Más de mil viviendas protegidas en solares cedidos a entidades sin ánimo de lucro
El convenio ESAL llega al hito de las 1.000 viviendas protegidas en solares municipales cedidos a entidades sociales. Las tres fases completadas y las dos que se encuentran en curso permitirán superar el objetivo fijado en el 2020 y seguir ampliando el parque de vivienda asequible en la ciudad. Del total, un 60% será en régimen de alquiler y un 40% en proyectos cooperativos en cesión de uso
Las tres primeras fases del convenio ESAL, impulsado por el Ajuntament de Barcelona, suman 611 viviendas protegidas repartidas en 17 promociones diferentes. A estas se añaden las 99 viviendas de la cuarta fase, actualmente en proceso de adjudicación. Paralelamente, las fases V y VI ya tienen definidos siete solares más, que permitirán incorporar, aproximadamente, 344 viviendas adicionales.
Fase V
- Calle de Bolívia, 5-9 (Sant Martí): 54 viviendas
- Calle del Rec Comtal, 19B (Ciutat Vella): 19 viviendas
- Calle de los Ferrocarrils Catalans, 12-12E (Sants-Montjuïc): 17 viviendas
- Avenida de Escolapi Càncer, 19-25 (Nou Barris): 60 viviendas
Fase VI
- Paseo de Marta Mata, 1-5 (Sant Andreu): 55 viviendas
- Calle de Bolívia, 231 (Sant Martí): 102 viviendas
La ciudad alcanzará las 1.054 viviendas cedidas desde el inicio del convenio ESAL, superando antes de hora el compromiso establecido de ceder suelo para 1.000 viviendas hasta el 2030. Ahora se trabaja con las entidades en un nuevo convenio ESAL, previsto para el 2027, para seguir ampliando la oferta de vivienda en la ciudad y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Conveni ESAL, viviendas para promotores sociales en la ciudad
Actualmente, hay 11 promociones en obras, con un total de 391 viviendas, y varios proyectos más con licencia otorgada o en tramitación. Entre las próximas entregas destacan las 44 viviendas de alquiler asequible de la calle de Sant Martí, en el Raval, y el futuro Hogar Barceloneta, con 18 pisos rehabilitados en el paseo de Joan de Borbó. También avanzan las obras de 36 viviendas de alquiler en la avenida de Vallcarca y, recientemente, se han iniciado las 62 viviendas cooperativas e inclusivas de Ca l’Ordit, en las antiguas Casernes de Sant Andreu.
El despliegue del convenio ESAL forma parte del Pla Viure, que impulsa nuevas herramientas y colaboraciones para aumentar el parque de vivienda pública y garantizar el acceso a una vivienda digna en Barcelona.
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada