La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas

A partir de enero se prevé que empiecen los trabajos de infraestructuras, pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano en diferentes tramos del paseo central, entre el Liceu, el Pla de l’Ós y la calle Nou de la Rambla.

Esta nueva fase de las obras, que se está trabajando con el Gremio de Restauración y los Amigos de la Rambla, comportará la suspensión temporal de las licencias de las terrazas afectadas, así como la reubicación provisional de algunos elementos, como los kioscos de prensa y los puestos de floristas, mientras duren los trabajos.

Los últimos meses la reforma ya ha avanzado al sector entre la plaza de Catalunya y las calles de Santa Anna i del Bonsuccés, donde se han retirado las ocupaciones laterales con terrazas para facilitar la ejecución de las obras.

Más espacio para los peatones y una Rambla más ordenada

La nueva ordenación permitirá configurar un paseo más accesible, cómodo y seguro. Con la reforma, el ancho libre de paso pasará de los 2,4 metros actuales en algunos puntos a entre 8,5 y 9,6 metros, según el tramo, lo que supondrá casi triplicar el espacio disponible para andar.

Las terrazas se ubicarán exclusivamente en el paseo central y tendrán que respetar unas distancias que garanticen el paso de personas y mantengan libres los accesos al metro, monumentos, jardineras, alumbrado, alcorques y vados.