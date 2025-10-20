Acuerdo de colaboración con la ciudad palestina de Ramal·lah
Los alcaldes de Barcelona y Ramal·lah firman el primer acuerdo de cooperación internacional entre ambas ciudades en el marco del proyecto Distrito 11, Ciudades de Palestina. Con esta firma y la puesta en marcha del Distrito 11, las relaciones entre las ciudades entran en una fase de trabajo más intenso
Las ciudades de Barcelona y Ramal·lah han sellado el primer acuerdo de cooperación internacional en el marco del proyecto 'Distrito 11, Ciudades de Palestina', lo que intensificará las relaciones entre ambas ciudades.
El memorándum de entendimiento tiene como objetivo promover el desarrollo institucional, modernizar la administración de los servicios municipales e impulsar el desarrollo tecnológico. Facilitará la colaboración en ámbitos como los siguientes:
- Desarrollo urbano y planificación metropolitana.
- Gestión y tratamiento del espacio público y de las zonas verdes.
- Ciudades inteligentes, turismo e innovación.
- Iniciativas culturales, deportivas o educativas relacionadas con la juventud y las mujeres.
Este acuerdo se ha planteado con una validez de 4 años, con la posibilidad de renovarlo. El alcalde de Ramal·lah, Issa Kassis, ha expresado su agradecimiento y ha anunciado que han decidido bautizar una calle con el nombre Ciudad de Barcelona.
Próximamente también se prevé firmar un acuerdo de cooperación internacional con la ciudad de Belén para concretar las actuaciones tanto humanitarias como de apoyo económico y de promoción de ciudad. Además, se mantendrá una coordinación activa con la Asociación de Municipios Palestinos (APLA) para añadir el resto de ayuntamientos palestinos en los trabajos y formaciones.
Distrito 11, Ciudades de Palestina
El nuevo proyecto del ayuntamiento, Distrito 11, Ciudades de Palestina, supone un salto de escala en el modelo de cooperación y colaboración con las ciudades del territorio y refuerza y estabiliza la ayuda técnica, humanitaria y de promoción económica con la zona.
El proyecto impulsa y coordina la participación de los técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Barcelona que formarán parte de los equipos de cooperación con ciudades palestinas y colaborarán de manera estable en el desarrollo y la implementación de los proyectos, tanto sobre el terreno como acogiendo profesionales palestinos para formarse en Barcelona.
Distrito 11, Ciudades de Palestina también canalizará las iniciativas que impulsa la sociedad civil para ayudar las ciudades palestinas.
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
- Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
- Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
- El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
- Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
- Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina