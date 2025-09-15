Este nuevo curso, el catálogo de "Tardes educativas" vuelve con más actividades extraescolares
El programa "Tardes educativas", que ofrece a las familias un catálogo de actividades extraescolares, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, incrementa, este curso 2025-2026, el número de actividades disponibles. En concreto, este año se puede escoger de entre un total de 1.823, es decir, 48 actividades más que en la campaña anterior
El programa "Tardes educativas", que pone a disposición de las familias un variado catálogo de actividades extraescolares, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, amplía este curso 2025-2026 la oferta disponible. Este año, se pueden elegir 1.823 actividades, lo que supone 48 opciones más que en la edición anterior.
Tal como ocurrió en el curso anterior, el Ajuntament de Barcelona hace una previsión de recursos económicos para las familias que quieran inscribir a un niño o niña en alguna de las actividades y necesiten pedir una ayuda económica para hacerlo. En concreto, este curso se destinan 600.000€ para cubrir estas ayudas.
El catálogo de actividades extraescolares ya está publicado y se puede consultar en el web "Tardes educativas". En cuanto a las ayudas económicas, el plazo de solicitud se abre el 16 de septiembre y termina el 9 de octubre. Para poder optar hay que haberse inscrito a la actividad extraescolar que se quiera.
En la página web se detallan las bases para poder acceder a las ayudas y los baremos según los cuales se otorgan las subvenciones para las familias.
Extraescolares accesibles para todos
El programa "Tardes educativas" es una iniciativa con la que se quiere asegurar el acceso universal de niños y adolescentes (de entre 6 y 17 años, y hasta 19 años en el caso de adolescentes con discapacidad intelectual) a actividades extraescolares culturales, artísticas, científicas y tecnológicas.
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Casos de tuberculosis en un gran asentamiento de Badalona convierten su desalojo en un 'riesgo' de salud pública
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano