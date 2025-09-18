Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Frente a los efectos cada vez más intensos de la crisis climática, Barcelona ha decidido pasar a la acción. Los centros educativos son uno de los espacios más vulnerables y sufren especialmente los efectos del cambio climático, con condiciones térmicas que, según la época del año, afectan a la actividad lectiva. Garantizar el confort térmico y la calidad ambiental en las aulas es, por tanto, una cuestión de salud, de bienestar y también de igualdad educativa. Con este objetivo, desde 2024 el Ajuntament de Barcelona impulsa el Pla Clima Escola Barcelona, una iniciativa destinada a la climatización integral de 170 centros educativos de la ciudad: 149 escuelas, 16 institutos-escuela, 2 escuelas de educación especial y 3 institutos. Este ambicioso plan se desarrollará en dos fases hasta 2029. La primera, que se inició en 2024 y se prolongará hasta 2026, actúa sobre 84 centros seleccionados según criterios técnicos de necesidad y viabilidad. La segunda fase, que se llevará a cabo entre 2027 y 2029, completará la intervención en los 86 centros restantes, asegurando la transformación térmica de la totalidad de los equipamientos previstos.

Más allá de mejorar las condiciones de aprendizaje y bienestar de unos 55.000 alumnos, el Pla Clima Escola Barcelona se integra dentro de la estrategia de sostenibilidad de la ciudad, contribuyendo a la transición ecológica mediante la instalación de energía fotovoltaica y el impulso de la descarbonización progresiva de los edificios educativos, combinando innovación tecnológica, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente.

Hacia la descarbonización

El Pla Clima Escola aúna todas aquellas iniciativas que promueven la mejora de las condiciones de confort térmico en los centros educativos de la ciudad. Hasta la fecha, muchas escuelas se han ido incorporando a la red de Refugios Climáticos mediante la adecuación de sus patios y, aunque estas actuaciones han mejorado la habitabilidad de estas zonas exteriores, la perspectiva climática urge ir más allá.

Bajo el paraguas del Pla Clima, el Ajuntament de Barcelona ha puesto en marcha un conjunto de medidas comprometidas no solo a reducir las emisiones y avanzar hacia la descarbonización, sino también a preparar la ciudad para resistir y adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y en este camino, las escuelas ocupan un lugar prioritario.

En 2029, todas las escuelas públicas de infantil y primaria estarán climatizadas

Tecnología y sostenibilidad

La transformación que impulsa el Pla Clima Escola Barcelona se materializa en la instalación de sistemas de aerotermia capaces de generar frío y calor, garantizando aulas confortables durante todo el año. A estos sistemas se suman cerca de 30.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que garantizan energía limpia y sostenible para abastecer a los nuevos sistemas de climatización y también se introducen sistemas de control domotizado, que permiten implementar soluciones tecnológicas adaptadas y programables a las necesidades específicas de cada centro educativo.

Previamente, y en función del estado de cada edificio, el plan prevé tareas de acondicionamiento que pueden incluir la revisión de cubiertas, trabajos de impermeabilización o mejoras en la ventilación natural, con el fin de preparar los centros para la nueva infraestructura climática.

El Pla Clima Escola Barcelona se materializa en la instalación de sistemas de aerotermia y cerca de 30.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas / Ajuntament de Barcelona

Sin interrumpir las clases

Con el Pla Clima Escola Barcelona, el Ajuntament asume la climatización de todos los centros educativos de la ciudad sobre los que tiene competencias de mantenimiento y reforma, incluyendo las escuelas de primaria, los institutos municipales y las escuelas de educación especial. Hasta la fecha, ya se han climatizado 54 centros educativos, 24 durante 2024 y 30 en 2025, principalmente aprovechando el período de vacaciones de verano para minimizar el impacto en la actividad lectiva. En los casos en los que la instalación, por su complejidad, se prolongue más allá de los días de vacaciones escolares, se prevén las labores fuera del horario lectivo.

Este plan persigue un doble objetivo: garantizar la calidad del aire interior actualizando los estándares de salubridad a los requerimientos más recientes, y asegurar el confort térmico del alumnado tanto en los meses de calor como en los de frío, creando así un entorno más adecuado para la educación y el aprendizaje. Además, el Pla Clima Escola Barcelona constituye una apuesta estratégica por la descarbonización de los centros, concebida desde un enfoque climático integral.

El Pla Clima Escola Barcelona quiere asegurar la calidad del aire en el interior de acuerdo a las exigencias de salubridad

La ejecución del Pla Clima Escola Barcelona corre a cargo del Consorci d’Educació de Barcelona y cuenta con una inversión del Ajuntament de Barcelona de 100 millones de euros, financiada con los ingresos municipales procedentes del recargo sobre el impuesto turístico.

Este plan no solo transforma las escuelas, sino que también forma parte de la estrategia más amplia de la ciudad para enfrentar la crisis climática. Las actuaciones en los centros educativos se integran como nuevas vías de sostenibilidad urbana, reforzando la resiliencia de Barcelona ante el cambio climático. Gracias a estas intervenciones, las aulas barcelonesas dejan de ser solo espacios de enseñanza: se convierten también en lugares de confort climático, entornos saludables y sostenibles, donde la educación y la conciencia medioambiental avanzan de la mano.

Las nuevas instalaciones fotovoltaicas para alcanzar los objetivos del Pla Clima hasta 2027 ya están en marcha o finalizadas / Ajuntament de Barcelona