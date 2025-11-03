Nuevo plan para mejorar el empleo de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad representan el 3,1% de la población activa y el 2,8% de la población ocupada. La tasa de actividad se sitúa en el 37,1%, menos de la mitad que el resto de la población, mientras que la tasa de empleo es del 30,5%, 2,5 veces inferior a la del resto de la población. La diferencia también se registra en el salario, un indicador que muestra una brecha del 25,1%. Es por eso que el Ajuntament de Barcelona ha diseñado un plan, enmarcado en el Acuerdo Barcelona para el empleo de calidad 2021-2030, impulsado a través de Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad

La estrategia plantea mejorar la accesibilidad a los servicios y programas municipales generalistas de empleo y acompañamiento al emprendimiento. También tiene el objetivo de aumentar la colaboración y la complementariedad intermunicipal con las organizaciones del tercer sector y con los principales agentes económicos y sociales, así como otras administraciones.

La hoja de ruta se basa en siete objetivos principales que se desarrollarán a lo largo de los próximos dos años a través 54 acciones de políticas activas de empleo, con un total de 31 actuaciones de la cartera de servicios y 23 proyectos de acción positiva o singulares. Los objetivos son los siguientes:

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Atención personalizada

Mejora del nivel formativo y la calificación profesional

Canales y vínculos con las empresas ordinarias

Contratación pública y fortalecimiento empresarial y social de los centros especiales de trabajo de iniciativa social y empresas de inserción

Alianzas colaborativas entre los agentes de atención a las personas con discapacidad

Empleo en la Administración pública y en las empresas públicas municipales