Empiezan las actividades de 'Jugamos en las plazas' en los espacios de afluencia turística
La iniciativa programa un paquete de actividades familiares y vecinales en diferentes emplazamientos de Ciutat Vella y la zona de la Sagrada Família, hasta febrero, para generar nuevos usos sociales y comunitarios en estos espacios de gran afluencia (EGA)
Durante los próximos seis meses, se amplía el programa 'Jugamos en las plazas', que se enmarca dentro de la Estrategia municipal para profundizar en la gestión turística mediante los espacios de gran afluencia (EGA) con el objetivo principal de preservar los usos vecinales de determinadas zonas de la ciudad.
Las actividades se organizarán todos los fines de semana, hasta el mes de febrero, en los jardines de la plaza de la Sagrada Família, en la plaza Reial y en los jardines Voltes d’en Cirés, y se ofrecerán un total de 61 sesiones.
Se trata de una iniciativa para dinamizar estos EGA de Sagrada Família y Rambla y entornos, que propone una serie de actividades de juego para potenciar el espacio público como espacio educador y favorecedor del desarrollo integral y saludable de niños y adolescentes en el marco de un uso familiar y vecinal, dirigidas a todas las edades.
Horarios
- Plaza Reial
-Sábados por la tarde.
-30 de agosto y 6 de septiembre, de 18.00 a 21.00 horas.
-A partir del 13 de septiembre, los sábados, de 16.30 a 19.30 horas.
- Jardines de las Voltes d’en Cirés
-Viernes por la tarde.
-5 de septiembre, de 18.00 a 21.00 horas.
-A partir del 12 de septiembre, los viernes, de 16.30 a 19.30 horas.
- Jardines de la plaza de la Sagrada Família
-Sábados.
-De 10.00 a 15.00 horas.
El programa se enmarca en las acciones previstas en la Medida de gobierno para la gestión turística 2024-2027, y en el plan Barcelona Impulsa, que prioriza la gestión de la actividad turística para mejorar el equilibrio con la vida cotidiana de los residentes y situar Barcelona como un referente en la gestión, la ordenación, la financiación y el retorno social de la actividad turística.
