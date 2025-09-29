Barcelona dispondrá de 29 nuevos depósitos pluviales
Se tramita la reserva de espacios para estas infraestructuras, necesarias para mejorar el drenaje de la ciudad y evitar vertidos en las playas en episodios de lluvia. Se trata de una de las medidas previstas en el Pla Clima para minimizar los riesgos de inundaciones, proteger bienes y personas y salvaguardar el ecosistema litoral y fluvial de la ciudad
El plan aprobado por el Ajuntament de Barcelona permite planificar la ubicación de los nuevos depósitos de retención de aguas pluviales en la ciudad, siguiendo la planificación establecida del Plan director integral del saneamiento de la ciudad de Barcelona (PDISBA) y cumpliendo los objetivos de referencia del Pla Clima.
Por una parte, la ciudad se adapta al cambio climático, suprimiendo el riesgo de inundación por lluvias con periodo de retorno de 10 años y reduciendo a la mitad el riesgo de inundación por lluvias extraordinarias de hasta 500 años de periodo de retorno.
Por otra, se hace énfasis en la protección del medio ambiente, con la reducción de la carga contaminante en las playas y el litoral por vertidos del sistema de alcantarillado en episodios de lluvia.
Depósitos previstos en el Plan especial urbanístico:
- Depósito av. Josep Vicenç Foix
- Depósito Calàbria
- Depósito Balmes – p.º Sant Gervasi
- Depósito Sant Genís de Horta
- Depósito Can Dragó
- Depósito Torrent de Estadella
- Depósito Foc
- Depósito Vía Favència
- Depósito Marquès de Campo Sagrado
- Depósito Escolapi Càncer
- Depósito cuerpo adicional Zona Universitària
- Depósito Navas
- Depósito Font d’en Fargas
- Depósito Bogatell
- Depósito Guineueta
- Depósito Port Vell – p.º Montjuïc
- Depósito Vallcarca (en fase de redacción de proyecto)
- Depósito Cementerio de Montjuïc
- Depósito Lledoner
- Depósito Amadeu Torner
- Depósito Mare de Déu de Port
- Depósito p.º Olímpic
- Depósito Meridiana-Favència
- Depósito pl. Creu Roja
- Depósito Meridiana-Flordeneu
- Depósito la Clota
- Depósito p.º Sant Joan
- Depósito torrente de Tapioles
- Dipòsit Pitàgores-Cartellà
Depósitos previstos en otros planteamientos:
- Depósito Prim, en ejecución
- Depósito Bac de Roda (anti-DSU), en redacción de proyecto
- Depósito Motors (anti-DSU), en fase de estudio
El conjunto actual, formado por 15 depósitos pluviales distribuidos por la ciudad, tiene una capacidad de retención de agua de 447.020 metros cúbicos, que favorece el funcionamiento correcto de la red de alcantarillado de la ciudad, más de 1.985 kilómetros, durante los episodios de lluvia. Todos los depósitos en estudio, en proyecto o en ejecución permitirán aumentar la retención de agua de lluvia en más de un millón de metros cúbicos.
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona