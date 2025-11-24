Más de mil viviendas protegidas en solares cedidos a entidades sin ánimo de lucro

Las tres primeras fases del convenio ESAL, impulsado por el Ajuntament de Barcelona, suman 611 viviendas protegidas repartidas en 17 promociones diferentes. A estas se añaden las 99 viviendas de la cuarta fase, actualmente en proceso de adjudicación. Paralelamente, las fases V y VI ya tienen definidos siete solares más, que permitirán incorporar, aproximadamente, 344 viviendas adicionales.

Fase V

Calle de Bolívia, 5-9 (Sant Martí): 54 viviendas

Calle del Rec Comtal, 19B (Ciutat Vella): 19 viviendas

Calle de los Ferrocarrils Catalans, 12-12E (Sants-Montjuïc): 17 viviendas

Avenida de Escolapi Càncer, 19-25 (Nou Barris): 60 viviendas

Fase VI

Paseo de Marta Mata, 1-5 (Sant Andreu): 55 viviendas

Calle de Bolívia, 231 (Sant Martí): 102 viviendas

La ciudad alcanzará las 1.054 viviendas cedidas desde el inicio del convenio ESAL, superando antes de hora el compromiso establecido de ceder suelo para 1.000 viviendas hasta el 2030. Ahora se trabaja con las entidades en un nuevo convenio ESAL, previsto para el 2027, para seguir ampliando la oferta de vivienda en la ciudad y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Reunión de los responsables políticos y técnicos del Pla Viure / Ajuntament de Barcelona

Conveni ESAL, viviendas para promotores sociales en la ciudad

Actualmente, hay 11 promociones en obras, con un total de 391 viviendas, y varios proyectos más con licencia otorgada o en tramitación. Entre las próximas entregas destacan las 44 viviendas de alquiler asequible de la calle de Sant Martí, en el Raval, y el futuro Hogar Barceloneta, con 18 pisos rehabilitados en el paseo de Joan de Borbó. También avanzan las obras de 36 viviendas de alquiler en la avenida de Vallcarca y, recientemente, se han iniciado las 62 viviendas cooperativas e inclusivas de Ca l’Ordit, en las antiguas Casernes de Sant Andreu.