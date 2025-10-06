Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona
Los patios de guarderías municipales, escuelas de infantil y primaria, institutos y escuelas de toda la ciudad abrirán los viernes y los fines de semana, con horarios por la mañana y por la tarde, según el caso, para convertirse en espacios públicos fuera del horario lectivo
Los patios de 84 equipaciones educativas de la ciudad de Barcelona abrirán sus puertas fuera del horario lectivo este nuevo curso. En concreto, un total de 64 escuelas, institutos escuela e institutos mantendrán abiertos sus recintos exteriores los viernes, sábados o domingos, como espacios de encuentro y juego para niños, adolescentes y toda la ciudadanía.
Asimismo, 20 guarderías municipales abrirán también sus patios los sábados, de 10.30 a 13.00 horas, para que familias con niños de 0 a 6 años puedan disfrutar de estos espacios de forma compartida. La medida será gratuita, libre y autónoma, con elementos de juego como areneros y espacios motrices, así como cuentos para la pequeña infancia.
Cada patio escolar tendrá abierto un servicio de monitorización que abre y cierra el patio en los horarios previstos, procurando un buen uso de las instalaciones y estableciendo dinámicas de relación entre niños y jóvenes.
Potenciar el uso de los centros
El programa 'Patis Escolars Oberts' es una iniciativa impulsada por el Ajuntament de Barcelona con la colaboración del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), los distritos de la ciudad y varias entidades educativas y sociales. Se busca optimizar el uso de los centros escolares para potenciar la vertiente educativa y social de estos espacios y ofrecerlos a familias, niños y adolescentes para un uso colectivo o para hacer actividades en un entorno seguro y de proximidad en horario extraescolar.
La lista de patios abiertos en cada distrito, así como los horarios de apertura de cada uno, se puede consultar en esta web.
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
- La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
- Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google