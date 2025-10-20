Acuerdo de colaboración con la ciudad palestina de Ramal·lah

Las ciudades de Barcelona y Ramal·lah han sellado el primer acuerdo de cooperación internacional en el marco del proyecto 'Distrito 11, Ciudades de Palestina', lo que intensificará las relaciones entre ambas ciudades.

El memorándum de entendimiento tiene como objetivo promover el desarrollo institucional, modernizar la administración de los servicios municipales e impulsar el desarrollo tecnológico. Facilitará la colaboración en ámbitos como los siguientes:

Desarrollo urbano y planificación metropolitana.

Gestión y tratamiento del espacio público y de las zonas verdes.

Ciudades inteligentes, turismo e innovación.

Iniciativas culturales, deportivas o educativas relacionadas con la juventud y las mujeres.

Este acuerdo se ha planteado con una validez de 4 años, con la posibilidad de renovarlo. El alcalde de Ramal·lah, Issa Kassis, ha expresado su agradecimiento y ha anunciado que han decidido bautizar una calle con el nombre Ciudad de Barcelona.

Próximamente también se prevé firmar un acuerdo de cooperación internacional con la ciudad de Belén para concretar las actuaciones tanto humanitarias como de apoyo económico y de promoción de ciudad. Además, se mantendrá una coordinación activa con la Asociación de Municipios Palestinos (APLA) para añadir el resto de ayuntamientos palestinos en los trabajos y formaciones.

Los alcaldes de Barcelona y Ramal·lah han firmado el primer acuerdo de cooperación internacional entre ambas ciudades en el marco del proyecto Distrito 11, Ciudades de Palestina / Laura Guerrero

Distrito 11, Ciudades de Palestina

El nuevo proyecto del ayuntamiento, Distrito 11, Ciudades de Palestina, supone un salto de escala en el modelo de cooperación y colaboración con las ciudades del territorio y refuerza y estabiliza la ayuda técnica, humanitaria y de promoción económica con la zona.

El proyecto impulsa y coordina la participación de los técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Barcelona que formarán parte de los equipos de cooperación con ciudades palestinas y colaborarán de manera estable en el desarrollo y la implementación de los proyectos, tanto sobre el terreno como acogiendo profesionales palestinos para formarse en Barcelona.

Distrito 11, Ciudades de Palestina también canalizará las iniciativas que impulsa la sociedad civil para ayudar las ciudades palestinas.