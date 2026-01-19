La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones
La nueva línea Ç del Ajuntament de Barcelona servirá para dar apoyo económico a proyectos que fomenten la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación u ocio, así como a los que se refieran a la creación de contenidos digitales en catalán
Los proyectos, actividades y servicios de ciudad destinados a la promoción del catalán podrán optar a subvenciones municipales a partir de enero del 2026, ya que la próxima convocatoria impulsada por el ayuntamiento incluye una nueva línea (la Ç) dedicada a este ámbito.
Concretamente, servirá para dar apoyo económico a dos tipos de proyectos, actividades y servicios que se desarrollen en la ciudad y que tengan como objetivo lo siguiente:
- Fomentar la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación u ocio cuyo objetivo principal sea la práctica lingüística (línea Ça).
- Crear contenidos digitales en catalán en nuevos formatos (línea Çb).
El plazo para presentar las solicitudes será entre el 8 y el 28 de enero de 2026, y podrán presentarlas personas jurídicas y físicas, y entidades sin necesidad de tener sede social o delegación en el municipio de Barcelona. Sí que es obligatorio que el proyecto se desarrolle en Barcelona.
También pueden consultarse aquí las bases de la convocatoria.
