Cómo denunciar una estafa digital en la compra de entradas en Barcelona

Cada vez son más frecuentes las estafas digitales en la compra de entradas para espectáculos, conciertos, obras de teatro... Si tienes sospecha de ello, es vital actuar con rapidez, identificando las pruebas que lo demuestren. Si la compra presenta señales como precios sospechosamente bajos, carencia de información sobre el organizador, pagos no seguros o enlaces poco fiables, es posible que se trate de una ciberestafa. Revisa siempre la URL, los comentarios de otras personas, la identidad del vendedor y el tipo de pasarela de pago utilizada.

Qué hacer si has sufrido una ciberestafa en Barcelona

1. Contacta con tu banco o el emisor de la tarjeta: llama para informar sobre el fraude y solicitar la revisión del cargo, especialmente si has pagado con tarjeta de crédito o débito.

2. Repórtalo a la plataforma de pago: si has utilizado una aplicación de transferencia de dinero, informa a la compañía para que devuelvan el pago.

3. Reúne todas las pruebas: guarda capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes de pago y cualquier detalle que pueda servir como prueba en una posible denuncia o reclamación al banco.

4. Reclama al vendedor: envía una reclamación por escrito al vendedor o al organizador del evento para solicitar la devolución del dinero y comunicar los posibles daños.

Dónde denunciar una ciberestafa

Para denunciar una estafa digital en Barcelona, puedes dirigirte a una comisaría del cuerpo de Mossos d’Esquadra y tramitar la denuncia . Previamente, puedes informarte de la documentación a presentar llamando al 112. En la denuncia explica los hechos de forma cronológica, adjunta todas las pruebas y facilita los datos del vendedor y de la transacción.

Si la reclamación a la empresa vendedora de las entradas no responde o no se soluciona contacta con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) .

Pasos postdenuncia: reclamaciones, seguimiento y recursos adicionales

Después de presentar la denuncia, es necesario hacer seguimiento del expediente y mantener contacto con tu banco para saber si puedes recuperar el importe. Las plataformas de venta o redes sociales suelen disponer de sistemas internos de resolución de conflictos, por lo que es recomendable consultar sus políticas antifraude. Para reforzar tu reclamación, puedes solicitar asesoramiento a la OMIC . Si el caso no se resuelve, valora el asesoramiento jurídico para iniciar un procedimiento civil.

