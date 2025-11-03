Nuevo plan para mejorar el empleo de las personas con discapacidad
El Plan de impulso para el empleo de calidad de las personas con discapacidad 2025-2027 prevé llegar a cerca de 4.000 personas, dispone de un presupuesto de 8,2 millones de euros y propone una hoja de ruta con siete objetivos y una cincuentena de acciones concretas
Las personas con discapacidad representan el 3,1% de la población activa y el 2,8% de la población ocupada. La tasa de actividad se sitúa en el 37,1%, menos de la mitad que el resto de la población, mientras que la tasa de empleo es del 30,5%, 2,5 veces inferior a la del resto de la población. La diferencia también se registra en el salario, un indicador que muestra una brecha del 25,1%. Es por eso que el Ajuntament de Barcelona ha diseñado un plan, enmarcado en el Acuerdo Barcelona para el empleo de calidad 2021-2030, impulsado a través de Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad
La estrategia plantea mejorar la accesibilidad a los servicios y programas municipales generalistas de empleo y acompañamiento al emprendimiento. También tiene el objetivo de aumentar la colaboración y la complementariedad intermunicipal con las organizaciones del tercer sector y con los principales agentes económicos y sociales, así como otras administraciones.
La hoja de ruta se basa en siete objetivos principales que se desarrollarán a lo largo de los próximos dos años a través 54 acciones de políticas activas de empleo, con un total de 31 actuaciones de la cartera de servicios y 23 proyectos de acción positiva o singulares. Los objetivos son los siguientes:
- Igualdad de oportunidades y no discriminación
- Atención personalizada
- Mejora del nivel formativo y la calificación profesional
- Canales y vínculos con las empresas ordinarias
- Contratación pública y fortalecimiento empresarial y social de los centros especiales de trabajo de iniciativa social y empresas de inserción
- Alianzas colaborativas entre los agentes de atención a las personas con discapacidad
- Empleo en la Administración pública y en las empresas públicas municipales
Entre las acciones concretas que se prevén desarrollar está la elaboración de un protocolo de demanda de accesibilidad universal en los servicios, programas y dispositivos generalistas de la cartera de servicios de Barcelona Activa o ampliar la cartera de ayudas para la generación de empleo de calidad con Crea Feina Inclusiva, enfocada a las personas en situación de vulnerabilidad social.
