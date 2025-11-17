Habittem, el nuevo programa de acompañamiento social para familias monoparentales
Se trata de un proyecto piloto que ofrece una alternativa de vivienda compartida con acompañamiento integral a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente familias monoparentales con menores a cargo que han perdido la vivienda o la habitación
Con el objetivo de ofrecer un tipo de vivienda compartida con acompañamientos para aquellas familias más desfavorecidas, el Ajuntament de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo proyecto piloto, llamado Habittem, que combina alojamiento temporal y acompañamiento comunitario, formativo y emocional para facilitar que las familias recuperen la autonomía y puedan reanudar su proyecto de vida.
La propuesta se desplegará hasta marzo del 2027, con un presupuesto total de 627.877 euros, y se enmarca en las nuevas líneas de trabajo del Ayuntamiento para transformar el sistema de alojamiento temporal de urgencia y promover modelos de atención más estables y personalizados. Para empezar, se desplegarán ocho viviendas que podrán acoger hasta a 12 familias de hasta cuatro miembros durante 18 meses.
En la iniciativa, promovida por el Instituto Municipal de Servicios Sociales y la Fundación 'la Caixa', colaboran Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundación Mambré, Cáritas Diocesana de Barcelona y la Fundación Formació i Treball.
