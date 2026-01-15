Así es el nuevo sistema de ayudas para extraescolares y actividades de verano

Desde este jueves, acceder a actividades extraescolares y de verano con ayuda económica municipal será más sencillo y claro para miles de familias barcelonesas. El Ajuntament de Barcelona ha activado un nuevo modelo para solicitar estas ayudas que pone fin a la dispersión de trámites y concentra en un único procedimiento anual el acceso a las subvenciones destinadas a actividades educativas, deportivas y casales de verano para niños, niñas y jóvenes.

“Estas ayudas permiten acceder a un amplio abanico de actividades. En verano, cubren la campaña T’Estiu Molt, con propuestas educativas y de ocio para niños, niñas y jóvenes de 1 a 17 años. Durante el curso escolar, incluyen también las extraescolares del programa L’esport ens mou y las Tardes Educatives, con actividades culturales, artísticas, científicas y tecnológicas”, afirma Magda Orozco, directora de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores.

Es imprescindible solicitar el nivel de ayuda antes del 11 de febrero

Hasta ahora, el Ajuntament gestionaba cada programa de actividades con criterios, calendarios y procedimientos distintos, pero el nuevo modelo unifica el acceso a las ayudas. Este cambio se enmarca en el Pla Barcelona Fàcil, la estrategia municipal para simplificar y agilizar los trámites administrativos y hacer más accesible la relación entre la ciudadanía y el Ajuntament.

“Todos los niños y niñas deben poder disfrutar de actividades educativas, culturales y deportivas fuera del horario escolar, independientemente de la renta familiar”, defiende Carles Gil, responsable del Departament de Promoció de la Infància de la ciudad. Gil advierte de que la pobreza infantil, el bienestar emocional o la falta de espacios públicos inclusivos siguen siendo algunos de los grandes retos para la ciudad. “Poner la infancia en el centro es una oportunidad para construir una Barcelona más justa, inclusiva y amiga de los niños y niñas”, concluye.

Actuación infantil de artes marciales / Ajuntament de Barcelona

Plazos y claves del nuevo sistema

Con la implantación del nuevo modelo, las familias deberán presentar la documentación necesaria entre este jueves y el 11 de febrero. Hasta ahora, la solicitud de la ayuda se realizaba en el momento de inscribirse en cada actividad, lo que obligaba a repetir trámites. Con el nuevo sistema, la acreditación económica se realiza una única vez al año.

El sistema de ayudas se asigna según la renta por miembro de la unidad de convivencia. Las familias con rentas de hasta 7.000 euros pueden cubrir hasta el 90 % del coste de la actividad; las rentas entre 7.001 y 9.000 euros, hasta el 60 %; y las familias con rentas de entre 9.000 y 10.000 euros, podrán cubrir hasta el 30 %. “En función de la renta, la ayuda se aplica al coste de la actividad o al precio máximo fijado por el Ajuntament. Esto permite que las familias con menos recursos reciban una mayor parte de la subvención”, aclara Magda Orozco, directora de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores

Esta asignación será válida para las tres campañas municipales y para todos los miembros de la unidad de convivencia, que puede estar formada por uno o varios menores. Una vez asignado el nivel de ayuda, se abrirán tres convocatorias de actividades independientes, una por cada programa. Entre los meses de abril y mayo se podrán realizar las inscripciones para la campaña de verano T’Estiu Molt, mientras que entre septiembre y octubre se abrirán las inscripciones para las actividades extraescolares de los programas Tardes Educatives y L’esport ens mou.

Cada unidad de convivencia tendrá derecho a una actividad por campaña y por cada menor, y será en el momento de la inscripción cuando el sistema calcule automáticamente el importe exacto de la subvención, aplicando el porcentaje de ayuda previamente asignado.

Las familias sabrán antes de inscribirse qué porcentaje de ayuda recibirán para cada actividad

Solicitud en un clic

Pueden solicitar esta ayuda los padres, madres o tutores legales de los menores de la unidad de convivencia que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, estar empadronados en Barcelona, tener hijos o hijas en los tramos de edad establecidos de 1 a 17 años en el caso de las actividades de vacaciones de verano, y de 6 a 17 años para las actividades extraescolares, y no superar los límites de renta fijados por miembro de la unidad de convivencia. “Lo más importante de este cambio de procedimiento es que las familias dejan de repetir trámites y conocen de antemano su nivel de ayuda, lo que facilita la toma de decisiones y la inscripción a tiempo”, asegura Magda Orozco, directora de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores.

El proceso de solicitud de la ayuda es sencillo. En primer lugar, las familias deberán acceder a la sede electrónica y aportar la documentación necesaria para solicitar la asignación del nivel de ayuda, un trámite que solo podrá realizarse entre este jueves y el 11 de febrero. Si se cumplen los requisitos, el Ajuntament comunica a las familias el porcentaje de ayuda asignado y facilita un código de identificación del menor.

Cuando se abre el periodo de inscripción de cada actividad, las familias reciben un aviso y deben inscribir a sus hijos e hijas en la entidad organizadora, que les proporcionará un código específico de la actividad. Con ambos códigos —el del menor y el de la actividad—, la solicitud de la ayuda se completa en un solo clic. El importe definitivo de la subvención se comunica a las familias vía SMS, correo electrónico o a través de su espacio personal en la Oficina Virtual de Trámites.

Niños y niñas realizando manualidades creativas / Ajuntament de Barcelona

Actividades para todos

El nuevo sistema de ayudas da cobertura a tres programas municipales. T’Estiu Molt, la campaña de vacaciones de verano, ofrece cada año más de un millar de actividades para que niños, niñas y adolescentes de 1 a 17 años disfruten del periodo vacacional. En total, pone a disposición de las familias cerca de 350.000 plazas, con propuestas adaptadas a todas las edades y desarrolladas en distintos entornos de Barcelona.

Por su parte, el programa L’esport ens mou promueve durante el curso escolar una oferta deportiva de calidad, fomentando la actividad física, los hábitos saludables y los valores del deporte desde la infancia. Este programa engloba el conjunto de actividades organizadas por entidades deportivas homologadas. Se trata de entidades que han sido supervisadas por el Ajuntament y que cumplen requisitos de calidad en su organización y funcionamiento, con el objetivo de garantizar una práctica deportiva segura, educativa y accesible. El Ajuntament no solo supervisa, sino que también acompaña a las entidades deportivas en el proceso de homologación, con el objetivo de promover una oferta diversa de propuestas deportivas en todos los distritos de la ciudad y reforzar el tejido deportivo de proximidad.

Dos niñas suben por un rocódromo / Ajuntament de Barcelona

Mercedes Jofra, responsable de promoción deportiva del Institut Municipal d’Esports, subraya que “el deporte es una herramienta muy importante, especialmente en la infancia, cuando se sientan las bases del desarrollo”, y recuerda que, más allá de la actividad física, “la práctica deportiva transmite valores que aportan autoestima, seguridad y favorecen la socialización”. Garantizar el acceso desde edades tempranas, añade Jofra, es clave porque “los aprendizajes adquiridos de pequeños pasan a formar parte de un estilo de vida saludable”.

El Ajuntament de Barcelona trabaja de forma coordinada con los agentes deportivos de la ciudad para que el coste económico no sea una barrera: “Acompañamos e informamos a la ciudadanía y a las entidades para que ningún niño o niña que quiera practicar deporte quede fuera por motivos económicos”, explica Mercedes Jofra, que valora positivamente el nuevo modelo unificado de ayudas. Aunque su impacto todavía está por medir, considera que “facilitar los trámites y evitar que las familias repitan documentación es un cambio que, a largo plazo, será un modelo de éxito”.

Completa el sistema Tardes Educatives, un catálogo con más de 1.800 actividades culturales, artísticas, científicas y tecnológicas diseñado para garantizar el acceso de niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años a una oferta diversa, independientemente de su contexto social o económico. “El objetivo es reducir las desigualdades y ampliar el derecho a la educación más allá de la escuela, desde una mirada de ciudad educadora y de proximidad”, señala Roser Latorre, de la Dirección de Educación del Ajuntament.