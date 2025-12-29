Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía
La guía 'Empieza la vida, empieza Barcelona', coordinada por el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona, quiere ser un recurso práctico, próximo y útil para acompañar a las familias en la llegada de un bebé, ofreciendo información y orientación sobre los servicios y apoyos disponibles para garantizar el bienestar del niño y de toda la familia. La publicación invita a descubrir los diversos servicios que ofrece la ciudad para dar respuesta a las necesidades que pueden surgir en esta etapa
La guía 'Empieza la vida, empieza Barcelona' se divide en 7 capítulos temáticos. Los primeros seis abordan las diferentes etapas y necesidades de los niños, desde el apoyo en la crianza del bebé hasta las ayudas y becas para la familia, pasando por la educación a la pequeña infancia, la salud durante los primeros años, el tiempo de cuidado y ocio en familia, y el deporte y el juego al aire libre. El séptimo capítulo recoge los derechos de los niños y las actividades participativas donde pueden expresarse, como el Pregón Infantil o el Ciclo de Cine de los Derechos de los Niños.
Entre los recursos que encontrarán las familias hay:
- El programa 'Ya tenemos un hijo', con espacios de encuentro e intercambio para compartir vivencias.
- Los espacios familiares de crianza municipales.
- El Servicio de Familias Colaboradoras, como apoyo para familias que necesitan ayuda en el cuidado de los niños.
En el ámbito educativo, la guía incluye las escoles bressol municipales, los ciclos de educación infantil, programas para educar en familia y opciones de ocio educativo.
Con respecto a la salud, figuran el Servicio de Atención Precoz, el programa 'Barcelona más allá de las pantallas', para fomentar actividades saludables, y el servicio de Pediatría de los CAP.
