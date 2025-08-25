El uso de los carriles bici en Barcelona crece un 17 % en el último año

De acuerdo con los datos de uso de los carriles bici, entre junio del 2024 y junio de este año la avenida Diagonal se convierte en el principal eje ciclista de la ciudad, sobre todo el tramo comprendido entre las plazas de Francesc Macià y de las Glòries. Estos datos se recogen mediante espiras electromagnéticas situadas bajo el pavimento que cuentan el paso del conjunto de vehículos que circulan por los carriles bici.

Ocho de los diez puntos con mayor paso de bicicletas o VMP están situados en la confluencia entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia. El primer y el tercer punto con más desplazamientos son el sentido Besòs y el sentido Llobregat a esta altura de la Diagonal, con más de 6.000 y 5.000 pasos diarios, respectivamente.

En consonancia con el objetivo de seguir potenciando este eje, una de las actuaciones destacadas previstas este mandato es la de bajar a la calzada el carril bici de la Diagonal entre las Glòries y el Fòrum, que actualmente discurre por encima de la rambla central de la avenida. El objetivo es haber terminado la mejora de los 4,6 kilómetros de nueva infraestructura antes del final del mandato.

Además, durante los próximos años, también se prevé intervenir en más de 20 kilómetros de infraestructura, para recoser los ejes ciclables con nuevos tramos de carril bici y mejorar su seguridad y eficiencia, que se sumarán a los 22 kilómetros ejecutados hasta ahora.