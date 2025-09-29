Barcelona dispondrá de 29 nuevos depósitos pluviales

El plan aprobado por el Ajuntament de Barcelona permite planificar la ubicación de los nuevos depósitos de retención de aguas pluviales en la ciudad, siguiendo la planificación establecida del Plan director integral del saneamiento de la ciudad de Barcelona (PDISBA) y cumpliendo los objetivos de referencia del Pla Clima.

Por una parte, la ciudad se adapta al cambio climático, suprimiendo el riesgo de inundación por lluvias con periodo de retorno de 10 años y reduciendo a la mitad el riesgo de inundación por lluvias extraordinarias de hasta 500 años de periodo de retorno.

Por otra, se hace énfasis en la protección del medio ambiente, con la reducción de la carga contaminante en las playas y el litoral por vertidos del sistema de alcantarillado en episodios de lluvia.

Depósitos previstos en el Plan especial urbanístico:

Depósito av. Josep Vicenç Foix

Depósito Calàbria

Depósito Balmes – p.º Sant Gervasi

Depósito Sant Genís de Horta

Depósito Can Dragó

Depósito Torrent de Estadella

Depósito Foc

Depósito Vía Favència

Depósito Marquès de Campo Sagrado

Depósito Escolapi Càncer

Depósito cuerpo adicional Zona Universitària

Depósito Navas

Depósito Font d’en Fargas

Depósito Bogatell

Depósito Guineueta

Depósito Port Vell – p.º Montjuïc

Depósito Vallcarca (en fase de redacción de proyecto)

Depósito Cementerio de Montjuïc

Depósito Lledoner

Depósito Amadeu Torner

Depósito Mare de Déu de Port

Depósito p.º Olímpic

Depósito Meridiana-Favència

Depósito pl. Creu Roja

Depósito Meridiana-Flordeneu

Depósito la Clota

Depósito p.º Sant Joan

Depósito torrente de Tapioles

Dipòsit Pitàgores-Cartellà

Depósitos previstos en otros planteamientos:

Depósito Prim, en ejecución

Depósito Bac de Roda (anti-DSU), en redacción de proyecto

Depósito Motors (anti-DSU), en fase de estudio

El conjunto actual, formado por 15 depósitos pluviales distribuidos por la ciudad, tiene una capacidad de retención de agua de 447.020 metros cúbicos, que favorece el funcionamiento correcto de la red de alcantarillado de la ciudad, más de 1.985 kilómetros, durante los episodios de lluvia. Todos los depósitos en estudio, en proyecto o en ejecución permitirán aumentar la retención de agua de lluvia en más de un millón de metros cúbicos.