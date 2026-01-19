Barcelona impulsa la Agenda Bus con más oferta, más intermodalidad y una flota de bus más sostenible

El Ajuntament de Barcelona impulsa este año 2026 la Agenda Bus, un proyecto estratégico para impulsar una red de transporte público potente, eficiente y fiable dentro de la ciudad y en la conexión entre el área metropolitana e interurbana. El plan parte de las actuaciones de los últimos años de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), el operador de la red de buses urbanos de la ciudad y agente fundamental en el despliegue de la agenda.

Los objetivos estratégicos del plan son la mejora y el refuerzo del servicio y de la oferta de bus urbano e interurbano, la transformación verde de la flota de bus, la mejora del espacio urbano y de los corredores de acceso a Barcelona y la innovación y la digitalización. En total, la agenda incluye treinta medidas que en los próximos años permitirán mejorar el servicio de bus para hacerlo más eficiente y lograr que Barcelona tenga una movilidad más sostenible.

Causas de la Agenda Bus

La Agenda Bus se desarrolla como respuesta al aumento de la demanda de bus, superior a las 800.000 validaciones diarias durante el 2025. También a las transformaciones ferroviarias y tranviarias en marcha y el reto de la conexión y la intermodalidad urbana e interurbana.

Nuevas medidas principales

Refuerzo de la línea H12: incremento de capacidad con ocho autobuses más entre las plazas de las Glòries y Cerdà para aumentar la frecuencia con un intervalo de 5 minutos.

incremento de capacidad con ocho autobuses más entre las plazas de las Glòries y Cerdà para aumentar la frecuencia con un intervalo de 5 minutos. Nuevas líneas exprés y mejoras de la red: creación de tres nuevas líneas exprés. Dos circularán por el corredor de la Meridiana con conexión metropolitana y la tercera unirá la Marina del Prat Vermell con el centro de la ciudad. También se incorporarán refuerzos a las líneas H-V-D y a las líneas de proximidad.

creación de tres nuevas líneas exprés. Dos circularán por el corredor de la Meridiana con conexión metropolitana y la tercera unirá la Marina del Prat Vermell con el centro de la ciudad. También se incorporarán refuerzos a las líneas H-V-D y a las líneas de proximidad. Mejoras en el distrito de Sants-Montjuïc (la Marina): incremento de servicio en el barrio de la Marina y ampliación de la línea V5 hasta la calle del Acer para aumentar la cobertura territorial y dar servicio a las nuevas viviendas, muchas de promoción pública.

incremento de servicio en el barrio de la Marina y ampliación de la línea V5 hasta la calle del Acer para aumentar la cobertura territorial y dar servicio a las nuevas viviendas, muchas de promoción pública. Optimización del bus interurbano: propuestas de reorganización de la red interurbana para priorizar los corredores con mayor demanda y mejorar la intermodalidad entre buses urbanos e interurbanos.

La agenda también incluye estudios, propuestas y acciones en el ámbito de barrio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades particulares de cada ámbito y mejorar el servicio en todos los puntos de la ciudad. Las acciones se desarrollarán en el periodo 2026-2030 y se trabajarán conjuntamente con cada uno de los diez distritos de la ciudad. Todo se realiza desde la coordinación con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat de Catalunya, en el marco del grupo de trabajo con todas las administraciones.

Presentación de los autobuses electrónicos / CARLOTA SERAROLS

Ampliación del carril bus y flota de bus cero emisiones

La Agenda Bus prevé redefinir el acceso de los servicios interurbanos y mejorar la intermodalidad dentro de la ciudad, ampliando 12 kilómetros de carril bus y estudiando 12 kilómetros más de carril reservado. Además, se impulsará una prueba piloto de alfombra roja para que el bus tenga prioridad en los cruces y los vehículos que giren a la derecha le tengan que ceder el paso.

También se quiere evolucionar hacia una flota de cero emisiones, sustituyendo los vehículos diésel e híbridos e incorporando 25 vehículos más. Además, se invertirá en la renovación de infraestructuras para garantizar la recarga de los vehículos eléctricos y el suministro de los buses de hidrógeno.

Accesibilidad e innovación

La Agenda Bus integra los estudios municipales para mejorar los principales accesos a Barcelona con el objetivo de reforzar el transporte público y avanzar hacia una movilidad metropolitana más eficiente y sostenible. Las propuestas incluyen analizar carriles bus dobles, nuevas estaciones intermodales y áreas de intercambio, con actuaciones previstas en los corredores del Vallès, el Baix Llobregat, Castelldefels-Sitges y el Maresme.

Además, Barcelona está desplegando distintos proyectos de innovación para mejorar el servicio de bus y el análisis operativo, como el Buspas y el sistema HaydenIA con cámaras de IA para detectar ocupaciones indebidas. Paralelamente, el proyecto eBRT2030 prevé incorporar al H12 buses con sensores IoT, una recarga inteligente, la prioridad semafórica a demanda y varias mejoras en la experiencia de viaje.

El futuro del bus en Barcelona

La Agenda Bus coincide con un periodo clave para definir el futuro de la movilidad en Barcelona y su área metropolitana. Durante los años 2030 entrarán en funcionamiento nuevos servicios ferroviarios y tranviarios, como la prolongación de la L8, la conexión de la L9 y la L10 y el tranvía por la Diagonal. Eso obligará a replantear la red de bus urbano y la integración del bus metropolitano y regional dentro de la ciudad, incluyendo una reordenación de paradas y terminales.