Barcelona avanza en la equidad educativa

El estudio, elaborado por el Institut Metròpoli por encargo del Ajuntament de Barcelona, evidencia una clara mejora en la equidad educativa, con conclusiones como que el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica ha mejorado los resultados académicos en los últimos cursos en 6 puntos porcentuales de media, así como la reducción de la segregación escolar, coincidiendo con la puesta en marcha en 2019 del Plan de choque contra la segregación escolar del Consorcio de Educación de Barcelona y del Decreto de admisiones en 2021.

Por otro lado, se registra un crecimiento de la matrícula en las enseñanzas secundarias postobligatorias, especialmente en la formación profesional (FP), y una reducción del abandono escolar prematuro.

El informe señala también que en los últimos años ha aumentado el acceso a la educación infantil de primer ciclo, acompañado del incremento de plazas en la red de escuelas infantiles municipales. También se ha producido un aumento de la participación en actividades educativas fuera del ámbito escolar.

Más plazas en las escuelas infantiles

La tasa de cobertura teórica de la escolarización de la población de 0 a 3 años pasa del 18,5% en el curso 2023-2024 al 26,3% en el curso 2024-2025. Esto se debe, por un lado, al descenso demográfico y, por otro, al incremento de plazas en la red de escuelas infantiles municipales (EBM), que ha abierto una decena de nuevos centros durante la última década, con un millar de plazas más. Aun así, en el curso 2024-2025 la tasa de demanda atendida de las EBM se situó entre el 65% y el 66%.

Mejores resultados del alumnado en situación de vulnerabilidad

Aunque las pruebas estandarizadas (pruebas de competencias básicas, PCB y PISA) muestran un empeoramiento general en Cataluña y Barcelona en todas las competencias, la ciudad obtiene resultados significativamente superiores a la media catalana, especialmente en primaria. Además, el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica experimenta una mejora media de 6 puntos en los resultados académicos con respecto al curso 2020-2021.

Menos abandono y menos segregación escolar

Aumenta el acceso a la educación secundaria postobligatoria, especialmente a los ciclos formativos de grado medio. Este hecho se asocia con la reducción del abandono escolar prematuro respecto a los datos de hace una década, tanto en Cataluña (14,8% de los jóvenes de 16 a 24 años) como en Barcelona (7,7%). También se ha reducido la repetición escolar y ha aumentado la graduación en educación secundaria obligatoria (ESO).

Por otro lado, el índice que mide la segregación escolar ha disminuido de forma sustancial entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024: en educación infantil y primaria, de 0,49 a 0,39, y en educación secundaria, de 0,44 a 0,34.

Más becas para actividades extraescolares

En el ámbito de la educación más allá del tiempo escolar, destacan las ayudas económicas para actividades extraescolares, con 22.278 becas otorgadas para la campaña de vacaciones de verano, 17.534 para extraescolares deportivas y 1.887 para tardes educativas. Este apoyo ha contribuido a recuperar el acceso a las actividades extraescolares tras la caída provocada por la pandemia.