Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Interculturalidad

Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Se presenta el primer informe del Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona, una herramienta que servirá para analizar el impacto de la diversidad en la ciudad y diseñar políticas más efectivas

Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ajuntament de Barcelona ha puesto en marcha el Observatorio de las Migraciones y el Refugio, una nueva herramienta que pretende aportar datos rigurosos sobre la realidad migratoria en la ciudad. El observatorio elaborará informes anuales que servirán para diseñar políticas públicas más efectivas y combatir los discursos de odio, generalmente basados en premisas falsas. La iniciativa está impulsada por el Área de Derechos Sociales y desarrollada por el Institut Metròpoli.

El primer informe, correspondiente a 2025, ofrece una radiografía detallada de las dinámicas migratorias y destaca el papel fundamental de la población extranjera en el tejido demográfico y laboral. Actualmente, el 31,3% de la ciudadanía de Barcelona ha nacido en el extranjero, mientras que en el año 2000 era solo del 5%. Las personas migrantes son mayoritarias en franjas de edad clave para el mercado laboral —entre los 25 y los 39 años— y representan casi un tercio de la población asalariada.

Presentación del Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Presentación del Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Resultados de la investigación

Independientemente del potencial, el estudio evidencia desigualdades estructurales. Los hogares de origen extranjero destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, más del doble que los autóctonos, y suelen concentrarse en sectores profesionales de baja cualificación y elevada precariedad, como el trabajo doméstico o la hostelería. Además, la falta de reconocimiento de títulos académicos supone una infrautilización del talento: un 43,3% de las personas extranjeras tienen estudios superiores, pero muchas no pueden ejercer en su área de formación.

Pese a las dificultades, la percepción ciudadana de la diversidad es altamente positiva. Según el informe, el 94% de las personas de origen extranjero y el 87,7% de las personas españolas valoran favorablemente la pluralidad de orígenes que conviven en Barcelona. El observatorio quiere consolidarse como una herramienta clave para comprender esta realidad compleja y orientar las políticas municipales hacia una ciudad más inclusiva y cohesionada.

TEMAS

  1. Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
  2. Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
  3. La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  4. Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados
  5. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  6. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  7. La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
  8. Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google

Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona

Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona

Barcelona dispondrá de 29 nuevos depósitos pluviales

Barcelona dispondrá de 29 nuevos depósitos pluviales

Barcelona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

Barcelona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

Más de 1.500 actividades llenarán Barcelona de arquitectura durante el 2026

Más de 1.500 actividades llenarán Barcelona de arquitectura durante el 2026

El patrimonio cultural, material e inmaterial de Barcelona y Catalunya, protagonista de La Mercè

El patrimonio cultural, material e inmaterial de Barcelona y Catalunya, protagonista de La Mercè

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático