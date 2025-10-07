Barcelona, una ciudad amiga de las personas mayores

Barcelona quiere ser una ciudad donde envejecer no signifique perder autonomía, sino ganar oportunidades. Con este propósito, el Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans, ha puesto en marcha el plan "Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores 2022-2030", una hoja de ruta que busca garantizar que cada persona mayor pueda decidir cómo quiere vivir, contando con entornos, equipamientos y servicios adaptados a sus principios y valores.

Este proyecto nace del trabajo entre la administración y el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG), órgano consultivo y de participación que representa la voz de la ciudadanía mayor. Desde este espacio se elaboró el Compromís Barcelona Amigable amb les Persones Grans, un documento que llama a administraciones, entidades y vecinos a trabajar por una ciudad más inclusiva. “Peleamos contra la brecha digital, que es un cañón del Colorado para quienes no saben leer ni escribir y se ven obligados a pedir cita por internet para cualquier gestión. Nos ocupan la atención sanitaria, las residencias, las listas de espera, la soledad no deseada, el transporte público y algo tan básico como la falta de lavabos públicos”, explica Joan Martínez, vicepresidente del CAGG. “Somos ciudadanos con mucho que aportar”, subraya.

El 21,1 % de la población de Barcelona tiene más de 65 años, y una de cada cuatro personas mayores vive sola

“Con este plan se quiere dar respuesta a los principales retos que afronta Barcelona respecto a las personas mayores”, afirma Núria Monterde, técnica del departamento de Promoción de Personas Mayores. La ciudad debe gestionar una población cada vez más diversa y longeva, garantizar su accesibilidad a servicios y espacios, combatir la soledad no deseada, adaptarse a la transformación digital y reconocer el valor de los cuidados. En este contexto, es una oportunidad clave fomentar las relaciones intergeneracionales y la generatividad, es decir, la capacidad de transmitir conocimientos, experiencias y valores a las nuevas generaciones.

Empoderamiento y respeto

El plan municipal se articula en cinco ejes estratégicos que abordan estos retos de forma integral. El primero, centrado en el empoderamiento, el respeto y el buen trato, parte de una realidad clara: el 21,1% de la población de Barcelona tiene más de 65 años y aún hoy el edadismo limita sus derechos y oportunidades. “Debemos romper con las ideas edadistas que asocian envejecer con perder valor y relevancia en la sociedad”, afirma Monterde. Este eje busca garantizar la dignidad de las personas mayores, promover su autonomía y favorecer una vida plena y activa, apoyándose en recursos como los casales de personas mayores o iniciativas culturales como el festival de cine La GRAN Pantalla, 'Els museus t’esperen' o 'Dibuja a lo grande".

El evento Canta Gran reúne a las corales de personas mayores de Barcelona en un concierto anual / Ajuntament de Barcelona

Soledad no deseada

El segundo eje del plan municipal “Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores 2022-2030” pone el foco en la soledad no deseada. Para ello, el Ajuntament ha puesto en marcha iniciativas como VinclesBCN, un servicio que refuerza las relaciones sociales a través de la tecnología y conecta a los usuarios con recursos comunitarios. “Con estas acciones queremos que ninguna persona mayor se sienta sola y que pueda mantener vínculos que mejoren su bienestar”, explica Monterde.

Erradicar el edadismo y garantizar la accesibilidad, entre los objetivos del plan

Diálogo intergeneracional

El tercer eje estratégico del plan municipal gira en torno a las relaciones intergeneracionales. El contacto entre personas de distintas edades enriquece, amplía las redes sociales y genera aprendizajes. Por eso, el Ajuntament trabaja para potenciar equipamientos donde el diálogo entre generaciones pueda florecer y facilita espacios y actividades compartidas que fortalezcan esos lazos, como el programa 'En bici sense edat, que ofrece paseos en triciclos conducidos por personas voluntarias, una experiencia de intercambio entre mayores y jóvenes.

Participación cívica

Por lo general, muchas personas mayores encuentran dificultades para mantener una vida social que les haga sentir parte de la comunidad. Para revertir esta situación, el cuarto eje del plan pone el foco en la participación cívica y social. La ciudad promueve que las personas mayores puedan implicarse en asociaciones, órganos de decisión y proyectos colectivos, como el Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG).

Ruta cultural para personas mayores para promover el conocimiento de la historia social de la ciudad / Ajuntament de Barcelona

Espacios y servicios

“Me gustaría que la gente mayor pudiera salir a la calle y sentirse como en casa. Que no fuera un peligro caminar, que hubiera servicios y calles accesibles”, dice Joan Martínez, vicepresidente del CAGG. El quinto eje estratégico del plan municipal pone el foco en los espacios, equipamientos y servicios, priorizando la accesibilidad física y comunicativa. Barcelona aspira a crear entornos inclusivos, pensados para todas las personas, y avanzar hacia una accesibilidad también virtual que permita a las personas mayores interactuar con la ciudad sin barreras.

Ejemplos de ello son el servicio de autobús a demanda o el programa 'Comidas en compañía', un servicio diurno que proporciona bienestar nutricional, físico y social a personas en situación de especial vulnerabilidad. “No se trata solo de adaptar servicios, sino de transformar la mirada social sobre el envejecimiento”, señala Nuria Monterde.