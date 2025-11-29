Barcelona despliega su fuerza literaria en la FIL Guadalajara 2025

Barcelona vuelve a situarse en el centro del mapa literario internacional. Desde este 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre, la ciudad es la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el encuentro editorial más importante en lengua castellana y una de las citas literarias más relevantes del mundo. Un escaparate privilegiado para mostrar la potencia creativa, cultural y editorial de una ciudad que lleva décadas articulando su identidad alrededor del libro. Hasta 60 autores y autoras mostrarán en la FIL Guadalajara el papel y la huella de la literatura sobre la ciudad. Barcelona atesora una amplísima tradición literaria y vive hoy un momento de plena efervescencia cultural.

El doble impulso de su legado histórico y su vitalidad contemporánea sitúa a Barcelona entre las grandes capitales editoriales del mundo, única en ejercer la capitalidad literaria tanto en catalán como en castellano. Estos rasgos sumados a su tradición, al dinamismo del sector del libro, a la sólida red de bibliotecas y a unos festivales que llenan de literatura el espacio urbano, le valieron en 2015 la designación de Ciudad Creativa de la Unesco en Literatura. El compromiso del Ajuntament de Barcelona con el sector es clave y concibe la ciudad como una comunidad lectora, una ciudad literaria y profundamente vinculada al libro.

El Ajuntament impulsa políticas de apoyo al ecosistema literario y a sus agentes

Una ciudad que lee

El 50 % de la ciudadanía forma parte de la red de Biblioteques de Barcelona, una cifra que ilustra hasta qué punto la lectura forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Con una extensa red de equipamientos en todos los barrios, las bibliotecas barcelonesas se han consolidado como un referente internacional por su modelo de proximidad y servicio público. Desde estos espacios se sostiene una labor de fomento de la lectura, entendida no solo como hábito cultural, sino como un derecho fundamental.

Este enfoque vertebra el Pla Director de Biblioteques de Barcelona 2030, que sitúa los derechos culturales -incluidos el acceso a la información, la lectura y la participación cultural- como pilares para fortalecer la vida de la ciudad. Desde este ecosistema de bibliotecas, Barcelona articula uno de los ejes vertebradores de sus políticas literarias: el fomento de la lectura.

Barcelona entiende que leer es un acto colectivo, un bien público y una herramienta de cohesión, y por eso impulsa marcos de encuentro entre autores, autoras y lectores, que permiten que la literatura circule, se comparta y se viva más allá de los libros. Una visión que explica, en buena parte, su papel como capital lectora y su presencia en la FIL de Guadalajara.

Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona / Elena Pastor

Territorio literario

Este año, Barcelona celebra el décimo aniversario de su designación como Ciudad de la Literatura de la Unesco, un hito que coincide con un momento de gran efervescencia creativa. La ciudad despliega una programación literaria constante y diversa, con festivales como BCNegra, Barcelona Poesía, Festival 42, Món Llibre, la Kosmopolis del CCCB o Liternatura, impulsados por el ICUB y el Consorci de Biblioteques, que atraen a autores y miles de lectores. A ello se suma la actividad permanente de bibliotecas, librerías, escuelas de escritura y entidades como el PEN Club, que mantienen viva la conversación literaria todo el año.

Si hay una jornada que simboliza esta identidad es la Diada de Sant Jordi, que cada 23 de abril convierte la ciudad en un escaparate al aire libre donde los libros toman las calles. Pero Barcelona es ciudad de literatura no solo por su capacidad de celebrarla, sino también por su apoyo a quienes la crean. Becas como la Barcelona Crea-Montserrat Roig a la creación literaria y la Barcelona Crea-Carme Montoriol a la escritura dramatúrgica, o la Residencia Literaria Internacional de Vil·la Joana, ofrecen tiempo y recursos a escritores y escritoras.

La oficina Barcelona Ciutat de la Literatura del Ajuntament articula este ecosistema a través del fomento de la lectura, el apoyo al sector literario, la proyección internacional y la difusión del patrimonio literario, a través de iniciativas que refuerzan la vocación de la ciudad y su papel en el circuito cultural.

La literatura, y la cultura en general, ocupan un lugar prioritario para la ciudad

El apoyo al sector editorial

Barcelona es también una ciudad de libros: como dinamizadora del sector, generadora de patrimonio y como política pública. Una de sus piezas clave es Barcelona Llibres, la editorial municipal. El sello publica y coedita alrededor de cincuenta títulos al año, todos vinculados a la ciudad y a quienes la habitan. Su catálogo, en constante diálogo con la actualidad cultural, histórica, social y urbanística, fomenta el debate y contribuye a la construcción de la identidad barcelonesa.

Además, la ciudad mantiene una política activa de apoyo al sector editorial y librero, a través de subvenciones, ayudas, coediciones, cesión de espacios públicos y programas de colaboración con editoriales y librerías independientes. La Setmana del Llibre en Català, la Diada de Sant Jordi, ArtsLibris, Literal o la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern, materializan este apoyo al gremio de editores y libreros. A ello se suma la labor de la oficina Barcelona Ciutat de la Literatura, que trabaja para establecer y consolidar líneas de apoyo a todos los agentes del sector.

Desde su pertenencia a la red de Ciudades de la Literatura de la Unesco, Barcelona trabaja también en estrategias de proyección internacional que, en colaboración con el sector privado, busca fortalecer la visibilidad del libro y de sus industrias culturales. La presencia de Barcelona en la Feria del Libro de Guadalajara no solo celebra su tejido editorial y literario, sino que conecta también con ámbitos culturales de la ciudad como el cine, la música, las artes escénicas, el pensamiento, la ciencia o la gastronomía.