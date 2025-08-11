Seguridad y limpieza

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Liderado por el Distrito de l'Eixample y los cuerpos de seguridad de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, el plan incluye medidas de limpieza y acciones para evitar el incivismo

Parque infantil de madera con familias en la inauguración de la ronda de Sant Antoni

Parque infantil de madera con familias en la inauguración de la ronda de Sant Antoni / Júlia Arnau

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se activa un plan de choque de intervención en el barrio de Sant Antoni. Este plan incluye medidas de limpieza y acciones para evitar el incivismo, de refuerzo de la seguridad y en el ámbito social. El plan ofrecerá soluciones inmediatas y visibles que den respuesta a las inquietudes expresadas por las entidades vecinales y comerciales del barrio, con las que se trabajará conjuntamente.

El plan, liderado por el Distrito de L’Eixample y los cuerpos de seguridad (Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra) trabajará directamente con las entidades más representativas del barrio: SOM Sant Antoni, Sant Antoni Comerç SAC, la Associació de Veïns de Sant Antoni, el Mercado de Sant Antoni, la ONG De Veï a Veï, encargadas de canalizar las demandas del territorio.

Se reforzará el dispositivo de policía de barrio de la Guardia Urbana con más patrullaje de los agentes a pie, en coordinación con los Mossos d’Esquadra.

A la vez se refuerzan los equipos de limpieza con un nuevo equipo que repasará, mañana y tarde, los alrededores de los contenedores para evitar desbordamientos y acumulación de basura.

El interés compartido de todos los actores es encontrar soluciones que tengan un impacto real para hacer frente a situaciones relacionadas con la limpieza, la seguridad ciudadana, las conductas incívicas o los conflictos en el espacio público. También se abordarán fenómenos más complejos y situaciones de vulnerabilidad como el consumo de sustancias o personas pernoctando en la vía pública.

TEMAS

  1. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  2. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  3. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  4. Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
  5. Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: 'Nos ha sorprendido tanto cariño
  6. Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana
  7. Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
  8. Endesa y Naturgy cerrarán sus centrales a las puertas de Barcelona: cinco claves de un cambio histórico

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Recaudados 287.000 euros de las primeras inspecciones de alojamientos turísticos en Barcelona

Recaudados 287.000 euros de las primeras inspecciones de alojamientos turísticos en Barcelona

Entregadas los primeros 60 domicilios de la promoción de la Illa Glòries

Entregadas los primeros 60 domicilios de la promoción de la Illa Glòries

En agosto, playa y más de 100 formaciones tecnológicas

En agosto, playa y más de 100 formaciones tecnológicas

Campaña de sensibilización para la tenencia responsable y la reducción de las conductas incívicas con motivo del Día del Perro

Campaña de sensibilización para la tenencia responsable y la reducción de las conductas incívicas con motivo del Día del Perro

Los delitos se reducen un 8,8% en Barcelona

Los delitos se reducen un 8,8% en Barcelona

Campaña de sensibilización para la tenencia responsable y la reducción de las conductas incívicas con motivo del Día del Perro

Campaña de sensibilización para la tenencia responsable y la reducción de las conductas incívicas con motivo del Día del Perro