Nueva iniciativa para hablar con el alcalde de Barcelona

Mensualmente, a través de la plataforma decidim.barcelona, el Ajuntament de Barcelona ha abierto una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan hablar con el alcalde Jaume Collboni. El ayuntamiento establece un periodo para que la ciudadanía pueda enviar preguntas y se anuncia la sesión durante la cual el alcalde está conectado. De entre todas las preguntas planteadas, el alcalde responde en directo a las que han sido más votadas a través de la misma plataforma. La sesión tiene una duración de una hora y se puede seguir a través de la misma plataforma digital.

Solo las personas empadronadas en Barcelona y registradas en la plataforma decidim.barcelona con un perfil verificado pueden participar en esta iniciativa. La participación tiene dos vertientes: por un lado, se puede enviar la pregunta que se quiera formular al alcalde. Por otro lado, también se puede dar apoyo a preguntas que hayan formulado otros participantes. Las preguntas que queden sin responder serán atendidas igualmente por parte de los equipos municipales.

Durante la primera sesión, que tuvo lugar el 20 de octubre, se formularon 103 preguntas y más de 160 comentarios.