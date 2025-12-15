El Barcelona Festival de Navidad llena la plaza Catalunya de artes de calle

La plaza Catalunya se transformará en un gran escenario navideño con la llegada del Barcelona Festival de Navidad. Del 20 al 30 de diciembre, el centro de la ciudad acogerá una programación pensada para todos los públicos, con espectáculos familiares, propuestas de circo y danza, conciertos y un gran montaje final protagonizado por un coro multitudinario.

Las actividades se sucederán de la mañana y hasta la noche en esta segunda edición del evento, que mantiene la dirección artística de Sergi Ots y el comisariado de Jordi Duran para el espectáculo nocturno. Reunirá casi una veintena de compañías —seis internacionales—, nueve bandas musicales y una veintena de estrenos. La programación se vestirá con la escenografía Un nou miratge, de Carles Piera, una instalación monumental que abrazará los espectáculos con luz, color y formas escultóricas.

Empezará cada día con Mañanas en Familia, con el espectáculo Estacions de Nadal, en el que cuatro compañías (Mambo Project, Zero en Conducta, Pea Green Boat, Cía. Andrea Díaz Reboredo) han sido invitadas a crear propuestas intimistas de teatro visual y de objetos, entre otras actuaciones.

Las Tardes de Circo y Danza, de 17.00 a 19.00 horas, pondrán el foco en las artes de calle con acrobacias, malabares musicales, danza urbana y teatro físico, con la maestra de ceremonias Maria Solà, más conocida como Mama Calypso. Las noches de música, de 19.00 a 20.00 horas, ofrecerán folk, jazz, rap, electrónica, sonidos latinos, mestizaje y otras músicas en directo, con artistas como Alondra, Meritxell y Judit Neddermann o Barrut.

Las Noches Espectaculares empezarán a las 19.45 horas con el espectáculo Asceta, de Chey Jurado, (los días 24, 25 y 26 no hay función) y, después, el espectáculo Nadal, un viatge inesperat, que tiene como protagonista un coro de voces. Son los Cor de Teatre, especialistas en mezclar escena y música, que explican con sus voces la historia de alguien que, por accidente, ha ido a parar a un mundo lleno de magia, ilusiones y emociones.

Barcelona Festival de Navidad en los distritos

El festival llega a los distritos de la ciudad con tres funciones del espectáculo La Bande à Tyrex, de la compañía homónima, que también actúa durante las tardes de circo y danza en la plaza Catalunya. Las funciones serán el 22 de diciembre a las 12.00 horas en L’Eixample (ronda de Sant Antoni con la plaza del Pes de la Palla) y a las 18.00 horas en Sant Martí (plaza del 25 de Novembre), y el 23 de diciembre a las 12.00 horas en Gràcia (Centro Cívico La Sedeta).

La programación completa del festival puede consultarse en la web de Navidad 2025.