Una ciudad para vivir: las obras que están transformando Barcelona

El Ajuntament de Barcelona impulsa un conjunto de obras de mejora y transformación orientadas a construir la Barcelona del futuro: una ciudad más funcional, dinámica y próspera, comprometida con mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. La ambición es clara: avanzar hacia una ciudad más habitable, que acompañe el proyecto vital de la ciudadanía. Y ese proyecto empieza, inevitablemente, en casa.

Por eso, el Ajuntament ha situado la vivienda en el centro de su agenda, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes quieren vivir en su propia ciudad. Es por ello que, en este gran proceso de transformación urbana, la vivienda actúa como eje vertebrador de algunas de las principales obras municipales, que incorporan nuevos equipamientos, más zonas verdes, la creación de nuevos barrios y el impulso de vivienda pública.

La hoja de ruta del Ajuntament de Barcelona es clara y prevé disponer de un parque de 15.000 viviendas protegidas en 2027. En este contexto, Glòries y la Marina del Prat Vermell se consolidan como zonas clave de esta gran transformación.

La Marina del Prat Vermell: un nuevo barrio

La transformación de la Marina del Prat Vermell y de todo su entorno es uno de los grandes proyectos que Barcelona afronta a corto y medio plazo. Situado entre Montjuïc y el puerto, esta zona se ha convertido en una de las principales áreas de crecimiento y regeneración de la ciudad. La operación se puso en marcha en 2006 y abarca una superficie de 75 hectáreas, con el objetivo de reconvertir de forma progresiva un antiguo tejido industrial y de almacenes en un nuevo barrio que fomente la vida vecinal y donde la vivienda, las zonas verdes y la actividad económica tengan un papel central.

Área verde en la Marina del Prat Vermell. / Ajuntament de Barcelona

El resultado es un nuevo barrio residencial, dotado de equipamientos y espacios públicos, en el que se espera que vivan unas 28.000 personas y se generen entre 8.000 y 11.000 empleos. El proyecto prevé la construcción de 12.000 viviendas, de las cuales alrededor del 50 % serán de protección oficial, tras el acuerdo alcanzado entre el Ajuntament de Barcelona y el Consorci de la Zona Franca para la cesión de varios solares.

El desarrollo del barrio ya es visible. Se ha avanzado en la urbanización y edificación de cinco sectores del nuevo barrio, y se ha completado la primera fase del parque de les Tretze Roses, uno de los grandes pulmones verdes de la zona. En este proceso, la promoción Illa Acer se erige como uno de los símbolos de la Marina del Prat Vermell. El pasado mes de octubre se sortearon las 234 viviendas de la que es la segunda mayor promoción de vivienda protegida de la ciudad, en la que vivirán casi 600 personas.

A este impulso se suma la aprobación de un plan de mejora urbana en la manzana delimitada por las calles Acer, Plom, Metal·lúrgia y Motors, que ordena tres manzanas donde se levantarán ocho promociones con un total de 893 viviendas, 424 de ellas protegidas.

El espacio Glòries se reinventa

Tras años de obras, la transformación de las Glòries ha dado lugar a una nueva centralidad urbana que conecta los distritos de Sant Martí y l’Eixample. Donde durante décadas dominó el tráfico, hoy emerge una zona pensada para las personas. La intervención ha permitido ganar cerca de 9 hectáreas de espacio público para el uso ciudadano, de las cuales más de 30.000 metros cuadrados corresponden a zonas verdes, con la plantación de más de 1.000 árboles. En el centro de esta nueva área se sitúa el Parc de les Glòries y la Gran Clariana, concebidos como un nuevo pulmón verde y un espacio de encuentro para la ciudad.

La vivienda pública es otra gran pieza de la transformación que viven las Glòries. La promoción Illa Glòries, delimitada por la Gran Via, la plaza y el entorno de los Encants, se erige como el principal símbolo del cambio urbano de la zona. Con 238 viviendas protegidas distribuidas en cuatro bloques, es la mayor promoción de vivienda protegida en la ciudad y está llamada a acoger a más de 800 personas, con entregas progresivas hasta 2026. Del total de pisos, 72 se destinan a alquiler asequible, 16 a alquiler social y 113 en régimen derecho de superficie; el resto se reserva para realojos derivados de procesos urbanísticos y para la Mesa de Emergencias, e incluye además 11 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Por ahora, ya se han entregado 111 viviendas: 60 pisos del bloque B el pasado mes de julio y 51 más del bloque A el pasado 22 de noviembre.