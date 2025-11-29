Universalizar el derecho a la vivienda en Barcelona, una prioridad municipal

Con el acceso a la vivienda como una de las mayores preocupaciones en la ciudad de Barcelona, el Ajuntament impulsa el Pla Viure, un paquete de medidas para garantizar este derecho básico a toda su ciudadanía. Bajo el lema ‘Prioritzem l’habitatge’ (’Priorizamos la vivienda’), la ciudad sitúa la vivienda asequible en el centro de su agenda. El Pla Viure se articula en torno a tres ejes fundamentales: garantizar el acceso universal a la vivienda, rehabilitar y mejorar el parque existente con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y confort, y atender de manera prioritaria al reto demográfico y a los colectivos más vulnerables. Estos tres pilares dibujan un plan ambicioso que persigue coordinar y hacer más efectivas las políticas de vivienda, reforzar la dotación de pisos asequibles y desarrollar todo el potencial de la Ley estatal de la Vivienda.

El Ajuntament apuesta por diversificar los agentes y modelos de actuación y busca activar la iniciativa privada, agilizar la disponibilidad de solares, simplificar los procesos de concesión de licencias e impulsar la construcción industrializada para acelerar la producción de vivienda asequible y social. El principio de corresponsabilidad en la gestión y ejecución de todas las medidas de acceso a la vivienda es clave para acelerar la construcción, aumentar el parque de vivienda pública de la ciudad y superar el acceso a la vivienda como la principal preocupación de la ciudadanía.

Illa Glòries y Acer, 10 son las promociones más grandes de la ciudad

Más vivienda pública

Ampliar el parque público para garantizar el derecho a la vivienda es una prioridad del Ajuntament. En esta línea destaca la Promoció Illa Glòries, la mayor actualmente en marcha, con 238 pisos asequibles en un punto estratégico de la ciudad. Octubre ha sumado otro hito con el sorteo de 234 viviendas en Acer, 10, en la Marina del Prat Vermell, que se adjudicarán en régimen de alquiler asequible y derecho de superficie. En total, este otoño se habrán sorteado casi 300 viviendas públicas —incluidas las de las calles Hospital y Sant Martí— y se habrá iniciado la adjudicación de 64 pisos en Trinitat Nova. Estos avances consolidan el objetivo municipal: mantener un ritmo de 1.000 nuevas viviendas protegidas al año y alcanzar las 3.000 entregas antes de 2027.

El efecto de estas promociones se refleja en testimonios como el de Irene Martínez, maestra de 34 años y vecina de Sant Andreu de toda la vida, que accedió en 2024 a un piso de alquiler social en el barrio. «Me inscribí sin muchas expectativas; siempre pensé que a mí nunca me tocaría un piso de protección oficial», explica. Todo cambió el día del sorteo: «Fue inolvidable. Los tres amigos que nos habíamos apuntado teníamos opción a un piso. Recibí la noticia con muchísima alegría». Hoy paga 540 euros por un piso de obra nueva en el barrio donde nació. «Soy maestra, pero mi sueldo no alcanza para el nivel de vida que implica vivir en Barcelona», asegura.

«Vivo en mi barrio por 540 euros y mi mejor amiga es mi vecina. ¿Qué más puedo pedir?» Irene Martínez — Maestra de 34 años y vecina de Sant Andreu del Palomar desde que nació, consiguió un piso de alquiler social en 2024

Un modelo más ágil

Para hacer realidad esta expansión, el Ajuntament ha puesto en marcha todos sus medios para activar solares y construir vivienda pública, y también ha apostado un nuevo modelo de gestión más ágil, eficiente y coordinado. Se ha creado el Departament Promoció d’Habitatge Protegit, concebido como una herramienta clave para reforzar la gestión directa y adaptarla a los retos actuales del mercado inmobiliario y social.

Según explica su jefe, Ivan Gallardo Ruiz, «el departamento coordina a todos los agentes municipales implicados, incluido el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB)». Esta coordinación es clave para acelerar la producción de vivienda pública en una ciudad donde, como apunta Gallardo, «el gran obstáculo para la promoción de nueva vivienda en Barcelona no es la falta de proyectos, sino la falta de suelo disponible». Una escasez que condiciona también la localización de las futuras promociones, que se concentrarán «en los distritos donde se desarrollan las grandes transformaciones urbanísticas: Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc».

El nuevo departamento permitirá optimizar los recursos públicos, agilizar trámites y duplicar la capacidad de promoción y generación de suelo, un elemento esencial para sostener el crecimiento del parque público de vivienda. «Nuestro objetivo es incrementar notablemente la capacidad municipal de promoción y pavimentar el camino para que a partir de 2027 puedan iniciarse 10.000 nuevas viviendas», afirma Gallardo.

«Impulsamos la promoción pública y aceleramos la creación de nuevos solares» Ivan Gallardo Ruiz — Jefe del departamento de Promoció d’Habitatge Protegit

Compromiso colectivo

El tercer gran objetivo del Ajuntament para garantizar el acceso universal a la vivienda pasa por sumar esfuerzos con todos los actores implicados para acelerar la construcción y diversificar los modelos de gestión. En este sentido, destaca HabitarB!, el programa que se desarrollará gracias al convenio de colaboración entre Ajuntament y la Generalitat de Catalunya que estipula la cesión de 27 solares municipales al INCASÒL para levantar 1.700 viviendas de protección pública. La colaboración con el tercer sector también es clave: mediante el convenio ESAL, el Ajuntament y las entidades sin ánimo de lucro promotoras de vivienda social impulsarán la construcción y rehabilitación de al menos 1.000 viviendas asequibles en solares y edificios municipales. A ello se suma el acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, que aportará 113 millones de euros para levantar nueve promociones de alquiler social entre 2026 y 2030, beneficiando a más de 2.000 personas.

Además, el gobierno municipal ha anunciado la adjudicación del primer concurso abierto a promotores privados para la construcción y gestión de 406 viviendas públicas de alquiler asequible. El proceso, que ha licitado tres solares en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí, ejemplifica la voluntad del Ajuntament de impulsar la corresponsabilidad entre el sector público y privado, un principio clave del Pla Viure.