Barcelona impulsa el talento digital en catalán
La Casa de la Creación Digital en Catalán nace para dar visibilidad a la lengua y consolidar un ecosistema creativo, potenciando la producción audiovisual y la profesionalización de los creadores que generan contenido en catalán en redes
Barcelona ha dado un paso decisivo en su compromiso por fortalecer el uso social del catalán con la creación de la Casa de la Creación Digital en Catalán, un nuevo equipamiento destinado a apoyar a creadores, descubrir talento y promover contenidos digitales en catalán. En un momento en que la identidad cultural se construye también en las pantallas, la ciudad busca garantizar la presencia y naturalidad de la lengua en las redes donde se expresan las nuevas generaciones. Esta iniciativa responde a la detección de diversas problemáticas que amenazan su vitalidad lingüística: el consumo mayoritario de contenidos en otras lenguas, la falta de espacios de profesionalización, y el riesgo de que el ecosistema online no refleje la riqueza y diversidad cultural del país.
El fomento del catalán entre la juventud es una prioridad del Ajuntament de Barcelona. Bajo la coordinación de la Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, la Oficina del Catalán lidera las políticas lingüísticas destinadas a reforzar la presencia de la lengua y frenar su retroceso. Creada para impulsar, normalizar y promover el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida ciudadana, esta oficina responde a los retos de una Barcelona cada vez más diversa, velando por la vitalidad de la lengua y su papel como lengua propia de la ciudad. En esta estrategia, la presencia en redes y plataformas digitales es clave. La Casa de la Creación Digital en Catalán nace para dar respuesta a este reto y asegurar un espacio para la lengua en el entorno digital. Su actividad comenzará a principios de 2026.
La iniciativa busca reforzar el uso social del catalán entre las nuevas generaciones
Un sector en crecimiento
Las cifras confirman la oportunidad. En España, el número de creadores digitales crece a un ritmo del 13% anual y la inversión en márketing de 'influencers' ha aumentado un 40% respecto al año anterior. En Catalunya, el 80% de los jóvenes consume contenidos en redes sociales a diario, pero solo una parte es en catalán, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento. Aun así, Catalunya es la tercera comunidad con más creadores digitales y destaca en lifestyle, gaming y divulgación cultural, según el informe estatal Agenda Digital 2025.
Con el nacimiento de la Casa de la Creación Digital en Catalán, Barcelona se convierte en la primera ciudad europea que impulsa una iniciativa municipal de estas características, con la ambición de convertirse en referente en creación digital en lengua propia.
Un centro de referencia
La Casa de la Creación Digital en Catalán nace como un centro de referencia para impulsar, profesionalizar y visibilizar la creación digital en catalán. Con sede provisional en el Convent de Barcelona Activa y posteriormente en la Illa Glòries, contará con estudios de grabación, espacios de trabajo equipados y programas de incubación y acompañamiento para proyectos emergentes. Su objetivo es doble: proporcionar recursos y apoyo a quienes ya crean contenido en catalán, y favorecer la incorporación de nuevas voces al ecosistema digital catalán, consolidando así un espacio donde creatividad, innovación y cultura se encuentren, conectando a los creadores con el tejido industrial, favorecer la generación de contenidos de calidad, y crear un espacio de encuentro e intercambio.
La iniciativa quiere reforzar el uso del catalán en el entorno digital y entre la juventud, un colectivo clave para su continuidad. Frente al retroceso de la lengua entre las nuevas generaciones, se quiere consolidar su presencia donde hoy se construyen las identidades culturales. Los creadores de contenido, convertidos en referentes para el público joven, son clave para que el catalán siga siendo una lengua viva, moderna y cercana.
La Oficina del Catalán lidera las políticas lingüísticas destinadas a reforzar la presencia de la lengua y frenar su retroceso
Primera jornada pública
El pasado 20 de noviembre, se celebró la primera jornada pública en la que se presentó la Casa de la Creación Digital en Catalán, concebida como un escaparate del tipo de proyectos y contenidos que la nueva entidad impulsará a partir de 2026. El encuentro reunió a creadores y creadoras de contenido, representantes de industrias digitales, universidades, agencias y productoras, además de público interesado en el futuro de la lengua en internet. A lo largo del día se desarrolló un programa de actividades centrado en el mundo digital, con mesas redondas, estudios de caso y un pódcast en vivo que reflejaron la diversidad creativa y el potencial del ecosistema.
