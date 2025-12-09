Más vivienda pública, nuevos equipamientos y más espacio verde en el Poble-sec
La Comisión de Gobierno ha aprobado el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para el desarrollo del tejido residencial en el ámbito de la Fira de Barcelona y de la Model, que prevé la creación de 500 viviendas asequibles y 48 alojamientos dotacionales, una nueva red de equipamientos de proximidad y más de 6.800 m² de espacios verdes. La transformación del ámbito tiene un presupuesto de 90,60 millones de euros y está previsto que empiece a construirse durante el año 2029 y se acabe en el 2033
Ya se ha aprobado el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para el desarrollo del tejido residencial en el ámbito de la Fira de Barcelona y de la Model, un proyecto diseñado por la Comisión de Gobierno que prevé la creación de 500 viviendas asequibles y 48 alojamientos dotacionales, una nueva red de equipamientos de proximidad y más de 6.800 m² de espacios verdes. Este proceso supone un paso más para hacer de la montaña de Montjuïc y sus barrios una nueva centralidad metropolitana y consolidarla como pulmón verde y epicentro de grandes acontecimientos culturales y deportivos.
Nuevos equipamientos y vivienda asequible
La propuesta ordena tres islas cerradas al lado de la actual plaza del Univers y se genera un nuevo espacio central y abierto de 2.400 m² y una placeta de 800 m² que actúan como espacio de encuentro y articulación de las viviendas y equipamientos.
El proyecto impulsa una nueva centralidad de equipamientos de 18.400 m² de techo para usos docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, socioculturales y administrativos. También se prevé la construcción de un nuevo centro de atención primaria con acceso desde la calle de Lleida y desde la nueva plaza, la ampliación del Espacio Bomberos, la ampliación del patio de la Escuela Mossèn Jacint Verdaguer, la recuperación del Pabellón 2 para ubicar un pabellón polideportivo, y la reubicación del depósito de vehículos de la Guardia Urbana en una de las islas de vivienda.
Nuevos espacios verdes
Además de los edificios y los equipamientos, también se incorporarán 6.858 m² de nuevos espacios verdes con vegetación abundante, sombra, mobiliario urbano, juegos infantiles y zonas de estancia, diseñados, con criterios de accesibilidad universal y confort climático. También se prevé un recorrido cívico transversal que conectará la calle de Lleida con la prolongación de la calle de la Guàrdia Urbana.
El planeamiento urbanístico del nuevo tejido residencial se explicará al vecindario del Poble-sec en una sesión informativa el próximo jueves, 11 de diciembre.
Remodelación de los palacios Alfonso XIII y Victòria Eugènia
La Comisión de Gobierno también ha aprobado el Plan especial urbanístico y de mejora urbana (PEUMU), que tiene como objetivo la rehabilitación de los dos palacios, así como los planes derivados del Pabellón del Vestido y del Pabellón Multifuncional.
La propuesta incluye la mejora de la accesibilidad y la calidad de los espacios libres, la ordenación del subsuelo para la futura estación de la L2, y las conexiones entre pabellones. Con la incorporación de nuevos usos culturales y terciarios, el PEUMU refuerza la conexión con la Fira de Barcelona y consolida Montjuïc como centro cultural y patrimonial de referencia para la ciudad.
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- ¿Qué supermercados están abiertos hoy, Día de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas
- La prórroga del Verifactu pospone un alud de prejubilaciones y cierres en el comercio de Barcelona
- Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
- Los ocupantes del gran asentamiento de Badalona piden una moratoria y la implicación del Govern ante el desalojo