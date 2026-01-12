Abierto el plazo de solicitud de la convocatoria general de subvenciones para 2026
Este año la partida presupuestaria será de 20,7 millones de euros para proyectos, actividades y servicios de ciudad y de distrito de 25 ámbitos temáticos y 97 líneas de ayuda. Se trata de la convocatoria anual de ayudas más importante que realiza el Ajuntament de Barcelona
Las solicitudes para la convocatoria general de subvenciones para 2026 se pueden presentar del 8 al 28 de enero de forma telemática.
Las actividades presentadas deben fomentar el interés público o social y tener como finalidad diversos aspectos, como mejorar la cohesión y la inclusión social, hacer frente a la emergencia climática o fomentar los valores de civismo y convivencia.
Los requisitos, la documentación que se debe presentar y las bases reguladoras de la convocatoria se pueden consultar en https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions/convocatoria-general-de-subvencions-projectes-activitats-i-serveis-de-districte-i-de-ciutat-lany-2026.
Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, y tras revisarlas y valorarlas técnicamente, se informará de si las subvenciones se conceden o se deniegan mediante una única publicación en el BOPB.
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales