Este nuevo curso, el catálogo de "Tardes educativas" vuelve con más actividades extraescolares

El programa "Tardes educativas", que pone a disposición de las familias un variado catálogo de actividades extraescolares, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, amplía este curso 2025-2026 la oferta disponible. Este año, se pueden elegir 1.823 actividades, lo que supone 48 opciones más que en la edición anterior.

Tal como ocurrió en el curso anterior, el Ajuntament de Barcelona hace una previsión de recursos económicos para las familias que quieran inscribir a un niño o niña en alguna de las actividades y necesiten pedir una ayuda económica para hacerlo. En concreto, este curso se destinan 600.000€ para cubrir estas ayudas.

El catálogo de actividades extraescolares ya está publicado y se puede consultar en el web " Tardes educativas ". En cuanto a las ayudas económicas, el plazo de solicitud se abre el 16 de septiembre y termina el 9 de octubre. Para poder optar hay que haberse inscrito a la actividad extraescolar que se quiera.

En la página web se detallan las bases para poder acceder a las ayudas y los baremos según los cuales se otorgan las subvenciones para las familias.

Extraescolares accesibles para todos

El programa "Tardes educativas" es una iniciativa con la que se quiere asegurar el acceso universal de niños y adolescentes (de entre 6 y 17 años, y hasta 19 años en el caso de adolescentes con discapacidad intelectual) a actividades extraescolares culturales, artísticas, científicas y tecnológicas.