La Casa de la Creación Digital en Catalán está impulsada por el Ajuntament de Barcelona y cuenta con la implicación de diversos actores. Betevé y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aportarán su experiencia en el ámbito audiovisual y digital, y la entidad cívica de los catalanoparlantes en el entorno digital Accent Obert ha participado en la conceptualización del proyecto. Barcelona Activa acompañará en la incubación de proyectos, ofreciendo apoyo y orientación vinculada a aspectos legales y administrativos y favoreciendo la conexión con oportunidades del ecosistema de contenidos digitales en catalán.
Aunque la sede definitiva se ubicará en la Illa Glòries, las primeras actividades se desarrollarán en El Convent, el espacio juvenil de Barcelona Activa en la calle Comerç. El proyecto dispone de un presupuesto de 3 millones de euros para los dos primeros años, que se destinarán a la dotación técnica de los espacios, la formación de nuevos creadores y la promoción de contenidos digitales en catalán en plataformas globales.
«La Casa dará visibilidad a los creadores y reforzará el ecosistema digital en catalán»
Marta Salicrú, periodista y activista cultural, es desde hace unos meses la Comisionada de Uso Social del Catalán del Ajuntament de Barcelona. Su trayectoria en producción y gestión digital la ha situado al frente de un proyecto estratégico: la Casa de la Creación Digital en Catalán, concebida para reforzar el uso de la lengua entre la juventud y ampliar su presencia en los entornos digitales. Desde la Oficina del Catalán, Salicrú coordina el impulso de este y otros proyectos clave para revertir el descenso de uso y situar el catalán en el centro de la vida de la ciudadanía.
-¿Cuál es el estado actual del catalán en Barcelona?
-La ciudad tiene una realidad sociolingüística muy compleja. Conviven más de 300 lenguas y el castellano y el inglés tienen una presencia muy fuerte. En este contexto, la lengua de la ciudad, el catalán, está en desventaja. Los datos muestran un descenso sostenido, durante las últimas tres décadas, de personas que declaran el catalán como lengua principal. No es un fenómeno nuevo, pero sí una tendencia que, si no se revierte, podría derivar en una situación de emergencia lingüística. Afrontar esta complejidad és el gran reto de la Oficina del Catalán.
-¿Cuáles son las líneas centrales de vuestra estrategia?
-Trabajamos en tres ejes. Primero, garantizar los derechos lingüísticos de quienes eligen vivir en catalán, también en el entorno digital. Segundo, ganar nuevos hablantes: desde quienes conocen la lengua pero no la usan habitualmente hasta quienes deben aprenderla. Cada año ampliamos la oferta de cursos para responder a una demanda creciente. Y tercero, aumentar la presencia del catalán en espacios donde hoy es minoritario, especialmente entre la juventud, fomentando cambios de hábitos en el ocio, la socialización o en internet.
-Aquí entra en juego la Casa de la Creación Digital. ¿Qué diagnóstico lleva a impulsarla?
-La juventud suele asociar el catalán a la escuela o a la administración, no tanto a los espacios de ocio o a la socialización. Y en las redes, muchos creadores optan por el castellano o el inglés pensando que tendrán más alcance, cuando en realidad la competencia es mayor. La Casa quiere revertir esta dinámica, ofrecer referentes y construir un ecosistema que haga natural expresarse en catalán también en las redes. La Casa también quiere poner en valor la gran cantidad de creadores y creadoras que ya generan contenido digital en catalán.
-¿Qué servicios ofrecerá?
-A través de un programa de incubación, se ofrecerá a cada creador lo que necesite para trabajar o crecer: desde un estudio para grabar videopodcasts hasta formación en facturación, gestión de patrocinios o mentorías creativas.
-¿Cuál será un indicador de éxito dentro de cinco años?
-Que haya más referentes, más creadores que destaquen, y, sobre todo, que la creación digital en catalán refleje mejor la diversidad real de Barcelona. Eso significará que el catalán está presente en más espacios de la vida cotidiana.
