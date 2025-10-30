EstarB: el nuevo servicio de apoyo psicológico y emocional para jóvenes

El Ajuntament de Barcelona ha puesto en marcha EstarB, un servicio gratuito de apoyo psicológico y emocional dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años. El programa, al que se puede acceder sin cita previa, unifica en un solo recurso los servicios municipales Aquí t’escoltem (creado en 2013) y Konsulta’m (activo desde 2018), con el objetivo de racionalizar la atención y crear un circuito único que facilite el acceso por parte de los y las jóvenes que lo necesiten.

La creación de EstarB llega en un momento en el que el bienestar emocional y la salud mental están cada vez más en el centro de la conversación pública. Según el Informe de UNICEF 'La salud mental es cosa de niños, niñas y adolescentes (Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024)', cuatro de cada diez adolescentes afirman haber tenido un problema de salud mental en el último año. De ellos, más de uno de cada tres no lo ha compartido con nadie y más de la mitad no ha pedido ayuda. El Observatori 0-17 BCN constata que el 29,2% de los y las adolescentes de Barcelona experimentan malestar emocional y uno de cada diez se siente solo.

Ante esta realidad, el Ajuntament de Barcelona refuerza su compromiso con la juventud. Con EstarB se da respuesta de una forma más ágil y coordinada a esta realidad creciente, abordando el bienestar emocional de los jóvenes desde la complicidad, la proximidad, la confidencialidad y la desestigmatización.

EstarB aborda todos los aspectos que generan malestar en los jóvenes

Espacio de confianza y proximidad

EstarB ofrece acompañamiento psicológico gratuito sin necesidad de diagnóstico previo. El servicio aborda de manera concreta los problemas que generan el malestar. “EstarB no se centra únicamente en la salud mental —explica Pilar Pascual, jefa del Departament de Joventut del Ajuntament de Barcelona—, sino en todos aquellos aspectos que influyen en el bienestar de los jóvenes: la escuela, las relaciones, la familia, el ocio o el Trabajo”. Mónica Mondéjar, técnica del projecto, añade que “se trata de un modelo que mira la vida de los jóvenes de manera global y comunitaria.”

Desde la prevención hasta la intervención, EstarB ofrece atención individual y grupal por equipos formados por profesionales de la psicología y la educación social. En los casos en que se requiera, EstarB facilita la derivación a los recursos adecuados de salud pública, garantizando que cada joven reciba la atención que necesita.

El itinerario de atención comienza con el educador o educadora social, quien realiza una primera acogida, escucha y valoración general, ofreciendo herramientas de gestión emocional. Si se detecta un malestar más profundo, el caso pasa al espacio de valoración interdisciplinaria, donde psicólogos y profesionales de la red pública de salud mental valoran conjuntamente la mejor respuesta: desde un seguimiento educativo o atención psicológica breve hasta la derivación clínica o la conexión con otros recursos.

El Ajuntament de Barcelona está comprometido con abordar de manera integral las causas del malestar emocional y la soledad no deseada. / Ajuntament de Barcelona

Apoyo para familias y profesionales

El servicio EstarB también se extiende a las familias con hijos adolescentes de entre 12 y 20 años, ofreciendo orientación y apoyo para comprender mejor los cambios que suceden en esta etapa y acompañar su bienestar emocional. EstarB pone a disposición de madres, padres y tutores asesoramiento individual, educativo y psicológico, así como charlas, talleres y grupos de apoyo. Si se detecta una necesidad de atención más especifica, el equipo también deriva, orienta y acompaña en la búsqueda del recurso más adecuado. El programa dispone además de un catálogo de actividades para jóvenes y familias, diseñado para fortalecer la comunicación, la gestión de conflictos y el bienestar emocional en distintos contextos.

De igual forma, EstarB ofrece un importante apoyo a profesionales del ámbito educativo, social y juvenil, proporcionándoles formaciones y espacios de reflexión para afrontar las situaciones emocionales y relacionales que surgen en el día a día. Los profesionales pueden también coordinarse con el servicio EstarB si detectan situaciones que requieren acompañamiento psicológico o emocional.

Sin cita previa, con sesiones individuales o grupales, gratuitas y confidenciales

Más recursos y cobertura

EstarB nace de la unificación de los servicios Aquí t’escoltem y Konsulta’m. Si los dos servicios anteriores ofrecían 213 horas de atención individual semanales en toda Barcelona, EstarB cuenta con hasta 304 horas para mejorar la calidad del acompañamiento y ampliar el alcance de la atención psicológica y educativa a la juventud. Además, se unifican los 21 puntos de atención actuales a jóvenes sin cita previa repartidos por todos los distritos, y se estudia la posibilidad de abrir nuevos allí donde se identifiquen necesidades específicas.

El servicio está disponible todas las tardes de lunes a jueves, de 16 a 20 h, y los viernes de 15 a 19 h. También se ofrece un horario de mañana flexible, pensado para quienes no pueden acudir por la tarde por motivos de estudio o trabajo.

EstarB ofrece acompañamiento psicológico gratuito y sin cita previa / Lucas Amillao

Equipo interdisciplinario

El equipo de EstarB está formado por 12 profesionales de la educación social y 12 psicólogos y psicólogas. Además, EstarB tiene conexión directa con la red pública de salud mental, incluyendo servicios como el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), el Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA), los Referentes de Bienestar Emocional Comunitario (RBEC), y más servicios de prevención y protección a la infancia.

Pilar Pascual, jefa del Departament de Joventut del Ajuntament , explica que “esta coordinación se articula a través de espacios de valoración interdisciplinaria, donde psicólogos, educadores y profesionales de salud mental analizan cada caso para ofrecer la respuesta más adecuada”. Este modelo garantiza una atención ajustada, evita derivaciones innecesarias y asegura la continuidad del acompañamiento.

EstarB forma parte de una red más amplia de recursos municipales que promueven el bienestar de los adolescentes. El Chat de apoyo emocional para jóvenes es uno de ellos. Se trata de un servicio de mensajería instantánea vía WhatsApp (679 333 363) que ofrece apoyo emocional a jóvenes de entre 14 y 25. Es un servicio gratuito, inmediato y confidencial, que funciona las 24 horas del día.

La creación de estos servicios refuerza el compromiso del Ajuntament para abordar de manera integral las causas del malestar emocional y la soledad no deseada, especialmente entre los jóvenes, en coherencia con el Pacto de ciudad y la Estrategia municipal contra la soledad, el Plan de adolescencia y juventud 2023-2030 y el Plan de salud mental de Barcelona 2023-2030. En conjunto, estos planes y estrategias comparten una misma visión: una Barcelona que cuida, acompaña y genera vínculos.

Las familias pueden acceder a asesoramiento, talleres y grupos de apoyo

Acceso fácil y gratuito

Para acceder a EstarB, se puede acudir directamente a cualquiera de los puntos de la ciudad, enviar un mensaje de Whatsapp al 619 006 974, llamar al 932 563 560 o escribir a los correos electrónicos disponibles: estarbjoves@bcn.cat (jóvenes) o estarbfamilies@bcn.cat (familias y profesionales).

Con el impulso del servicio EstarB, Barcelona refuerza su compromiso con el bienestar y la salud mental de los jóvenes, ofreciendo un espacio cercano, accesible y gratuito donde sentirse acompañado, escuchado y apoyado.