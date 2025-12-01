Plan de choque para mejorar los equipamientos deportivos
El Instituto Barcelona Deportes (IBE) invertirá 10 millones de euros en renovar y mejorar equipamientos deportivos de la ciudad, incluyendo un nuevo polideportivo en el Poble-sec, reformas en campos de fútbol y rugby, y actuaciones en equipamientos de todos los distritos.
El IBE impulsa un plan de choque de 10 millones de euros, que permitirá renovar y actualizar espacios deportivos de todos los distritos. Uno de los proyectos más destacados es la transformación del Pabellón 2 de Fira de Barcelona en el que será el nuevo Polideportivo Municipal del Poble-sec. Este equipamiento, que incluirá pistas polideportivas, vestuarios y graderías, permitirá dar respuesta a una reivindicación histórica del barrio, que reclamaba más espacios para la práctica deportiva de proximidad.
En este paquete de inversiones también se incluye la reforma y ampliación de los vestuarios del Campo de Fútbol 11 del CEM Guinardó, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Estas obras supondrán la ampliación del bloque de vestuarios, la construcción de nuevas aulas de formación y un acceso exterior al campo desde la calle del Telègraf.
Otra actuación relevante es la sustitución del césped del Campo de Fútbol 11 La Teixonera y del Campo Municipal de Rugbi La Foixarda, con una inversión prevista de 1,7 millones de euros. Los trabajos incluyen la implantación de nuevo césped artificial de nueva generación en los dos campos, nuevos marcadores y la renovación integral de los dos equipamientos.
En la misma línea, se remodelarán los vestuarios del CEM Mar Bella, con una inversión de 1,1 millones de euros, y se instalará una nueva cubierta en la piscina exterior del CEM Can Toda, con un presupuesto aproximado de 1,1 millones de euros.
Hay prevista también la renovación del alumbrado en el IET Escuela Industrial, el CEM Pau Negre – Parc del Migdia, el Velódromo de Horta, el CEM Mar Bella, el Estadio Joan Serrahima y el Campo de Rugbi La Foixarda, con la instalación de luces led; la redacción del proyecto de sustitución del césped de los campos municipales de fútbol de Canyelles, Nou Barris y Menorca, y la sustitución del pavimento del pabellón del CEM Mar Bella.
