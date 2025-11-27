Barcelona impulsa el talento digital en catalán

Barcelona ha dado un paso decisivo en su compromiso por fortalecer el uso social del catalán con la creación de la Casa de la Creación Digital en Catalán, un nuevo equipamiento destinado a apoyar a creadores, descubrir talento y promover contenidos digitales en catalán. En un momento en que la identidad cultural se construye también en las pantallas, la ciudad busca garantizar la presencia y naturalidad de la lengua en las redes donde se expresan las nuevas generaciones. Esta iniciativa responde a la detección de diversas problemáticas que amenazan su vitalidad lingüística: el consumo mayoritario de contenidos en otras lenguas, la falta de espacios de profesionalización, y el riesgo de que el ecosistema online no refleje la riqueza y diversidad cultural del país.

El fomento del catalán entre la juventud es una prioridad del Ajuntament de Barcelona. Bajo la coordinación de la Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, la Oficina del Catalán lidera las políticas lingüísticas destinadas a reforzar la presencia de la lengua y frenar su retroceso. Creada para impulsar, normalizar y promover el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida ciudadana, esta oficina responde a los retos de una Barcelona cada vez más diversa, velando por la vitalidad de la lengua y su papel como lengua propia de la ciudad. En esta estrategia, la presencia en redes y plataformas digitales es clave. La Casa de la Creación Digital en Catalán nace para dar respuesta a este reto y asegurar un espacio para la lengua en el entorno digital. Su actividad comenzará a principios de 2026.

La iniciativa busca reforzar el uso social del catalán entre las nuevas generaciones

Un sector en crecimiento

Las cifras confirman la oportunidad. En España, el número de creadores digitales crece a un ritmo del 13% anual y la inversión en márketing de 'influencers' ha aumentado un 40% respecto al año anterior. En Catalunya, el 80% de los jóvenes consume contenidos en redes sociales a diario, pero solo una parte es en catalán, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento. Aun así, Catalunya es la tercera comunidad con más creadores digitales y destaca en lifestyle, gaming y divulgación cultural, según el informe estatal Agenda Digital 2025.

Con el nacimiento de la Casa de la Creación Digital en Catalán, Barcelona se convierte en la primera ciudad europea que impulsa una iniciativa municipal de estas características, con la ambición de convertirse en referente en creación digital en lengua propia.

Presentación de la Casa de Creación Digital en Catalán / Ajuntament de Barcelona

Un centro de referencia

La Casa de la Creación Digital en Catalán nace como un centro de referencia para impulsar, profesionalizar y visibilizar la creación digital en catalán. Con sede provisional en el Convent de Barcelona Activa y posteriormente en la Illa Glòries, contará con estudios de grabación, espacios de trabajo equipados y programas de incubación y acompañamiento para proyectos emergentes. Su objetivo es doble: proporcionar recursos y apoyo a quienes ya crean contenido en catalán, y favorecer la incorporación de nuevas voces al ecosistema digital catalán, consolidando así un espacio donde creatividad, innovación y cultura se encuentren, conectando a los creadores con el tejido industrial, favorecer la generación de contenidos de calidad, y crear un espacio de encuentro e intercambio.

La iniciativa quiere reforzar el uso del catalán en el entorno digital y entre la juventud, un colectivo clave para su continuidad. Frente al retroceso de la lengua entre las nuevas generaciones, se quiere consolidar su presencia donde hoy se construyen las identidades culturales. Los creadores de contenido, convertidos en referentes para el público joven, son clave para que el catalán siga siendo una lengua viva, moderna y cercana.

Primera jornada pública

El pasado 20 de noviembre, se celebró la primera jornada pública en la que se presentó la Casa de la Creación Digital en Catalán, concebida como un escaparate del tipo de proyectos y contenidos que la nueva entidad impulsará a partir de 2026. El encuentro reunió a creadores y creadoras de contenido, representantes de industrias digitales, universidades, agencias y productoras, además de público interesado en el futuro de la lengua en internet. A lo largo del día se desarrolló un programa de actividades centrado en el mundo digital, con mesas redondas, estudios de caso y un pódcast en vivo que reflejaron la diversidad creativa y el potencial del ecosistema.

La Casa de la Creación Digital en Catalán está impulsada por el Ajuntament de Barcelona y cuenta con la implicación de diversos actores. Betevé y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aportarán su experiencia en el ámbito audiovisual y digital, y la entidad cívica de los catalanoparlantes en el entorno digital Accent Obert ha participado en la conceptualización del proyecto. Barcelona Activa acompañará en la incubación de proyectos, ofreciendo apoyo y orientación vinculada a aspectos legales y administrativos y favoreciendo la conexión con oportunidades del ecosistema de contenidos digitales en catalán.

Aunque la sede definitiva se ubicará en la Illa Glòries, las primeras actividades se desarrollarán en El Convent, el espacio juvenil de Barcelona Activa en la calle Comerç. El proyecto dispone de un presupuesto de 3 millones de euros para los dos primeros años, que se destinarán a la dotación técnica de los espacios, la formación de nuevos creadores y la promoción de contenidos digitales en catalán en plataformas globales.

Marta Salicrú, Comisionada de Uso Social del Catalán del Ajuntament de Barcelona / Ajuntament de Barcelona