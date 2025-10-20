Todas las propuestas deportivas de Barcelona, a tu alcance

Circuitos deportivos

Son espacios públicos urbanos repartidos por toda la ciudad, en parques, avenidas y otras zonas al aire libre. Están señalizados con información y consejos prácticos, y no necesitan reserva previa. Los encontrarás en todos los distritos, ¡descúbrelos!

Circuitos gimnásticos

Son una buena opción para practicar ejercicio físico al aire libre: las calistenias permiten realizar ejercicios de tonificación y estiramientos. También los hay diseñados específicamente para personas mayores.

Actívate en los parques

Es el programa de salud para activarse en compañía, indicado para personas de más de 40 años, aunque todo el mundo es bienvenido. Incluye dos tipos de actividades: gimnasias orientales y motricidad y memoria.

Barnatresc

Una propuesta de calendario de caminatas para compartir kilómetros y cultura, y disfrutar del senderismo urbano con la guía de la Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB).

Parques deportivos urbanos

El deporte de acción toma protagonismo y los amantes del skate, el BMX, los patines o los patinetes también tienen su lugar en la ciudad, en los cinco parques deportivos urbanos.

Práctica deportiva en edad escolar

Los más jóvenes también cuentan con una amplia oferta de recursos para la actividad física, tanto en horario escolar como extraescolar. Además de cuidar el cuerpo, se trabajan los valores vinculados al deporte.

Deporte inclusivo

La diversidad funcional no detiene la práctica deportiva. En los centros deportivos municipales, en las actividades deportivas homologadas, en los espacios públicos y en los servicios municipales, hay propuestas y eventos para garantizar la inclusión. ¡Nadie se queda en casa!

Instalaciones deportivas municipales

Hay un centenar de centros deportivos y piscinas repartidos por todos los distritos de la ciudad. Ofrecen una gran cantidad de actividades dirigidas, aunque también se puede hacer ejercicio de manera individual.

Pabellón Azul

El frente marítimo, con una longitud de 5 kilómetros, incluye hasta 17 centros educativos y 46 espacios, zonas marinas y equipamientos deportivos. El proyecto Pabellón Azul prevé convertir esta zona en un gran espacio deportivo de la ciudad. Se desarrollarán más de 40 actividades deportivas regladas diferentes, ya sea en la arena, el agua o en tierra, y será el escenario de decenas de actos y actividades deportivas relevantes de la ciudad.

Podéis encontrar todas las propuestas detalladas en la web de deportes de l’Ajuntament de Barcelona.