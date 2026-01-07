Cerca del 90% del vecindario apoya el endurecimiento de las sanciones por incivismo

El Barómetro semestral se basa en datos obtenidos mediante entrevistas telefónicas a 803 barceloneses y barcelonesas con derecho a voto en las elecciones municipales. La encuesta se incluye en el Plan de estudios sociológicos (PES). El trabajo de campo para esta edición tuvo lugar del 17 al 25 de noviembre de 2025.

Con respecto a la valoración de la gestión municipal, el balance es positivo: seis de cada diez encuestados consideran que la gestión es buena, muy buena o normal, un dato que, aunque se reduce tres puntos porcentuales respecto al barómetro anterior, afianza la tendencia al alza de este parámetro, que en junio llegó a la mejor valoración desde el 2018.

Apoyo mayoritario a diferentes medidas

El barómetro evidencia un apoyo mayoritario de la ciudadanía (más del 60%) a diferentes medidas municipales que se han ido desarrollando en los últimos meses.

El 87,4% de los encuestados se muestran muy o bastante de acuerdo con el endurecimiento de las sanciones por incivismo. La encuesta se realizó justo un mes antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de convivencia, que entre otros aspectos prevé el endurecimiento de sanciones y nuevos agravantes, además de medidas sociales y alternativas a la sanción.

La conexión del tranvía por la Diagonal tiene el apoyo de casi el 70% de los encuestados; la limitación del número de cruceros que hacen escala en Barcelona, de más del 60%, y la cooperación solidaria con las ciudades palestinas, de más del 61%.

Vivienda e inseguridad, los problemas principales de la ciudadanía

La vivienda se consolida como el problema principal y aumenta tres puntos porcentuales respecto al barómetro anterior, hasta el 32,8%. La seguridad ciudadana, con el 25,2%, se mantiene en segundo lugar. En tercer lugar, pero con un porcentaje mucho más bajo que los dos primeros (6,8% de los encuestados), se sitúa la limpieza. Los problemas asociados a la inmigración (6%) desbancan al turismo, que registra un descenso notable de 5,7 puntos y se queda en el 4,1%.

Valoración de los líderes políticos

El alcalde, Jaume Collboni, mantiene un grado de notoriedad y conocimiento muy por encima del del resto de representantes de los partidos. Los diferentes líderes de los grupos municipales reciben la siguiente puntuación:

Jaume Collboni (PSC): 5,2

Elisenda Alamany (ERC): 5,2

Jordi Martí Galbis (Junts×BCN): 5,2

Janet Sanz (BComú): 4,7

Daniel Sirera (PP): 3,4

Gonzalo de Oro-Pulido (Vox): 2,5

El 43,2% de las personas encuestadas no saben qué votarán o no quieren contestar la pregunta. La intención de voto del PSC es del 12,1%, dos décimas más que en los resultados obtenidos en las elecciones del 2023. Lo siguen ERC (7,8%) y BComú (6,9%). Aliança Catalana entraría por primera vez al Ayuntamiento como cuarta fuerza (3,9%), por encima de Junts×BCN (3,4%). Dentro de la preferencia de voto de la ciudadanía están también el PP (2,4%), la CUP (2,3%) y Vox (2,1%).