Abierto el plazo de solicitud de la convocatoria general de subvenciones para 2026

Las solicitudes para la convocatoria general de subvenciones para 2026 se pueden presentar del 8 al 28 de enero de forma telemática.

Las actividades presentadas deben fomentar el interés público o social y tener como finalidad diversos aspectos, como mejorar la cohesión y la inclusión social, hacer frente a la emergencia climática o fomentar los valores de civismo y convivencia.

Los requisitos, la documentación que se debe presentar y las bases reguladoras de la convocatoria se pueden consultar en https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions/convocatoria-general-de-subvencions-projectes-activitats-i-serveis-de-districte-i-de-ciutat-lany-2026.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, y tras revisarlas y valorarlas técnicamente, se informará de si las subvenciones se conceden o se deniegan mediante una única publicación en el BOPB.