BCN alza la voz contra la violencia machista digital
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ajuntament alerta sobre el acoso y las agresiones que sufren mujeres, niñas y adolescentes en internet, una práctica en auge y difícil de detectar
Claudia Pizcueta
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Ajuntament de Barcelona pone este año el foco en una de las formas de violencia machista más recientes y difíciles de detectar: las violencias digitales. Insultos, amenazas o difusión de contenido íntimo sin consentimiento son agresiones que se multiplican en internet, donde el anonimato agrava la indefensión de las víctimas, sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes.
Según Bárbara Melenchón, responsable del Departamento de Servicios y Estrategias de abordaje de las Violencias Machistas, «el patriarcado se reinventa y adopta nuevas formas de control sobre las mujeres». Internet y las redes sociales se han convertido en espacios donde los patrones de violencia machista y sexistas se reproducen con facilidad, dando lugar a situaciones de acoso, abuso y agresiones. Maria Rengel, Directora de Servicios de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI, subraya que «cada vez son más frecuentes los discursos de odio, que amplifican las violencias machistas. No son fenómenos nuevos, pero estos canales facilitan y potencian actitudes que ya existían».
Un fenómeno que crece
Los datos confirman esta realidad preocupante. En Barcelona, el 56,8% de las mujeres ha sufrido acoso o agresiones sexuales en el ámbito social o familiar desde los 15 años, y de ellas, el 26,4% ha sido víctima de ciberacoso, según datos del Ajuntament. 'La Enquesta sobre les Violències Masclistes a Catalunya' de 2021 refleja un aumento de las violencias digitales en los últimos años, que ya afectan al 28% de las mujeres. El 45% de estas agresiones son perpetradas por hombres desconocidos. Según la encuesta 'Factors de Risc a les Escoles de Secundària de Catalunya' (FRESC 2021) de la Agència de Salut Pública de Barcelona, el 13,6% de las chicas de 13 a 19 años ha sufrido acoso sexual en internet, hasta el 20% de las jóvenes de 17 a 19 años.
El 20% de las jóvenes de 17 a 19 años ha sufrido acoso sexual en el ámbito digital
Melenchón recuerda que «las jóvenes son quienes más sufren las violencias machistas digitales» y que «las mujeres racializadas, con diversidad funcional o identidades no normativas son también las más expuestas». En cuanto a los agresores, explica que «la mayoría son hombres conocidos por la víctima: parejas, exparejas o personas del entorno».
El estudio 'Las ciberviolencias machistas', elaborado por los grupos Antígona-UAB y Donestech en 2019, añade que el 88% de las mujeres que han sufrido agresiones en internet no las denuncian, lo que revela una falta de confianza en los mecanismos institucionales y la dificultad de obtener justicia en el entorno digital. Bajo el lema 'Basta de violencias machistas digitales', el Ajuntament pone el foco este 25N en las violencias machistas digitales, para reflexionar sobre la necesidad de construir entornos digitales seguros, libres de agresiones y basados en la confianza. La directora de Feminismos y LGTBI, Maria Rengel, insiste en que «hay que revisar actitudes, cuestionar privilegios, escuchar y creer a las víctimas, y actuar ante cualquier forma de violencia, y los hombres deben ser aliados en este proceso».
Control y amenazas 'online'
Barcelona refuerza su compromiso para visibilizar y prevenir la ciberviolencia, promoviendo la protección y el bienestar de las jóvenes en internet. Rengel hace un llamamiento: «Las familias y entornos deben estar atentas e informadas. Es esencial conocer qué significa la violencia machista digital y cuáles son sus impactos».
Las violencias digitales se incluirán en el Plan de Bienestar Digital
Las formas de ciberviolencias machistas son múltiples y cada vez más sofisticadas: desde insultos, amenazas, el acoso o la difamación, hasta el control de dispositivos y perfiles en redes sociales, el acceso no autorizado a cuentas personales o incluso la suplantación de identidad. A ello se suman agresiones como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o el uso de inteligencia artificial para crear contenidos sexualizados. La falta de pruebas, el anonimato de los agresores y la escasa respuesta institucional dificultan las denuncias y dejan a muchas mujeres enfrentando estas violencias en silencio.
