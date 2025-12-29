Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía

La guía 'Empieza la vida, empieza Barcelona' se divide en 7 capítulos temáticos. Los primeros seis abordan las diferentes etapas y necesidades de los niños, desde el apoyo en la crianza del bebé hasta las ayudas y becas para la familia, pasando por la educación a la pequeña infancia, la salud durante los primeros años, el tiempo de cuidado y ocio en familia, y el deporte y el juego al aire libre. El séptimo capítulo recoge los derechos de los niños y las actividades participativas donde pueden expresarse, como el Pregón Infantil o el Ciclo de Cine de los Derechos de los Niños.

Entre los recursos que encontrarán las familias hay:

El programa 'Ya tenemos un hijo' , con espacios de encuentro e intercambio para compartir vivencias.

, con espacios de encuentro e intercambio para compartir vivencias. Los espacios familiares de crianza municipales .

. El Servicio de Familias Colaboradoras, como apoyo para familias que necesitan ayuda en el cuidado de los niños.

En el ámbito educativo, la guía incluye las escoles bressol municipales , los ciclos de educación infantil, programas para educar en familia y opciones de ocio educativo.

Con respecto a la salud, figuran el Servicio de Atención Precoz , el programa ' Barcelona más allá de las pantallas ' , para fomentar actividades saludables, y el servicio de Pediatría de los CAP.