Un año de gestión de la noche
Se cumple el primer aniversario del nuevo modelo de gobernanza nocturna. Los últimos 12 meses se han puesto en marcha el Consejo y la Oficina de la Noche y se han intercambiado propuestas y experiencias con otras ciudades de todo el mundo
Barcelona cumple un año desde que el Ayuntamiento de la capital catalana decidió implantar un nuevo modelo de gobernanza nocturna. En la elaboración de la hoja de ruta sobre el papel que debía tener este sistema en la ciudad, se contó con la participación de los representantes del sector de la restauración, el ocio y el comercio nocturno, la cultura, asociaciones vecinales y juveniles, y servicios de seguridad y prevención.
Cultura y ocio
A lo largo de estos meses se han tomado medidas para diversificar y hacer compatible la vida nocturna con la convivencia y el descanso del vecindario. En este sentido, se está llevando a cabo una prueba piloto para alargar los horarios de los centros cívicos, a la vez que aumentan los equipos de mediación nocturna.
Se ha trabajado en el reconocimiento de la cultura como un bien público, y eso también comporta el mantenimiento de las infraestructuras que lo sostienen, incluidas las que funcionan de noche. En este ámbito, también se prevé revisar y actualizar la normativa municipal sobre ruido para incluir subvenciones o ayudas al aislamiento térmico y acústico en viviendas por rehabilitar o que no cumplan los estándares actuales.
Seguridad, también de noche
Uno de los puntos donde se ha avanzado es la implementación de nuevos itinerarios seguros el fin de semana, poniendo el foco en la prevención de conductas LGTBI-fóbicas y xenófobas. Se han mejorado los protocolos contra las violencias sexuales, con el despliegue generalizado de los puntos lila y del protocolo 'No callamos' para locales, personas trabajadoras y personas asistentes a acontecimientos y zonas de ocio nocturno, para detectar y erradicar cualquier tipo de agresión.
Se ha replanteado la movilidad nocturna en un nuevo plan para tener en cuenta a la población que trabaja de noche, que se calcula que es entre un 8% y un 10% del total de los barceloneses. Ya se han aplicado cambios, como la mejora del servicio de Nitbús y la ordenación de las zonas de recogida para taxis.
Reconocimiento internacional
A lo largo del último año se ha establecido contacto con otros países y ciudades que tienen iniciativas similares de gestión de la noche, como Ámsterdam, Berlín, Londres y Nueva York. Las propuestas de Barcelona han sido merecedoras del Premio Aúpa de Bilbao y de la visita de Sídney para conocerlas de primera mano.
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Barcelona expropia una finca en Gràcia para abrir una zona verde y construir vivienda pública
- Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal
- Barcelona inaugura una exposición de trenes históricos para celebrar el centenario del metro
- Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
- Un popular mercadillo desterrado del Raval regresa a Drassanes: abrirá al público los jardines Baluard