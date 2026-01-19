Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones

La nueva línea Ç del Ajuntament de Barcelona servirá para dar apoyo económico a proyectos que fomenten la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación u ocio, así como a los que se refieran a la creación de contenidos digitales en catalán

Banner sobre la nueva línea de subvenciones para proyectos que fomenten el catalán

Banner sobre la nueva línea de subvenciones para proyectos que fomenten el catalán / Ajuntament de Barcelona

Los proyectos, actividades y servicios de ciudad destinados a la promoción del catalán podrán optar a subvenciones municipales a partir de enero del 2026, ya que la próxima convocatoria impulsada por el ayuntamiento incluye una nueva línea (la Ç) dedicada a este ámbito.

Concretamente, servirá para dar apoyo económico a dos tipos de proyectos, actividades y servicios que se desarrollen en la ciudad y que tengan como objetivo lo siguiente:

  • Fomentar la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación u ocio cuyo objetivo principal sea la práctica lingüística (línea Ça).
  • Crear contenidos digitales en catalán en nuevos formatos (línea Çb).

El plazo para presentar las solicitudes será entre el 8 y el 28 de enero de 2026, y podrán presentarlas personas jurídicas y físicas, y entidades sin necesidad de tener sede social o delegación en el municipio de Barcelona. Sí que es obligatorio que el proyecto se desarrolle en Barcelona.

También pueden consultarse aquí las bases de la convocatoria.

