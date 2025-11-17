Un año de gestión de la noche

Barcelona cumple un año desde que el Ayuntamiento de la capital catalana decidió implantar un nuevo modelo de gobernanza nocturna. En la elaboración de la hoja de ruta sobre el papel que debía tener este sistema en la ciudad, se contó con la participación de los representantes del sector de la restauración, el ocio y el comercio nocturno, la cultura, asociaciones vecinales y juveniles, y servicios de seguridad y prevención.

Una persona trabajando en el turno por la noche de Mercabarna / Mariano Herrera

Cultura y ocio

A lo largo de estos meses se han tomado medidas para diversificar y hacer compatible la vida nocturna con la convivencia y el descanso del vecindario. En este sentido, se está llevando a cabo una prueba piloto para alargar los horarios de los centros cívicos, a la vez que aumentan los equipos de mediación nocturna.

Se ha trabajado en el reconocimiento de la cultura como un bien público, y eso también comporta el mantenimiento de las infraestructuras que lo sostienen, incluidas las que funcionan de noche. En este ámbito, también se prevé revisar y actualizar la normativa municipal sobre ruido para incluir subvenciones o ayudas al aislamiento térmico y acústico en viviendas por rehabilitar o que no cumplan los estándares actuales.

Actuación musical en El Molino / Mariano Herrera

Seguridad, también de noche

Uno de los puntos donde se ha avanzado es la implementación de nuevos itinerarios seguros el fin de semana, poniendo el foco en la prevención de conductas LGTBI-fóbicas y xenófobas. Se han mejorado los protocolos contra las violencias sexuales, con el despliegue generalizado de los puntos lila y del protocolo 'No callamos' para locales, personas trabajadoras y personas asistentes a acontecimientos y zonas de ocio nocturno, para detectar y erradicar cualquier tipo de agresión.

Se ha replanteado la movilidad nocturna en un nuevo plan para tener en cuenta a la población que trabaja de noche, que se calcula que es entre un 8% y un 10% del total de los barceloneses. Ya se han aplicado cambios, como la mejora del servicio de Nitbús y la ordenación de las zonas de recogida para taxis.

Retrato de la Comisionada de la noche, Carmen Zapata / Mariano Herrera

Reconocimiento internacional