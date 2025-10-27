Nace 'EstarB', el nuevo servicio de atención a la salud mental para jóvenes y adolescentes
La integración del 'Aquí t'escoltem' y el 'Konsulta'm' ha dado lugar a este nuevo servicio, que facilita el acceso a la atención emocional con una cobertura más amplia y en grupos de personas de entre 12 y 25 años
El nuevo servicio 'EstarB', impulsado por el Ajuntament de Barcelona, agrupará las funciones de prevención, detección e intervención precoz de problemas de malestar emocional y salud mental. Además, ofrecerá atención individual y grupal, según las necesidades de los adolescentes o jóvenes y sus familias, para dotarlos de recursos y estrategias para hacer frente a las diversas situaciones de manera constructiva.
Más atención y recursos
El nuevo servicio llega con un incremento significativo de horas de atención y recursos. Si bien los servicios anteriores ofrecían 213 horas de atención individual semanales, 'EstarB' tendrá hasta 304 horas, para mejorar la calidad del acompañamiento y ampliar el alcance de la atención psicológica y educativa a la juventud. Además, se unifican los 21 puntos de atención actuales a jóvenes sin cita previa, repartidos por todos los distritos, y se estudiará la posibilidad de abrir de nuevos allá donde se identifiquen necesidades específicas.
El equipo de 'EstarB' lo formarán 12 profesionales de la educación social y 12 de la psicología. Así, se refuerza la atención socioeducativa y la atención psicoemocional. Además, cada distrito contará con dos perfiles profesionales del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil-CSMIJ.
Finalmente, a partir de enero del 2026, el servicio incorporará la participación de los referentes de bienestar emocional comunitario (RBEC) de los centros de atención primaria, que actuarán de enlace con el sistema de salud en los casos en que sea necesario.
Encontraréis toda la información en joves.barcelona/estarb.
El bienestar de adolescentes y jóvenes, en el centro
La creación del servicio refuerza el compromiso del consistorio para abordar de manera integral las causas del malestar emocional y la soledad no deseada, especialmente entre la población joven, en coherencia con el Pacto de ciudad y la Estrategia municipal contra la soledad, el Plan de adolescencia y juventud 2023-2030 y el Plan de salud mental de Barcelona 2023-2030.
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Restablecida la circulación de trenes de la R1 en Badalona tras la caída de una gran carpa en las vías
- El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües