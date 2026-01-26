Estrena de 'Ciutat social', la serie documental sobre los servicios sociales de Barcelona

A partir del 27 de enero, la televisión pública de Barcelona emitirá los martes los cuatro capítulos de la primera temporada de la serie 'Ciutat Social', que también se podrán ver en beteve.cat . Se trata de una coproducción municipal con la productora Benecé , y la participación de Betevé , sobre la labor de los profesionales de los servicios sociales de la ciudad.

Una ciudad puntera en asistencia social

La serie documental nace con la vocación de mostrar en formato audiovisual el funcionamiento y el amplio alcance de todos los servicios, equipamientos y recursos que forman los servicios sociales básicos y especializados de Barcelona , ciudad referente en temas sociales a escala europea. Para ello muestra el día a día en varios de estos servicios a partir de los testimonios y las vivencias de los profesionales que trabajan en ellos y también de las personas usuarias.

Encontraremos cómo es la cotidianidad del acompañamiento de las personas en situaciones de dificultad vital, económica y familiar para mejorar su bienestar y autonomía. Los equipos profesionales de los servicios sociales conectan a la ciudadanía con los recursos más adecuados, según cada caso, desde la proximidad y la prevención y con una mirada comunitaria que incluye el tejido social de los barrios. Porque los servicios sociales son universales: en algún momento de la vida toda la ciudadanía puede beneficiarse de ellos.

Al mismo tiempo, 'Ciutat social' es un homenaje a todas las personas trabajadoras que forman parte de un servicio esencial que, a pesar de ser de los más valorados por la ciudadanía, puede quedar oculto para la mirada de gran parte de los barceloneses y las barcelonesas.

Imagen del rodaje de la serie documental 'Ciutat social' / Ajuntament de Barcelona

Ocho capítulos divididos en dos temporadas

La primera temporada de la serie abordará los siguientes temas:

Teleasistencia: cómo funciona este servicio, uno de los más conocidos y reconocidos de los servicios sociales, y qué hay detrás de las llamadas: el día a día de las personas que forman parte del servicio y algunos casos reales en los que este servicio ha sido decisivo.

cómo funciona este servicio, uno de los más conocidos y reconocidos de los servicios sociales, y qué hay detrás de las llamadas: el día a día de las personas que forman parte del servicio y algunos casos reales en los que este servicio ha sido decisivo. Derecho a la alimentación: de los comedores sociales a las comidas a domicilio y en compañía o los espacios alimentarios, el capítulo pondrá el foco en cómo se atienden las necesidades alimentarias de la población en riesgo en la ciudad.

de los comedores sociales a las comidas a domicilio y en compañía o los espacios alimentarios, el capítulo pondrá el foco en cómo se atienden las necesidades alimentarias de la población en riesgo en la ciudad. Urgencias y emergencias sociales : una mirada a la labor de los profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que ofrece un servicio de atención psicosocial permanente y atiende cualquier situación de urgencia y de emergencia social en la ciudad, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

: una mirada a la labor de los profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que ofrece un servicio de atención psicosocial permanente y atiende cualquier situación de urgencia y de emergencia social en la ciudad, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Infancia y adolescencia: el último capítulo de la temporada se centrará en los niños y niñas y adolescentes, que tienen garantizados una serie de derechos solo por el hecho de serlo. Ante situaciones que pueden considerarse de riesgo para estos colectivos, la red de servicios sociales dispone de un amplio abanico de acciones y equipamientos especializados para prestarles la atención más adecuada y especializada.

La segunda temporada, que se emitirá más adelante, tratará en cuatro capítulos más el funcionamiento de los centros de servicios sociales, la atención a las personas sin hogar, el apoyo y el acompañamiento a las mujeres en situación de violencia machista y la atención a las personas migrantes.