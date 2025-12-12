La ciudad brilla con la llegada de la Navidad

El encendido de luces del pasado 22 de noviembre marcó el inicio oficial de la Navidad 2025-26 en Barcelona, una temporada en la que la ciudad se convierte en un escenario de luz, magia, cultura y actividad comercial. Bajo el lema 'Un cor que batega', el Ajuntament ha diseñado un programa de actividades para impulsar el comercio de proximidad y apoyar las tradiciones.

El alumbrado es el plato fuerte de la campaña, con un total de 126 kilómetros iluminados y un 15% más de presupuesto respecto al año pasado. Destacan los nuevos diseños de autor en plaza Catalunya (ARTEC Light Studio), Via Laietana (Ester Pujol - Nahtrang Studio y Marta Cerdà), Aragó (SMLXL+MA-MA), Gran Via (APO - Antoni Pallejà Office) y paseo de Sant Joan (Brosmind). Se ha apostado por un modelo con identidad visual propia. Además, el programa BCN Llums de Nadal incluye seis rutas temáticas que invitan a redescubrir la ciudad a través de su ambiente navideño y el alumbrado instalado en calles, fuentes, monumentos, edificios, mercados y comercios locales.

La plaza de Sant Jaume también acoge una intervención lumínica que une los edificios de Ajuntament y Generalitat. La propuesta ofrece un relato visual en forma de reinterpretación de la iconografía navideña con artes digitales sobre las dos fachadas. El espacio se complementa con un abeto de 15 metros de Mercabarna y el tradicional pesebre municipal, instalado en el interior del Ajuntament a partir de este sábado, 13 de diciembre, a cargo de la Associació de Pessebristes de la ciudad.

Alumbrado navideño en Gran Via de les Corts Catalanes / Sergio Ramos

Artes de calle y música

Del 20 al 30 de diciembre, el Barcelona Festival de Nadal volverá a llenar la plaza de Catalunya con 357 funciones y la participación de unas 20 compañías locales e internacionales y nueve bandas musicales. La programación se estructura en cuatro franjas diarias: mañanas familiares, tardes de circo y danza, atardeceres musicales y noches con dramaturgia y acción escénica. Con este modelo, el festival se consolida como una de las citas más destacadas del calendario navideño barcelonés. En este espacio se celebrará también la 11ª Feria de Consumo Responsable y de Economía Social y Solidaria, del 19 al 30 de diciembre.

La música tendrá su papel especial a través del programa Sons de Ciutat, que ofrecerá 45 conciertos gratuitos en los diez distritos entre el 12 de diciembre y el 4 de de enero. Las jornadas más intensas serán las del 20 de diciembre, con 15 actuaciones en total, y 3 de enero, con 14 conciertos. A todo ello se suman diez actuaciones de corales de Barcelona, previstas para el 20 y 21 de diciembre, en las que varias agrupaciones infantiles interpretarán la canción que protagoniza la campaña municipal de este año. Otra de las propuestas musicales es el tradicional Concierto de Navidad del Orfeó Català, que se celebrará el 29 de diciembre, frente a la Catedral.

Celebración del BCN Festival de Nadal 2024 en Plaza Catalunya / Alice Brazzit

Un fin de año muy especial

La Nochevieja se vivirá también de manera muy especial, en la avenida de la Reina Maria Cristina, con un espectáculo renovado y producido por la compañía francesa Groupe F.

La ciudad de Barcelona dará la bienvenida al 2026 con música, a cargo del barcelonés Marc Parrot, drones, pirotecnia y tecnología audiovisual, en un exhibición que vinculará pasado y futuro, de forma gratuita y sin aforo limitado.

Celebración del fin de año de 2024 en la avenida Reina Maria Cristina / Edu Pedrocchi

Apoyo al comercio local

Durante toda la campaña, el gobierno municipal pone el foco en el tejido comercial de toda la ciudad. Hasta el 3 de enero, el consistorio organiza 100 actividades en los diez distritos en el marco del programa 'Un Comerç de Nadal'. Asimismo, se iluminan más de 28 tramos de ejes comerciales, así como las zonas más afectadas por obras de larga duración. En estos puntos, el Ajuntament activa el refuerzo lumínico y las acciones de dinamización para fomentar la actividad comercial.

Del mismo modo, los 39 mercados municipales de la capital catalana vuelven a iluminar sus fachadas y a organizar un conjunto de actividades familiares que incluye degustaciones, actuaciones musicales, espectáculos y visitas de Papá Noel y la comitiva de los Pajes Reales.

Parada de uno de los mercados municipales de Barcelona en Navidad / Ajuntament de Barcelona

Recibimiento a los Reyes Magos

Como cada 5 de enero, Barcelona celebrará la llegada de los Reyes Magos con una Cabalgata llena de magia e ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al Portal de la Pau a bordo del pailebote Santa Eulàlia a las 16.30 horas, cuando serán recibidos por el alcalde Jaume Collboni, que les hará entrega de la llave mágica que abre todas las casas y el pan y la sal, símbolo de hospitalidad. A las 18 horas, dará inicio la Cabalgata desde la avenida del Marquès de l’Argentera hasta la Font Màgica de Montjuïc. Este año, la rúa presentará varias novedades escenográficas, ideadas por Ramon de los Heros, José Menchero y Carles Berga, y en ella participarán artistas locales e internacionales, coreógrafos, músicos, bailarines y voluntarios. Será un espectáculo que combinará tradición, artes de calle y tecnología, haciendo realidad los deseos de los más pequeños.

Los días previos, algunos de los distritos se prepararán para su llegada con actividades como el Campamento Real en Nou Barris, los días 2, 3 y 4 de enero, y la Fábrica de Juguetes en Sant Andreu de Palomar, que invitará a las familias a descubrir el proceso mágico de creación de los regalos.

Llegada de los Reyes Magos a Barcelona el pasado enero / Ajuntament de Barcelona

Capital Europea de la Navidad 2026

Barcelona ha sido elegida Capital Europea de la Navidad 2026. El reconocimiento ha sido otorgado por European capital of Christmas, una entidad vinculada a la Unión Europea (UE) que se encarga de distinguir a las ciudades con un modelo de celebración navideño que sirva de inspiración a otras grandes urbes y pueblos europeos, en consonancia con los valores que promueve la UE. El gobierno municipal barcelonés recogerá la distinción este sábado, 13 de diciembre, en Vilnius (Lituania), ciudad ganadora en la categoría de más de 100.000 habitantes del año pasado.

La candidatura de Barcelona ha recibido el galardón gracias al nuevo modelo de celebración de la Navidad que ha impulsado el Ajuntament, una unión de las tradiciones de estas fechas con el espíritu creativo e innovador que tanto caracteriza a la capital catalana. Ejemplo de ello es la programación de este año, con pesebres, ferias y mercados navideños, tecnología e instalaciones lumínicas propias y eventos artísticos y culturales, además de la participación de la ciudadanía y del sector del comercio como protagonistas. El gobierno municipal apuesta, de este modo, por reforzar el carácter inclusivo y la cohesión social de la campaña de Navidad 2025-26, con actividades en todos los barrios y distritos de la ciudad.

Alumbrado navideño en paseo de Gràcia / Sergio Ramos