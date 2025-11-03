Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nuevo plan para mejorar el empleo de las personas con discapacidad

El Plan de impulso para el empleo de calidad de las personas con discapacidad 2025-2027 prevé llegar a cerca de 4.000 personas, dispone de un presupuesto de 8,2 millones de euros y propone una hoja de ruta con siete objetivos y una cincuentena de acciones concretas

Una persona con movilidad reducida entrando en un autobús

Una persona con movilidad reducida entrando en un autobús / Ajuntament de Barcelona

Las personas con discapacidad representan el 3,1% de la población activa y el 2,8% de la población ocupada. La tasa de actividad se sitúa en el 37,1%, menos de la mitad que el resto de la población, mientras que la tasa de empleo es del 30,5%, 2,5 veces inferior a la del resto de la población. La diferencia también se registra en el salario, un indicador que muestra una brecha del 25,1%. Es por eso que el Ajuntament de Barcelona ha diseñado un plan, enmarcado en el Acuerdo Barcelona para el empleo de calidad 2021-2030, impulsado a través de Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad

La estrategia plantea mejorar la accesibilidad a los servicios y programas municipales generalistas de empleo y acompañamiento al emprendimiento. También tiene el objetivo de aumentar la colaboración y la complementariedad intermunicipal con las organizaciones del tercer sector y con los principales agentes económicos y sociales, así como otras administraciones.

La hoja de ruta se basa en siete objetivos principales que se desarrollarán a lo largo de los próximos dos años a través 54 acciones de políticas activas de empleo, con un total de 31 actuaciones de la cartera de servicios y 23 proyectos de acción positiva o singulares. Los objetivos son los siguientes:

  • Igualdad de oportunidades y no discriminación
  • Atención personalizada
  • Mejora del nivel formativo y la calificación profesional
  • Canales y vínculos con las empresas ordinarias
  • Contratación pública y fortalecimiento empresarial y social de los centros especiales de trabajo de iniciativa social y empresas de inserción
  • Alianzas colaborativas entre los agentes de atención a las personas con discapacidad
  • Empleo en la Administración pública y en las empresas públicas municipales

Entre las acciones concretas que se prevén desarrollar está la elaboración de un protocolo de demanda de accesibilidad universal en los servicios, programas y dispositivos generalistas de la cartera de servicios de Barcelona Activa o ampliar la cartera de ayudas para la generación de empleo de calidad con Crea Feina Inclusiva, enfocada a las personas en situación de vulnerabilidad social.

