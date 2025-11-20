BCN alza la voz contra la violencia machista digital

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Ajuntament de Barcelona pone este año el foco en una de las formas de violencia machista más recientes y difíciles de detectar: las violencias digitales. Insultos, amenazas o difusión de contenido íntimo sin consentimiento son agresiones que se multiplican en internet, donde el anonimato agrava la indefensión de las víctimas, sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes.

Según Bárbara Melenchón, responsable del Departamento de Servicios y Estrategias de abordaje de las Violencias Machistas, «el patriarcado se reinventa y adopta nuevas formas de control sobre las mujeres». Internet y las redes sociales se han convertido en espacios donde los patrones de violencia machista y sexistas se reproducen con facilidad, dando lugar a situaciones de acoso, abuso y agresiones. Maria Rengel, Directora de Servicios de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI, subraya que «cada vez son más frecuentes los discursos de odio, que amplifican las violencias machistas. No son fenómenos nuevos, pero estos canales facilitan y potencian actitudes que ya existían».

Un fenómeno que crece

Los datos confirman esta realidad preocupante. En Barcelona, el 56,8% de las mujeres ha sufrido acoso o agresiones sexuales en el ámbito social o familiar desde los 15 años, y de ellas, el 26,4% ha sido víctima de ciberacoso, según datos del Ajuntament. 'La Enquesta sobre les Violències Masclistes a Catalunya' de 2021 refleja un aumento de las violencias digitales en los últimos años, que ya afectan al 28% de las mujeres. El 45% de estas agresiones son perpetradas por hombres desconocidos. Según la encuesta 'Factors de Risc a les Escoles de Secundària de Catalunya' (FRESC 2021) de la Agència de Salut Pública de Barcelona, el 13,6% de las chicas de 13 a 19 años ha sufrido acoso sexual en internet, hasta el 20% de las jóvenes de 17 a 19 años.

El 20% de las jóvenes de 17 a 19 años ha sufrido acoso sexual en el ámbito digital

Melenchón recuerda que «las jóvenes son quienes más sufren las violencias machistas digitales» y que «las mujeres racializadas, con diversidad funcional o identidades no normativas son también las más expuestas». En cuanto a los agresores, explica que «la mayoría son hombres conocidos por la víctima: parejas, exparejas o personas del entorno».

El estudio 'Las ciberviolencias machistas', elaborado por los grupos Antígona-UAB y Donestech en 2019, añade que el 88% de las mujeres que han sufrido agresiones en internet no las denuncian, lo que revela una falta de confianza en los mecanismos institucionales y la dificultad de obtener justicia en el entorno digital. Bajo el lema 'Basta de violencias machistas digitales', el Ajuntament pone el foco este 25N en las violencias machistas digitales, para reflexionar sobre la necesidad de construir entornos digitales seguros, libres de agresiones y basados en la confianza. La directora de Feminismos y LGTBI, Maria Rengel, insiste en que «hay que revisar actitudes, cuestionar privilegios, escuchar y creer a las víctimas, y actuar ante cualquier forma de violencia, y los hombres deben ser aliados en este proceso».

Control y amenazas 'online'

Barcelona refuerza su compromiso para visibilizar y prevenir la ciberviolencia, promoviendo la protección y el bienestar de las jóvenes en internet. Rengel hace un llamamiento: «Las familias y entornos deben estar atentas e informadas. Es esencial conocer qué significa la violencia machista digital y cuáles son sus impactos».

Las violencias digitales se incluirán en el Plan de Bienestar Digital

Las formas de ciberviolencias machistas son múltiples y cada vez más sofisticadas: desde insultos, amenazas, el acoso o la difamación, hasta el control de dispositivos y perfiles en redes sociales, el acceso no autorizado a cuentas personales o incluso la suplantación de identidad. A ello se suman agresiones como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o el uso de inteligencia artificial para crear contenidos sexualizados. La falta de pruebas, el anonimato de los agresores y la escasa respuesta institucional dificultan las denuncias y dejan a muchas mujeres enfrentando estas violencias en silencio.

Dónde pedir ayuda

Barcelona cuenta con una sólida red de servicios de atención y acompañamiento a jóvenes y mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, también frente a las que ocurren en el entorno digital. La Directora de Servicios de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI, Maria Rengel, recuerda que «la ciudad fue pionera en esta lucha y hoy dispone de una red integral de recursos de referencia internacional».

Barcelona ofrece atención a través del SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) o del SARA Jove, dirigido a mujeres jóvenes que sufren o han sufrido cualquier forma de violencia machista. También existen los PIAD (Puntos de Información y Atención a las Mujeres), y la Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos (UTEH), que proporciona atención especializada a víctimas de explotación.

La ciudad cuenta también con los conocidos como 'puntos lilas', presentes en espacios festivos y de ocio, que sensibilizan sobre violencias machistas y LGTBI-fóbicas y ofrecen atención inmediata. Además, también existe un servicio dirigido a los hombres: El Plural, centro de masculinidades, que promueve su compromiso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Rengel subraya que «disponemos de una red muy sólida, pero debemos seguir avanzando en la formación de profesionales, en la detección y en el acompañamiento integral a las víctimas. Cada caso necesita una respuesta adaptada y coordinada».