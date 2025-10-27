Nace 'EstarB', el nuevo servicio de atención a la salud mental para jóvenes y adolescentes

El nuevo servicio 'EstarB', impulsado por el Ajuntament de Barcelona, agrupará las funciones de prevención, detección e intervención precoz de problemas de malestar emocional y salud mental. Además, ofrecerá atención individual y grupal, según las necesidades de los adolescentes o jóvenes y sus familias, para dotarlos de recursos y estrategias para hacer frente a las diversas situaciones de manera constructiva.

Más atención y recursos

El nuevo servicio llega con un incremento significativo de horas de atención y recursos. Si bien los servicios anteriores ofrecían 213 horas de atención individual semanales, 'EstarB' tendrá hasta 304 horas, para mejorar la calidad del acompañamiento y ampliar el alcance de la atención psicológica y educativa a la juventud. Además, se unifican los 21 puntos de atención actuales a jóvenes sin cita previa, repartidos por todos los distritos, y se estudiará la posibilidad de abrir de nuevos allá donde se identifiquen necesidades específicas.

El equipo de 'EstarB' lo formarán 12 profesionales de la educación social y 12 de la psicología. Así, se refuerza la atención socioeducativa y la atención psicoemocional. Además, cada distrito contará con dos perfiles profesionales del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil-CSMIJ.

Finalmente, a partir de enero del 2026, el servicio incorporará la participación de los referentes de bienestar emocional comunitario (RBEC) de los centros de atención primaria, que actuarán de enlace con el sistema de salud en los casos en que sea necesario.

Encontraréis toda la información en joves.barcelona/estarb.

El bienestar de adolescentes y jóvenes, en el centro

La creación del servicio refuerza el compromiso del consistorio para abordar de manera integral las causas del malestar emocional y la soledad no deseada, especialmente entre la población joven, en coherencia con el Pacto de ciudad y la Estrategia municipal contra la soledad, el Plan de adolescencia y juventud 2023-2030 y el Plan de salud mental de Barcelona 2023-2030.