.