Dónde pedir ayuda
Barcelona cuenta con una sólida red de servicios de atención y acompañamiento a jóvenes y mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, también frente a las que ocurren en el entorno digital. La Directora de Servicios de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI, Maria Rengel, recuerda que «la ciudad fue pionera en esta lucha y hoy dispone de una red integral de recursos de referencia internacional».
Barcelona ofrece atención a través del SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) o del SARA Jove, dirigido a mujeres jóvenes que sufren o han sufrido cualquier forma de violencia machista. También existen los PIAD (Puntos de Información y Atención a las Mujeres), y la Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos (UTEH), que proporciona atención especializada a víctimas de explotación.
La ciudad cuenta también con los conocidos como 'puntos lilas', presentes en espacios festivos y de ocio, que sensibilizan sobre violencias machistas y LGTBI-fóbicas y ofrecen atención inmediata. Además, también existe un servicio dirigido a los hombres: El Plural, centro de masculinidades, que promueve su compromiso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Rengel subraya que «disponemos de una red muy sólida, pero debemos seguir avanzando en la formación de profesionales, en la detección y en el acompañamiento integral a las víctimas. Cada caso necesita una respuesta adaptada y coordinada».
Objetivo: erradicar las violencias machistas
El Ajuntament de Barcelona ha presentado una nueva medida de gobierno: 'Barcelona para la erradicación de las violencias machistas (2025–2030)'. Se trata de un plan que quiere situar a la ciudad como referente internacional en la lucha contra todas las formas de violencia machista y garantizar que mujeres, niños y adolescentes vivan con dignidad, libertad e igualdad. Con un presupuesto inicial de más de 7 millones de euros, la estrategia impulsa una política integral para prevenir, detectar, atender y erradicar las violencias machistas, con acciones coordinadas entre instituciones y sociedad civil. Todo ello para garantizar una respuesta accesible y respetuosa, incorporando novedades normativas y reforzando la prevención y la transformación cultural.
La medida se articula en cuatro ejes. El primero, centrado en la prevención, apuesta por transformar imaginarios, promover relaciones igualitarias y abordar las violencias en todos los ámbitos. El segundo eje pone el foco en la mejora de la atención a las violencias machistas, reforzando el modelo municipal y mejorando la accesibilidad. El tercer eje refuerza los sistemas de información, con datos unificados y la creación de un Observatorio específico. Y el cuarto, busca consolidar alianzas feministas, impulsar redes comunitarias e internacionales y reforzar la cooperación con otras ciudades, especialmente en la prevención de las ciberviolencias.
La violencia digital, una prioridad
La nueva medida de gobierno incluye una estrategia específica para prevenir las violencias machistas digitales y dotar a profesionales y ciudadanía de recursos que permitan identificar, prevenir y actuar ante agresiones en internet, redes sociales o dispositivos electrónicos. Entre las actuaciones previstas destacan la creación de una Guía de violencias digitales, la formación especializada para todos los servicios municipales y un programa de sensibilización en colaboración con el Canòdrom, el laboratorio ciudadano en torno a las tecnologías y la democracia. Este programa prevé actividades públicas, el apoyo a proyectos tecnológicos feministas o formaciones dirigidas a profesionales del sector TIC.
También se impulsarán subvenciones y apoyo a iniciativas especializadas;se integrarán las violencias digitales en el Plan de Bienestar Digital y se creará un catálogo municipal de recursos contra las violencias machistas digitales. La ciudad reforzará además su participación en proyectos internacionales, como la red Change, con énfasis en la prevención entre chicos y hombres.
- La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este 22 de noviembre
- Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025
- Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular
- Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas