La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas
El proyecto se enmarca en la reforma del tramo central, prevista para enero del 2026, con el objetivo de configurar un nuevo paseo con más prioridad para las personas y que refuerce la identidad de uno de los principales ejes de la ciudad. La reordenación de las terrazas del tramo central permitirá liberar 1.436 metros cuadrados para los peatones y mejorar la calidad de la oferta comercial, cultural y de restauración de La Rambla
A partir de enero se prevé que empiecen los trabajos de infraestructuras, pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano en diferentes tramos del paseo central, entre el Liceu, el Pla de l’Ós y la calle Nou de la Rambla.
Esta nueva fase de las obras, que se está trabajando con el Gremio de Restauración y los Amigos de la Rambla, comportará la suspensión temporal de las licencias de las terrazas afectadas, así como la reubicación provisional de algunos elementos, como los kioscos de prensa y los puestos de floristas, mientras duren los trabajos.
Los últimos meses la reforma ya ha avanzado al sector entre la plaza de Catalunya y las calles de Santa Anna i del Bonsuccés, donde se han retirado las ocupaciones laterales con terrazas para facilitar la ejecución de las obras.
Más espacio para los peatones y una Rambla más ordenada
La nueva ordenación permitirá configurar un paseo más accesible, cómodo y seguro. Con la reforma, el ancho libre de paso pasará de los 2,4 metros actuales en algunos puntos a entre 8,5 y 9,6 metros, según el tramo, lo que supondrá casi triplicar el espacio disponible para andar.
Las terrazas se ubicarán exclusivamente en el paseo central y tendrán que respetar unas distancias que garanticen el paso de personas y mantengan libres los accesos al metro, monumentos, jardineras, alumbrado, alcorques y vados.
La reordenación de las terrazas forma parte de una actuación urbanística integral que se puso en marcha en junio del 2024, con una duración prevista de 34 meses y una inversión de 55,6 millones de euros. Durante las obras, la ciudadanía tiene disponible un punto de información permanente sobre la nueva Rambla en el Palau de la Virreina (La Rambla, 99).
