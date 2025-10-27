Nueva iniciativa para hablar con el alcalde de Barcelona
El objetivo de la iniciativa es acercar la gestión del Gobierno municipal a la ciudadanía y que el alcalde responda las preguntas más votadas de entre las que formulen los vecinos y vecinas de la ciudad a través de la plataforma participativa
Mensualmente, a través de la plataforma decidim.barcelona, el Ajuntament de Barcelona ha abierto una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan hablar con el alcalde Jaume Collboni. El ayuntamiento establece un periodo para que la ciudadanía pueda enviar preguntas y se anuncia la sesión durante la cual el alcalde está conectado. De entre todas las preguntas planteadas, el alcalde responde en directo a las que han sido más votadas a través de la misma plataforma. La sesión tiene una duración de una hora y se puede seguir a través de la misma plataforma digital.
Solo las personas empadronadas en Barcelona y registradas en la plataforma decidim.barcelona con un perfil verificado pueden participar en esta iniciativa. La participación tiene dos vertientes: por un lado, se puede enviar la pregunta que se quiera formular al alcalde. Por otro lado, también se puede dar apoyo a preguntas que hayan formulado otros participantes. Las preguntas que queden sin responder serán atendidas igualmente por parte de los equipos municipales.
Durante la primera sesión, que tuvo lugar el 20 de octubre, se formularon 103 preguntas y más de 160 comentarios.
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Restablecida la circulación de trenes de la R1 en Badalona tras la caída de una gran carpa en las vías
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües