Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaEfecto TrumpBuses interurbanos
instagramlinkedin
Movilidad y transportes

Barcelona impulsa la Agenda Bus con más oferta, más intermodalidad y una flota de bus más sostenible

Las actuaciones de la Agenda Bus 2026-2030 se iniciarán a partir de enero con refuerzos de líneas, carriles bus y proyectos para hacer más eficiente la red. La línea de bus H12, a partir del 26 de enero, también incorporará refuerzos estructurales en su tramo central, entre las plazas de las Glòries y de Cerdà

Varios buses aparcados en la cochera

Varios buses aparcados en la cochera / Ajuntament de Barcelona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ajuntament de Barcelona impulsa este año 2026 la Agenda Bus, un proyecto estratégico para impulsar una red de transporte público potente, eficiente y fiable dentro de la ciudad y en la conexión entre el área metropolitana e interurbana. El plan parte de las actuaciones de los últimos años de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), el operador de la red de buses urbanos de la ciudad y agente fundamental en el despliegue de la agenda.

Los objetivos estratégicos del plan son la mejora y el refuerzo del servicio y de la oferta de bus urbano e interurbano, la transformación verde de la flota de bus, la mejora del espacio urbano y de los corredores de acceso a Barcelona y la innovación y la digitalización. En total, la agenda incluye treinta medidas que en los próximos años permitirán mejorar el servicio de bus para hacerlo más eficiente y lograr que Barcelona tenga una movilidad más sostenible.

Causas de la Agenda Bus

La Agenda Bus se desarrolla como respuesta al aumento de la demanda de bus, superior a las 800.000 validaciones diarias durante el 2025. También a las transformaciones ferroviarias y tranviarias en marcha y el reto de la conexión y la intermodalidad urbana e interurbana.

Nuevas medidas principales

  • Refuerzo de la línea H12: incremento de capacidad con ocho autobuses más entre las plazas de las Glòries y Cerdà para aumentar la frecuencia con un intervalo de 5 minutos.
  • Nuevas líneas exprés y mejoras de la red: creación de tres nuevas líneas exprés. Dos circularán por el corredor de la Meridiana con conexión metropolitana y la tercera unirá la Marina del Prat Vermell con el centro de la ciudad. También se incorporarán refuerzos a las líneas H-V-D y a las líneas de proximidad.
  • Mejoras en el distrito de Sants-Montjuïc (la Marina): incremento de servicio en el barrio de la Marina y ampliación de la línea V5 hasta la calle del Acer para aumentar la cobertura territorial y dar servicio a las nuevas viviendas, muchas de promoción pública.
  • Optimización del bus interurbano: propuestas de reorganización de la red interurbana para priorizar los corredores con mayor demanda y mejorar la intermodalidad entre buses urbanos e interurbanos.

La agenda también incluye estudios, propuestas y acciones en el ámbito de barrio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades particulares de cada ámbito y mejorar el servicio en todos los puntos de la ciudad. Las acciones se desarrollarán en el periodo 2026-2030 y se trabajarán conjuntamente con cada uno de los diez distritos de la ciudad. Todo se realiza desde la coordinación con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat de Catalunya, en el marco del grupo de trabajo con todas las administraciones.

Presentación de los autobuses electrónicos

Presentación de los autobuses electrónicos / CARLOTA SERAROLS

Ampliación del carril bus y flota de bus cero emisiones

La Agenda Bus prevé redefinir el acceso de los servicios interurbanos y mejorar la intermodalidad dentro de la ciudad, ampliando 12 kilómetros de carril bus y estudiando 12 kilómetros más de carril reservado. Además, se impulsará una prueba piloto de alfombra roja para que el bus tenga prioridad en los cruces y los vehículos que giren a la derecha le tengan que ceder el paso.

También se quiere evolucionar hacia una flota de cero emisiones, sustituyendo los vehículos diésel e híbridos e incorporando 25 vehículos más. Además, se invertirá en la renovación de infraestructuras para garantizar la recarga de los vehículos eléctricos y el suministro de los buses de hidrógeno.

Accesibilidad e innovación

La Agenda Bus integra los estudios municipales para mejorar los principales accesos a Barcelona con el objetivo de reforzar el transporte público y avanzar hacia una movilidad metropolitana más eficiente y sostenible. Las propuestas incluyen analizar carriles bus dobles, nuevas estaciones intermodales y áreas de intercambio, con actuaciones previstas en los corredores del Vallès, el Baix Llobregat, Castelldefels-Sitges y el Maresme.

Además, Barcelona está desplegando distintos proyectos de innovación para mejorar el servicio de bus y el análisis operativo, como el Buspas y el sistema HaydenIA con cámaras de IA para detectar ocupaciones indebidas. Paralelamente, el proyecto eBRT2030 prevé incorporar al H12 buses con sensores IoT, una recarga inteligente, la prioridad semafórica a demanda y varias mejoras en la experiencia de viaje.

El futuro del bus en Barcelona

La Agenda Bus coincide con un periodo clave para definir el futuro de la movilidad en Barcelona y su área metropolitana. Durante los años 2030 entrarán en funcionamiento nuevos servicios ferroviarios y tranviarios, como la prolongación de la L8, la conexión de la L9 y la L10 y el tranvía por la Diagonal. Eso obligará a replantear la red de bus urbano y la integración del bus metropolitano y regional dentro de la ciudad, incluyendo una reordenación de paradas y terminales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  2. Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
  3. Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
  4. Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
  5. Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
  6. Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
  7. Barcelona ofrece para la Agencia Estatal de Salud Pública una perla arquitectónica apenas gozada en la ciudad
  8. Así es la zona más antigua de Barcelona: concentra siglos de historia política, religiosa y social de la ciudad

La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones

La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones

Barcelona impulsa la Agenda Bus con más oferta, más intermodalidad y una flota de bus más sostenible

Barcelona impulsa la Agenda Bus con más oferta, más intermodalidad y una flota de bus más sostenible

La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones

La promoción del catalán, nueva línea de la convocatoria general de subvenciones

Un 2026 repleto de conciertos y eventos internacionales en la Anella Olímpica

Un 2026 repleto de conciertos y eventos internacionales en la Anella Olímpica

Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Abierto el plazo de solicitud de la convocatoria general de subvenciones para 2026

Abierto el plazo de solicitud de la convocatoria general de subvenciones para 2026