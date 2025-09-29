Barcelona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

El Pacte Nacional per la Llengua quiere conseguir que el catalán sea una lengua compartida por el conjunto de la sociedad catalana y que todo el mundo pueda aprenderla, hacérsela suya y utilizarla sin obstáculos. Por eso insta a los municipios a impulsar la lengua en ámbitos de la vida cotidiana como los jardines de infancia, la acogida de personas recién llegadas, el transporte público, las fiestas populares, la seguridad ciudadana, el deporte o los centros de jóvenes y de personas mayores.

El texto de la declaración aprobada compromete a Barcelona, como 'capital del catalán', a encabezar, desde el municipalismo, la defensa de los derechos lingüísticos de las personas como derecho cultural esencial.

Pacte Nacional per la Llengua / Ajuntament de Barcelona

Aportación municipal

En el año 2023 el Consistorio, en consenso con los grupos municipales, elaboró la propuesta de plan de acción ' Las 68 acciones para promover el uso del catalán en Barcelona ' , como aportación municipal al Pacto nacional por la lengua.