Proyectos de 2024

Estos son los ganadores de los premios Montserrat Roig de periodismo y comunicación social

La 32ª edición de los galardones, que destacan la importancia de la información social en un contexto marcado por la desinformación y los discursos de odio, ha otorgado 45.000 euros en premios

Galardonados con el premio Montserrat Roig.

Galardonados con el premio Montserrat Roig. / Ajuntament de Barcelona

Los Premios Montserrat Roig, impulsados por el Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), cuentan con una dotación total de 45.000 euros repartidos entre las diferentes categorías.

El jurado, integrado por diecinueve profesionales de reconocida trayectoria en los ámbitos de la comunicación y los derechos sociales, ha valorado los trabajos presentados por su rigor y compromiso con la realidad social.

El objetivo de estos galardones es promover una información de calidad que contribuya a mejorar el tratamiento de los temas sociales en los medios y a visibilizar las desigualdades que afectan a la ciudad de Barcelona. Con ello, rinden también homenaje al legado de Montserrat Roig, escritora y periodista barcelonesa que destacó por su mirada crítica y su compromiso con el feminismo, la memoria histórica y la justicia social.

Estos son los ganadoores en las diferentes categorías:

Categoría de periodismo social

Categoría de comunicación social

Promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona

  • Primer premio: Quan l’urbanisme condemna, la calor mata: cartografia de la desigualtat climàtica a Barcelona, de Alicia Fàbregas.
  • Segundo premio: Supervivents: 10+0 cares de la pobresa laboral a l’àrea metropolitana de Barcelona, de Maria Altimira y Pablo Agustín Tosco.

Premio especial del jurado

Otorgado a Sònia Pau Cortada, por su larga trayectoria en el ámbito social y por ser pionera en temas de pobreza energética.

Mención honorífica

Para Enric Molist, quien fue presidente de la Taula del Tercer Sector, referente de la justicia social, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

