Barcelona suma cerca de 300 pisos al parque público de vivienda

Con el acceso a la vivienda como una de las mayores preocupaciones en la ciudad de Barcelona, el Ajuntament impulsa el Pla Viure, un paquete de medidas para garantizar este derecho básico a toda su ciudadanía. Bajo el lema ‘Prioritzem l’habitatge’ (’Priorizamos la vivienda’), el gobierno municipal despliega una estrategia integral y de largo plazo que se articula en torno a tres grandes ejes: garantizar el acceso universal a una vivienda, rehabilitar y mejorar el parque residencial existente con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y confort, y atender de manera prioritaria al reto demográfico y a los colectivos vulnerables.

Dentro de este marco, el refuerzo del parque público se ha convertido en una prioridad estratégica. Y para lograrlo, el Ajuntament de Barcelona no solo construye y rehabilita: también compra vivienda en el mercado. El objetivo de esta política es acelerar el crecimiento del parque público, proteger la vivienda asequible y evitar que estos inmuebles queden expuestos a dinámicas especulativas. Desde que el gobierno municipal puso en marcha esta vía de actuación, más de 1.600 viviendas ya forman parte del parque público municipal.

El último año ha marcado un punto de inflexión. Durante 2025, el gobierno municipal ha adquirido 97 viviendas, distribuidas en tres fincas completas y pisos en distintos bloques; tres solares, con capacidad para generar 119 nuevas viviendas; y una finca, la situada en Via Laietana 8-10, que permitirá liberar espacio para 80 pisos más. Con esta decena de operaciones, el Ajuntament de Barcelona incrementará el parque público en 296 pisos.

Solo en 2025, el Ajuntament ha destinado 48,95 millones de euros a la compra directa de pisos ya existentes y la adquisición de solares y fincas con capacidad para generar nueva vivienda pública en el futuro. De ese total, 21,71 millones de euros se han invertido a la compra de los 97 pisos.

Operaciones clave

El mes de diciembre cerró el año con tres operaciones destacadas que permitieron incorporar 50 viviendas al parque público, un balance que evidencia cómo el Ajuntament de Barcelona ha activado todos los mecanismos posibles para reforzar la oferta de vivienda pública en la ciudad. Por un lado, se formalizó la compra directa de 38 viviendas a la inmobiliaria Building Center, propiedad de CaixaBank, por un importe de 5,21 millones de euros, una operación que permitirá incorporar pisos protegidos repartidos en distintos barrios. A estas adquisiciones se suman las operaciones derivadas de la reserva obligatoria del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones privadas. De esta forma, la administración ha comprado cuatro viviendas en la calle Llull, 181, en el barrio del Poblenou, por 660.000 euros, y ocho pisos en la calle Garrofers, 40, en el barrio de Porta, por un importe de 1,61 millones de euros.

A lo largo del año, la ampliación del parque residencial se ha apoyado también en otras operaciones. Una de ellas ha sido la compra del emblemático edificio de Casa Orsola, situado en los números 122 de la calle Consell de Cent y 137 de la calle Calàbria, realizada de forma conjunta con la Fundació Hàbitat3. El Ajuntament de Barcelona asumió un coste de 4,86 millones de euros, dentro de una operación global de 9,2 millones, que ha permitido incorporar 26 viviendas al parque público. La adquisición se articuló mediante una fórmula extraordinaria, innovadora y excepcional, que permitió detener de manera automática los procesos de desahucio que afectaban a las personas inquilinas del inmueble y garantizar su permanencia en el edificio.

Adelantarse al mercado

A todas estas adquisiciones se suman las compras realizadas mediante el derecho de tanteo y retracto, el mecanismo legal que permite al Ajuntament ejercer un derecho de compra preferente y adelantarse a otros posibles compradores cuando un inmueble sale al mercado. A lo largo de 2025, este instrumento se ha aplicado para la adquisición de dos fincas: una situada en el pasaje de Alió, 21, en el barrio del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, con 11 viviendas adquiridas por 1,01 millones de euros, y otra en la calle València, 419, en el Eixample, que ha permitido incorporar 10 pisos al parque público por un importe de 4,02 millones de euros.

Fachada del edificio de Via Laietana adquirido por el Ajuntament de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Reorganización de equipamientos

Una de las actuaciones más estratégicas del año ha sido la compra al Estado del edificio novecentista de Via Laietana, 8-10, por un importe de 22,35 millones de euros. El inmueble se convertirá en una gran sede administrativa que concentrará a más de 700 trabajadores y trabajadoras municipales, una reorganización que permitirá liberar cinco dependencias municipales y generar un ahorro anual de 1,66 millones de euros en alquileres.

Pero el impacto de la operación va más allá. La liberación de espacios en el barrio Gòtic hará posible la creación de cerca de 80 nuevas viviendas públicas, la construcción del futuro CAP Gòtic en el edificio de la calle Pi i Sunyer y contribuirá a la revitalización de la Via Laietana, al tiempo que se recupera un inmueble emblemático.

La nueva ordenanza de tanteo y retracto prevé facilitar las operaciones

Más suelo público

En el ámbito del suelo, en diciembre el Ajuntament cerró varias operaciones clave que permitirán seguir ampliando el parque público con la construcción de nuevas promociones en terreno municipal.

En el Poblenou, en la calle Roc Boronat, 75, la administración ha adquirido por 1,06 millones de euros el 39,69% de un solar que hasta ahora estaba en manos de distintos propietarios y del que ya poseía el resto de la titularidad. Con esta compra, el Ajuntament de Barcelona prevé desarrollar un proyecto de 14 pisos protegidos. Esta operación se inscribe en la política municipal de movilizar activos en los que el Ajuntament ya es copropietario para acelerar su transformación en vivienda.

También el pasado mes de diciembre se cerró otra operación estratégica de obtención de suelo en la calle Juan de Sada, en el barrio de Sants-Badal, por un importe de 2,04 millones de euros. En este caso, la administración ya era propietaria de una parte del terreno, inicialmente previsto para un equipamiento con 26 viviendas dotacionales. Con la adquisición del resto del solar, el Ajuntament de Barcelona ampliará hasta 70 los pisos dotacionales. En conjunto, la gestión urbanística de este espacio dará lugar a tres parcelas diferenciadas: una destinada a vivienda libre privada (25 viviendas), otra a vivienda protegida pública (22 viviendas) y una tercera para el equipamiento con las 70 viviendas dotacionales. A estas operaciones se suma el impulso del Ajuntament por la colaboración entre administraciones, materializada en la compra de un solar a la Sareb en la calle Escolapi Càncer, 19, en el barrio de Torre Baró, por 1,79 millones de euros. En este terreno está prevista la construcción de 61 viviendas públicas.

La promoción de Pallars 489, en el distrito de Sant Martí, construida por el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB). / Ajuntament de Barcelona

Horizonte 2027

Los avances logrados hasta ahora bajo el paraguas del Pla Viure apuntan a un rumbo firme. El Ajuntament mantiene el compromiso de construir 1.000 viviendas de protección oficial cada año, con el objetivo de entregar 3.000 pisos antes de 2027 y alcanzar, en esa misma fecha, 5.000 viviendas en distintas fases de desarrollo.

El horizonte habitacional que se marca Barcelona es claro: alcanzar en 2027 un parque público de 15.000 viviendas. En este contexto, la política de compras se consolida como una palanca clave para avanzar hacia este objetivo aspiracional, junto con la construcción y la rehabilitación del parque residencial. De la misma forma, la reciente aprobación de la nueva ordenanza del derecho de tanteo y retracto dota al consistorio de una herramienta legal reforzada para seguir ampliando el parque público, especialmente en aquellas zonas de la ciudad con alta densidad urbana, donde la falta de suelo disponible limita la construcción de vivienda nueva.