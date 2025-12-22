Nueva ordenanza de tanteo y retracto para destinar más vivienda a políticas sociales
El Plenario Municipal ha aprobado la nueva ordenanza que regula el derecho de tanteo y retracto, herramienta que permite que el consistorio tenga preferencia en la compra de inmuebles
La nueva normativa apobada por el Ajuntament de Barcelona permite que se pueda ceder el derecho de tanteo y retracto a vecindario o entidades sin ánimo de lucro para destinar las viviendas a políticas sociales. Desde que el Ajuntament de Barcelona inició su política de adquisiciones de fincas, se han adquirido más de 1.600 viviendas que ya forman parte del parque público de vivienda de la ciudad. De estas, se han comprado más de 315 por vía de tanteo y retracto
Regulación de los criterios de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
La normativa prioriza la compra de fincas con más de diez viviendas, pisos vacíos o edificios con personas vulnerables, con discapacidad o en barrios con riesgo de gentrificación. En caso de compra, el precio máximo no puede superar el valor promedio de las compraventas en el barrio, descontando el coste de rehabilitación en caso necesario.
Derecho de tanteo y retracto a favor de terceras personas
El Ajuntament podrá renunciar a comprar un inmueble y ceder este derecho a terceras personas o entidades promotoras de vivienda pública, las personas ocupantes legales del inmueble o entidades promotoras privadas o sin ánimo de lucro que tengan como objeto la promoción de vivienda protegida.
También se permitirá la compra conjunta entre el Ayuntamiento y estos beneficiarios, siempre que el Consistorio tenga al menos un tercio de la propiedad. En caso de compra, será necesario que los vecinos y las vecinas representen un mínimo del 60 % de las viviendas del edificio, cumplan las condiciones de acceso al Registro de solicitantes de vivienda protegida y acrediten solvencia económica.
La ordenanza también prevé que se abra un espacio web con acceso a entidades beneficiarias para consultar los inmuebles sujetos a los derechos de tanteo y retracto en los que el Ajuntament no tenga interés.
Aprobación definitiva en el pleno
Esta nueva ordenanza se enmarca en la estrategia municipal de ampliar el parque público por todas las vías posibles y hacer uso del tanteo y retracto en las operaciones que permitan ganar nuevas viviendas en zonas densas donde es difícil construir vivienda nueva
