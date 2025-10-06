Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona

Los patios de 84 equipaciones educativas de la ciudad de Barcelona abrirán sus puertas fuera del horario lectivo este nuevo curso. En concreto, un total de 64 escuelas, institutos escuela e institutos mantendrán abiertos sus recintos exteriores los viernes, sábados o domingos, como espacios de encuentro y juego para niños, adolescentes y toda la ciudadanía.

Asimismo, 20 guarderías municipales abrirán también sus patios los sábados, de 10.30 a 13.00 horas, para que familias con niños de 0 a 6 años puedan disfrutar de estos espacios de forma compartida. La medida será gratuita, libre y autónoma, con elementos de juego como areneros y espacios motrices, así como cuentos para la pequeña infancia.

Cada patio escolar tendrá abierto un servicio de monitorización que abre y cierra el patio en los horarios previstos, procurando un buen uso de las instalaciones y estableciendo dinámicas de relación entre niños y jóvenes.

EBM Canigó / Ajuntament de Barcelona

Potenciar el uso de los centros

El programa 'Patis Escolars Oberts' es una iniciativa impulsada por el Ajuntament de Barcelona con la colaboración del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), los distritos de la ciudad y varias entidades educativas y sociales. Se busca optimizar el uso de los centros escolares para potenciar la vertiente educativa y social de estos espacios y ofrecerlos a familias, niños y adolescentes para un uso colectivo o para hacer actividades en un entorno seguro y de proximidad en horario extraescolar.

La lista de patios abiertos en cada distrito, así como los horarios de apertura de cada uno, se puede consultar en esta web.