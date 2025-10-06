Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona
Se presenta el primer informe del Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona, una herramienta que servirá para analizar el impacto de la diversidad en la ciudad y diseñar políticas más efectivas
El Ajuntament de Barcelona ha puesto en marcha el Observatorio de las Migraciones y el Refugio, una nueva herramienta que pretende aportar datos rigurosos sobre la realidad migratoria en la ciudad. El observatorio elaborará informes anuales que servirán para diseñar políticas públicas más efectivas y combatir los discursos de odio, generalmente basados en premisas falsas. La iniciativa está impulsada por el Área de Derechos Sociales y desarrollada por el Institut Metròpoli.
El primer informe, correspondiente a 2025, ofrece una radiografía detallada de las dinámicas migratorias y destaca el papel fundamental de la población extranjera en el tejido demográfico y laboral. Actualmente, el 31,3% de la ciudadanía de Barcelona ha nacido en el extranjero, mientras que en el año 2000 era solo del 5%. Las personas migrantes son mayoritarias en franjas de edad clave para el mercado laboral —entre los 25 y los 39 años— y representan casi un tercio de la población asalariada.
Resultados de la investigación
Independientemente del potencial, el estudio evidencia desigualdades estructurales. Los hogares de origen extranjero destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, más del doble que los autóctonos, y suelen concentrarse en sectores profesionales de baja cualificación y elevada precariedad, como el trabajo doméstico o la hostelería. Además, la falta de reconocimiento de títulos académicos supone una infrautilización del talento: un 43,3% de las personas extranjeras tienen estudios superiores, pero muchas no pueden ejercer en su área de formación.
Pese a las dificultades, la percepción ciudadana de la diversidad es altamente positiva. Según el informe, el 94% de las personas de origen extranjero y el 87,7% de las personas españolas valoran favorablemente la pluralidad de orígenes que conviven en Barcelona. El observatorio quiere consolidarse como una herramienta clave para comprender esta realidad compleja y orientar las políticas municipales hacia una ciudad más inclusiva y cohesionada.
